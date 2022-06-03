На пути к климатической нейтральности. В стране будет организована широкая сеть карбоновых полигонов

«Росянка»

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Резкие климатические изменения заставляют страны всего мира разрабатывать программы по стабилизации экологической обстановки. Россия не исключение. Одну из главных ролей в данном вопросе должна играть система мониторинга потока парниковых газов. Ее становление в стране идет с 2021 года в рамках проекта по созданию карбоновых полигонов. О том, что они собой представляют и в чем плюсы участия аграриев в их работе, расскажут авторы данной статьи



По данным итогового доклада международной группы экспертов по изменению климата (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), антропогенно-обусловленный рост глобальной температуры составил по состоянию на 2022 год 1,09 °С по сравнению с доиндустриальным периодом (1850-1900 годы). Увеличение средней температуры в мире за период с 2010 по 2020-й достигло 0,25 °С, что является абсолютным максимумом за весь период инструментальных измерений. Наиболее высокие темпы повышения температуры отмечаются над поверхностью суши в умеренных и полярных широтах. Одновременно с ее ростом отмечается и изменение режима атмосферных осадков, а также увеличение повторяемости и интенсивности экстремальных погодных явлений, таких как волны жары, почвенные засухи, ураганы, ливневые осадки, нередко приводящие к катастрофическим наводнениям. Очевидно, что все подобные экстремальные явления оказывают крайне неблагоприятное влияние на условия жизни населения, могут повлечь за собой деградацию почв и нарушение структуры и функционирования растительных сообществ, привести к снижению урожайности сельскохозяйственных культур, вплоть до гибели посевов.