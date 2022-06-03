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Конференция «Растениеводство России — 2022»

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На пути к климатической нейтральности. В стране будет организована широкая сеть карбоновых полигонов

Александр Ольчев, Сергей Гулев

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Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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Резкие климатические изменения заставляют страны всего мира разрабатывать программы по стабилизации экологической обстановки. Россия не исключение. Одну из главных ролей в данном вопросе должна играть система мониторинга потока парниковых газов. Ее становление в стране идет с 2021 года в рамках проекта по созданию карбоновых полигонов. О том, что они собой представляют и в чем плюсы участия аграриев в их работе, расскажут авторы данной статьи


По данным итогового доклада международной группы экспертов по изменению климата (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), антропогенно-обусловленный рост глобальной температуры составил по состоянию на 2022 год 1,09 °С по сравнению с доиндустриальным периодом (1850-1900 годы). Увеличение средней температуры в мире за период с 2010 по 2020-й достигло 0,25 °С, что является абсолютным максимумом за весь период инструментальных измерений. Наиболее высокие темпы повышения температуры отмечаются над поверхностью суши в умеренных и полярных широтах. Одновременно с ее ростом отмечается и изменение режима атмосферных осадков, а также увеличение повторяемости и интенсивности экстремальных погодных явлений, таких как волны жары, почвенные засухи, ураганы, ливневые осадки, нередко приводящие к катастрофическим наводнениям. Очевидно, что все подобные экстремальные явления оказывают крайне неблагоприятное влияние на условия жизни населения, могут повлечь за собой деградацию почв и нарушение структуры и функционирования растительных сообществ, привести к снижению урожайности сельскохозяйственных культур, вплоть до гибели посевов. 

Александр Ольчев 

Сергей Гулев 

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