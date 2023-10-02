Экономия на сельхозтехнике. Как снизившаяся доходность аграриев сказалась на российском сельхозмашиностроении

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Отечественный рынок аграрной техники развивался в последние годы активными темпами: росли объемы производства, повышалось качество продукции. Сейчас, когда поставки импортных сельхозмашин затруднены, для отрасли, казалось бы, открываются дополнительные возможности. Однако не все так просто. Помимо сложностей с ввозом иностранных комплектующих, удорожанием логистики, ростом цен на металл, на рынке наблюдается сокращение спроса из-за ухудшившегося финансового положения аграриев. Как справиться с новыми вызовами, расскажет автор данной статьи

Чтобы объективно оценить тот большой путь, который за короткий срок проделало российское сельхозмашиностроение, необходимо вернуться в недалекое прошлое. Это в последние годы производство отечественной сельхозтехники — одна из самых динамично растущих и высоколокализованных отраслей в российской обрабатывающей промышленности с долей рынка по итогам 2022 года 61%. Однако еще в начале 2000-х данный сектор фактически находился на грани уничтожения: перед импортом были открыты все двери, российские же предприятия сталкивались с отсутствием какой-либо четкой государственной поддержки.



Ситуация начала в корне меняться с 2013—2014 годов, когда правительство запустило один из ключевых механизмов по развитию модернизации АПК — Программу 1432. Постановление правительства детально прорабатывалось с участием заводов, представителей аграрного бизнеса, отраслевых союзов, профильных ведомств. В итоге появилась понятная, простая и высокоэффективная мера господдержки. С тех пор аграрии приобретают отечественную сельхозтехнику со скидками от прайса заводов. Государство же полностью компенсирует предприятиям затраты на предоставляемые скидки. При этом никакой бюрократической нагрузки на сельхозпроизводителей не ложится, этими вопросами занимаются заводы. Логично, что у аграрного бизнеса и производителей агротехники эта конкретная, действенная программа очень быстро приобрела популярность.



Успехи последнего десятилетия

Отечественные сельхозмашиностроители ежегодно начали демонстрировать двухзначные темпы роста объемов производства. Их доля на внутреннем рынке увеличилась с 24% в 2013 году до 61% в 2022-м. Параллельно фиксировались рекордные экспортные поставки и большие урожаи, что подтверждало высокую конкурентоспособность машин и оборудования из России. Заводы постоянно инвестировали немалые средства в открытие новых производств, в разработку и выпуск инновационных моделей, цифровых решений и электронных систем. Этот процесс не прекращается до сих пор.



Сейчас российское производство сельхозтехники охватывает большинство ключевых сегментов: зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, энергонасыщенные тракторы, тракторы средней мощности, мини-тракторы, опрыскиватели, бороны, культиваторы, плуги, косилки, машины для внесения удобрений, оборудование для хранения, обработки, очистки зерна, машины для уборки овощей и другую технику. Например, зерноуборочные комбайны и энергонасыщенные тракторы российского производства занимают лидирующие позиции на внутреннем рынке. В частности, отечественные зерноуборочные комбайны убирают более 70% хлеба в России. В отдельных регионах эта доля доходит до 90%.



Таким образом, за сравнительно короткий срок российское сельхозмашиностроение преобразилось до неузнаваемости. Даже пандемия коронавируса не остановила эту положительную динамику, потому что предприятия ежегодно повышали уровень локализации своей продукции, благодаря чему не столкнулись с необходимостью сокращать темпы выпуска техники из-за проблем с логистикой.



Конечно, за 10 лет невозможно полностью заместить весь импорт. Так, в России практически нет серийного выпуска сельхозтехники для садоводства, возделывания льна, конопли, виноградарства, а также для уборки свеклы. Это узкие сегменты, отличающиеся сравнительно малой долей рынка, поэтому дорогостоящее и сложное строительство подобных заводов на территории страны инвесторы пока не рассматривают. Высока и доля зарубежного оборудования для животноводства. А тракторы малой мощности в основном поставляются из Беларуси.



Новые вызовы

В 2022 году отрасль столкнулась с беспрецедентной ситуацией, когда в Россию перестали поставлять комплектующие из недружественных стран. В среднем в зависимости от вида и сложности техники уровень локализации у российских сельхозмашин и оборудования составляет от 60 до 80%. Это действительно очень высокий показатель, но часть компонентов все же закупалась на Западе, потому что в России их производство не налажено или налажено в небольших объемах, в частности по отдельным компонентам гидравлики, электроники, отдельным видам двигателей. Например, для машины, состоящей из тысяч комплектующих, необходимо фактически здесь и сейчас заместить 10-15% всего этого объема. Отечественным машиностроителям пришлось в сжатые сроки и зачастую полностью перестраивать логистику, развивать собственное производство комплектующих, искать партнеров в России и/или из дружественных стран. Приоритет многие производители отдавали именно отечественным компаниям.



Однако переориентация на другие комплектующие в машиностроении — это очень сложный процесс. Если говорить про российских производителей компонентов, то в основном это некрупные предприятия, которым сложно, а часто просто невозможно получить кредит или льготный заем, чтобы масштабировать свою деятельность. Заказчик должен напрямую заниматься развитием этих компаний, например авансируя их, чтобы они на эти средства смогли произвести необходимый объем продукции, закупить станки, нанять новых сотрудников. И отечественные заводы активно ведут такую работу, поддерживая смежную отрасль. Впрочем, когда такая кооперация уже налажена, необходимо также организовать и провести достаточно длительный цикл испытаний, которые подтвердят надежность и высокую эффективность использования новых компонентов в конструкции агромашины.



Подавляющее большинство российских предприятий успешно справились с данными вызовами. Производства не останавливались, обрушения выпуска отечественной сельхозтехники в 2022 году не произошло. Более того, уже сейчас российские сельхозмашиностроители при наличии платежеспособного спроса готовы существенно нарастить поставки своей продукции. Но, к сожалению, как раз спрос и сокращается. Причем как на отечественную, так на зарубежную (дорогую и дешевую) технику. А так как заводы напрямую зависят от покупательной способности аграриев, то и они вынуждены уменьшать объемы производства.



Главной проблемой, которая тормозит процесс модернизации АПК, является снижающаяся доходность аграриев. Причина — запредельно низкая цена на зерно именно на внутреннем рынке и действующие экспортные пошлины на пшеницу, которые не дают сельхозпроизводителям возможности заработать. Отдельные растениеводы не могут реализовать прошлогодний урожай, а уже подходит новый. Естественно, что в таких условиях они откладывают вопрос приобретения техники на неопределенный срок, ведь себестоимость производства у них существенно выросла. В частности, дорожают ГСМ, минеральные удобрения, транспортировка, семена, увеличиваются прочие сопутствующие расходы. И деньги аграриев в первую очередь идут на текущие нужды, а на сельхозтехнику — по остаточному принципу в случае критической необходимости.



О росте цен говорят, о причинах — молчат

Производителей сельхозтехники сейчас нередко упрекают в повышении стоимости их продукции, зачастую сравнивая цены на машины с отличающимися категорией и комплектацией. Тогда как, условно говоря, трактор с упрощенным функционалом 2019 года и модернизированный трактор с расширенным функционалом 2023-го — это совершенно разные машины. Их нельзя сравнивать как одну и ту же модель.



Когда вспоминают о росте цен на сельхозтехнику, тоже почему-то выносят за скобки объективные причины, которые заставили заводы пересмотреть ценовую политику. Здесь важно отметить, что сами предприятия совершенно не заинтересованы в удорожании своей продукции, ведь это может привести к определенному сокращению спроса, особенно на фоне низкой доходности аграриев. Сельхозмашиностроители принимают такое решение только тогда, когда производство находится на грани рентабельности.







Каковы же причины индексации цен? Зачастую в дискуссии на эту тему в том числе приводят примеры тракторов и комбайнов, но забывают указать, что с 2023 года эти сегменты не участвуют в Программе 1432, по которой аграрии получали возможность приобретать сельхозтехнику со скидкой в 10-15% в зависимости от региона. Иными словами, только этот фактор привел к тому, что тракторы и комбайны стали на 10-15% дороже. Помимо этого, само финансирование на реализацию Постановления № 1432 в текущем году сократилось в четыре раза по сравнению с 2022-м и составило всего 2 млрд руб., которые на начало сентября уже были фактически освоены.



Есть и другие объективные факторы роста стоимости сельхозтехники. В частности, логистические затраты выросли в разы, на порядок выше (более чем на 50% по отдельным позициям) стали цены комплектующих. Кроме того, за несколько последних лет существенно подорожал металл, в среднем рост составил от 40 до 60%. И хотя цены на него сейчас стабилизировались, зафиксировались они на высоком уровне, и пока нет никаких предпосылок, что они откатятся к прежним показателям.



Кроме того, не стоит забывать и о таких факторах, как дорожающие кредиты, грузоперевозки, постоянно повышающиеся цены на энергоносители. Все это негативно повлияло на себестоимость производства. Опять же, главной причиной сокращающегося спроса на технику служат низкие доходы аграриев. Периоды высоких цен на сельхозмашины, в том числе иностранные, уже случались в недавней истории, но рынок продолжал расти, потому что стоимость агропродукции позволяли сельскохозяйственным компаниям приобретать технику и оборудование.



Именно о сокращении доходности, а соответственно, и покупательной способности говорит и тот факт, что ряд машиностроительных компаний, которые производят бюджетную технику для обработки почвы фактически со стопроцентным уровнем локализации, в последнее время, наоборот, опустили цены на свою продукцию, но спрос все равно существенно снизился и у них. Или другой пример: компания «Пегас-Агро» из Самарской области реализует выпускаемые машины по ценам января 2022 года, чтобы не уменьшать объемы производства и не сокращать персонал. Тем не менее эти меры не помогли ей избежать падения спроса.



Для более активного импортозамещения нужно усиливать поддержку по всем направлениям Дмитрий Гудулин, Коммерческий директор KOBLiK GROUP Темпы развития российского сельхозмашиностроения в горизонте трех-четырех лет можно оценить как позитивные на уровне отрасли, что в целом повторяло тенденцию развития АПК страны. Однако, если рассматривать отрезок последних полутора лет, после весенних событий прошлого года, для агромашиностроения — это некое поисковое движение, в каком-то роде «разведка боем». Иными словами, совокупность активных действий для решения конкретных задач, во многом компенсаторного характера, чтобы построить новые цепочки на различных уровнях.



В среднем фокусе по большинству направлений производства российской сельхозтехники (включая новые и наиболее комплексные, содержащие значительную долю переходных технологий — искусственный интеллект, автоматизация, IoT и другие) в последние годы потенциал рос. Но в 2022- 2023 годах по разным сегментам наблюдается различный расклад. Например, по некоторым группам самоходной техники спад производства в сравнении с сопоставимым предыдущим периодом достигал 47-48%, тогда как по зерноочистительным машинам изменение было практически нулевое. В целом нужно признать, что за последние два года объем выпуска российской сельхозтехники сократился.

Вместе с тем в разрезе качества основная часть наших производителей показывали уверенный рост. Отечественный рынок зрелый, с адекватной конкуренцией, потребитель четко обозначал свои интересы, поэтому уровень продукции повышался. После смены обстоятельств возникли локальные «просадки» в связи с уходом многих зарубежных партнеров, сокращением поставок компонентов, изменением стоимостной составляющей по закупкам деталей и узлов по всем секторам рынка. Пока не все барьеры устранены, и с высокой долей вероятности можно предположить, что понадобится несколько лет для выхода из сложившейся ситуации. Но отмечу, что все участники рынка уже с хорошей скоростью отреагировали на нее и смогли восстановить свои товарно-производственные циклы.



Для нашей же компании эти полтора года — очевидно положительный временной промежуток, ознаменовавшийся выходом на более крупный масштаб. По ряду существующих направлений деятельности рост производства составил от 5 до 20%, по новым — еще больше, впрочем, достичь этого мы смогли во многом за счет эффекта низкой базы. Мы совершенствовали внутренние процессы, выводили на рынок новые товарные группы, открывали новые сегменты. Прежде всего это универсальные тракторные сельхозприцепы (от хопперов до машин с толкающим бортом), агрегаты для семеноводства во всем их разнообразии (от протравливателей разных технологических схем до устройств тонкой очистки и сортировальных пневмостолов), а также новые кормосмесители и кормораздатчики разного профиля. Серьезные изменения затронули весь продуктовый портфель — от мощных ленточных конвейеров до энергоэффективных зерносушилок.



Приходилось нам корректировать и инвестиционные планы, хотя, как бы парадоксально это ни звучало, чаще в большую сторону. Сейчас строим новый уникальный и первый в России специализированный производственный заводской комплекс по выпуску тракторных сельхозприцепов, хотим открыть его в следующем году. Мы намерены увеличить производственные мощности второй площадки в Семилуках (Воронежская область), сделать сбалансированный апгрейд нашего дивизиона в Смоленске. Кроме того, наметили старт нескольких продуктовых групп.



Для того чтобы импортозамещение в отрасли происходило более активно, нужно усиливать поддержку по всем направлениям. Как и прежде, продолжать субсидирование сельхозпредприятий, способствующее в конечном счете пополнению и улучшению машинного парка в хозяйствах, делать более доступными для аграриев денежные ресурсы, запускать последовательные программы по повышению технологического суверенитета отечественных предприятий по всем видам промышленности.



Отдельным пунктом стоит решение задачи дефицита кадров. Для всех работ и проектов нужны люди, их нехватка тормозит абсолютно все процессы. К примеру, наша группа компаний имеет рекордно низкий показатель «текучки» по кадрам — не более 1,7%. При этом львиная доля штата, до 85%, — это производственный персонал. Мы умеем привлекать молодежь — средний возраст сотрудников по компании составляет 37 лет при численности состава более 2150 человек. Мы, безусловно, в тренде, и людям нравится у нас работать. При этом даже мы испытываем сложности при осуществлении собственных планов из-за нехватки кадров.

Рынок в цифрах

Снижение объема производства российских сельхозмашин в количественном выражении, которое началось в 2022 году, продолжается и в 2023-м по большинству ключевых позиций. Так, выпуск сельскохозяйственных тракторов за шесть месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого сократился на 3,8%, плугов — на 20,4%, борон — на 28,4%, сеялок — на 27,1%, машин для внесения удобрений — на 21,7% и так далее.



Рост наблюдается только в сегментах зерноуборочных и самоходных кормоуборочных комбайнов (на 32,6% и на 38,8% соответственно). Он связан с низкой базой первого полугодия 2022-го, когда наблюдалось существенное сокращение производства этой техники по сравнению с 2021 годом, когда с января по июнь в России было выпущено 3795 зерноуборочных и 209 самоходных кормоуборочных комбайнов.



Госпрограммам субсидирования АПК нужно больше гибкости Дмитрий Теплов, Директор Краснокамского ремонтно-механического завода Десять лет назад свыше 80% сельхозмашин, которые приобретали российские аграрии, были иностранными. А, например, в нише овощеуборочных комбайнов, оборудования для фруктовых ферм и виноградников, доильных аппаратов импорт занимал почти 100%. По итогам 2022 года на сельскохозяйственное оборудование российского производства на рынке приходится уже 61%. И в сегментах, где раньше была только зарубежная техника, появляются российские решения. Это, конечно, не может не радовать.



Однако в последние годы отечественным сельхозмашиностроителям приходится работать не в самых простых условиях. Есть ряд факторов, которые уже давно создают дополнительные трудности. Первый — рост цен на металл, случившийся в конце 2020 года. Из-за удорожания этого базового сырья стоимость, например, нашей кормозаготовительной техники KRMZ Innovation увеличилась на 25-30%.



Сложности с поставкой компонентов, которые начались еще в пандемию и продолжились из-за санкций в 2022 году, российскими предприятиями были в основном преодолены. Однако новые цепочки поставок, изменение логистики тоже сыграли свою роль в повышении себестоимости производства. При этом непредвиденный рост цен выключает производителей сельхозтехники из участия в Программе субсидирования 1432, которая для небольших хозяйств является одним из самых удобных и выгодных способов приобретения современного оборудования.



Техника, которую мы производим, ориентирована преимущественно на малые и средние агрохозяйства. У них существует дефицит грантовых программ, сложности с кредитованием, в отличие от крупных агрохолдингов. Именно МСП поддержка необходима в большей степени, ведь переход, например, молочного КФХ на современную кормозаготовительную технику качественно меняет процессы и экономическую эффективность бизнеса, создает основу для роста и развития.

А потребность в машинах и агрегатах для заготовки кормов сейчас значительная. Например, в 2007 году малые и средние агрохозяйства одной только Псковской области по региональной программе поддержки приобрели 80 кормозаготовительных комплексов KRMZ Innovation. Теперь такие цифры — это продажи по всей России, то есть темпы переоснащения агрохозяйств значительно сократились. В прошлом году рекордный урожай в сочетании с трудностями экспорта обернулся для российских аграриев новыми проблемами: низкие цены на зерно оставили их без инвестиционных средств, вынуждают откладывать затраты на переоснащение. Опустились и средневзвешенные цены на сырое молоко, что уменьшило запрос молочных хозяйств на модернизацию.



Что касается нашего предприятия, то мы развиваемся, подстраиваемся под новые реалии рынка. Так, в последние годы в России стало больше техники производства КНР, поэтому свои навесные фронтальные погрузчики Frontlift мы адаптировали к китайским тракторам YTO и Lovol. А наша новая модель фронтального погрузчика Frontlift Pro для мощных тракторов изначально агрегатирована к трактору Lovol 1304. В перспективе завод планирует выпуск ее модификаций для китайских тракторов YTO, KAT, Tavol и Zoomlion. Агрегация к этим маркам машин позволит нам сохранить экспортный рынок навесных погрузчиков в Средней Азии — Киргизии, Узбекистане и Казахстане.



По моему мнению, в сложившейся экономической ситуации для отечественных машиностроителей открываются широкие возможности, но для устойчивого развития требуется стабилизация цен на главный производственный ресурс — металл. Государство может обеспечить это путем стимулирующей налоговой политики и экспортных пошлин. Нуждаются в государственном регулировании и цены на зерно и молоко как базовые сельхозпродукты. В то же время государственным программам субсидирования АПК нужно больше гибкости, они должны допускать колебание цен на технику из-за повышения себестоимости производства. А малым и средним агропредприятиям необходимо предлагать больше вариантов грантовой поддержки на переоснащение и внедрение новых технологий.

Одновременно отмечается опережающий рост импорта сельхозтехники. За первые шесть месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го ввоз тракторов из стран дальнего зарубежья увеличился на 64% (с 5,98 тыс. шт. до 9,8 тыс. шт.), опрыскивателей — на 47% (с 825 шт. до 1,21 тыс. шт.). Основная часть этих поставок приходится на Китай. Такой резкий прирост обусловлен всесторонней и постоянной господдержкой импортеров со стороны своих государств. Благодаря этому иностранные компании могут себе позволить реализовывать продукцию по себестоимости или ниже ее, что является их главным конкурентным преимуществом.



Конечно, российские власти также предпринимают важные шаги, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Минпромторг совместно с Минсельхозом утвердили план приобретения более 2,1 тыс. сельхозтракторов российского производства по фиксированным ценам с учетом скидок от текущей рыночной стоимости. Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявлял на коллегии министерства, что есть договоренность о поставке около 5,8 тыс. российских и белорусских тракторов на льготных условиях. Кроме того, правительство утвердило индексацию утилизационного сбора на несколько категорий сельскохозяйственных колесных тракторов (мощностью от 30 до 340 л. с.) с 1 июля 2023 года. Эти изменения должны ограничить импорт бывшей в употреблении техники, а также обеспечить стабильную загрузку мощностей отечественных производителей тракторной техники.







Все это очень своевременные и необходимые шаги по поддержке развития в России сельхозмашиностроения, но часть из них — тактические, а не стратегические. Например, что касается индексации утильсбора, то через месяц после начала действия этой меры заговорили, что она пока не работает, российские производители все равно снижают объемы производства. Импортеры (об этом неоднократно заявляли дилеры) еще до 1 июля успели завести в Россию сельхозтехнику по прежним ценам в объемах, которые намного превышают текущие потребности рынка. Соответственно, они будут ее реализовывать еще достаточно долго, поэтому ждать сиюминутного результата от индексации ставок утилизационного сбора не логично. Он, безусловно, будет, но не сразу.



Если же говорить про финансирование Программы 1432, то, по оценке ассоциации «Росспецмаш», его объемы должны составлять не менее 15 млрд руб. в год, а скидки необходимо распространять на всю отечественную сельхозтехнику. Кроме того, следует отменить экспортные пошлины на зерно на ближайшие пять лет, поскольку многие составляющие себестоимости сельхозпроизводства продолжают дорожать, а экспортная пошлина не дает аграриям компенсировать потери на внутреннем рынке.



Равные условия конкуренции

Если говорить о стратегических мерах поддержки аграриев и сельхозмашиностроителей, которые позволят выровнять условия конкуренции с иностранными агропроизводителями и заводами, то прежде всего необходимо создать комфортные условия для реализации курса на новую индустриализацию.



Функции Налогового кодекса должны быть не сугубо фискальные, а фискально-стимулирующие, предусматривающие льготы, вычеты и премии. Нужно пересмотреть налогообложение энергоносителей, услуг по транспортировке, производства сырья, чтобы снизить их стоимость внутри страны.



Стимулирующая налоговая политика вкупе с экспортными пошлинами на металл смогут обеспечить радикальное снижение цен на этот ключевой для машиностроения ресурс. Кредиты должны стать такими же доступными, как для иностранных конкурентов.







Существуют и более точечные системные меры. Компенсации аграриям по видам сельхозпродукции должны быть на уровне европейских государств. Нужно предусмотреть механизм предоставления производителям агротехники субсидий в виде грантов на развитие новых технологий, компетенций в области выпуска комплектующих с объемом финансирования из федерального бюджета в 2023—2026 годах в размере не менее 10 млрд руб. ежегодно. Кроме того, стоит распространить налоговые льготы для компаний IT-отрасли на производителей сельхозтехники и комплектующих для нее. Данный шаг позволит направлять дополнительные инвестиции для развития производства машин и компонентов.



Льготные инвестиционные кредиты Минсельхоза России в рамках Постановления Правительства № 1528 (об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельхозпроизводителям, осуществляющим производство, переработку агропродукции и ее реализацию, по льготной ставке) и региональные субсидии нужно выделять только на приобретение сельхозтехники, на которую имеется заключение о соответствии требованиям Постановления № 719 (о подтверждении производства промпродукции на территории России) или Постановления № 1135 (об отсутствии аналогов в России). Соответствующая политика протекционизма должна действовать и для программ Росагролизинга.



Кстати, в начале сентября было опубликовано Поручение Президента России Владимира Путина, согласно которому нужно рассмотреть вопрос о приоритетном приобретении российской сельхозтехники в рамках региональных программ господдержки.



Смотрим в будущее с оптимизмом

Несмотря на то что за последние годы отечественные сельхозмашиностроители столкнулись с серьезными вызовами, отрасль продолжает уверенно двигаться вперед, ни один завод не закрылся. Ежегодно выпускаются более 150 новых моделей машин и оборудования, реализуются крупные инвестиционные проекты. «Ростсельмаш» строит три завода (тракторный уже готовится к запуску), компания «Пегас-Агро» открыла современное предприятие в Самарской области, «Лилиани» реализует проект по выпуску бункеров-перегрузчиков в Ростовской области, KOBLiK GROUP ведет строительство и оборудует логистический цех по производству прицепной техники, «Петербургский тракторный завод» расширяет объемы выпуска различных агромашин, «Промзапчасть» возводит новый производственный цех. Создаются дополнительные рабочие места, развивается инфраструктура, смежные производства. И это далеко не все примеры.



В то же время трудности с реализацией сельхозсырья привели к резкому росту отгрузок российского пищевого оборудования по целому ряду направлений, например для хранения, обработки и переработки зерна, мяса, молока, производства сыра, упаковки. Вместо убытков многие аграрии хотят получить дополнительную прибыль. Переработка сельхозпродукции — это прямой путь к марже.







Резюмируя, стоит сказать, что дефицита сельхозтехники и пищевого оборудования не допущено, наоборот — заводы готовы существенно увеличивать объемы. Машиностроительные предприятия продолжают инвестировать в свое развитие, создаются новые компании. Появляется больше моделей современных высокопроизводительных машин, растут объемы выпуска компонентов, серьезно повышается уровень локализации сельхозтехники и оборудования. Причем наблюдается развитие как у крупных, так у средних и малых предприятий.



Сами же участники данного рынка надеются, что аграриям предоставят возможность зарабатывать, и тогда они смогут на должном уровне проводить модернизацию своих хозяйств, развивать переработку, демонстрировать новые рекорды. От такого развития событий выиграют все, в том числе и экономика России в целом.



Автор — директор ассоциации «Росспецмаш». Статья написана специально для «Агроинвестора».

