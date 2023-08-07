Сад с продолжением. Ежегодно садоводам требуется 24 млн саженцев плодово-ягодных культур

Unsplash

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В прошлом году обеспеченность садов российским посадочным материалом достигла 74%, подсчитал Минсельхоз, в 2023-м показатель должен достигнуть уже 80%. Задача вполне реальная, уверены участники рынка. В ряде регионов местные питомники уже сейчас могут полностью покрыть нужды садоводческих предприятий. Однако предложение растет и со стороны иностранных поставщиков, и хозяйства не всегда делают выбор в пользу отечественного материала



За последнее десятилетие в России заложено около 140 тыс. га новых плодово-ягодных садов и питомников, более 60% этих насаждений приходится на сады интенсивного типа. По расчетам специалистов, ежегодная потребность садоводов России в посадочном материале составляет не менее 24 млн саженцев. Согласно данным Минсельхоза, в 2022 году доля российских саженцев на внутреннем рынке составила 74%, а в текущем она должна увеличиться до 80%, рассчитывает ведомство.