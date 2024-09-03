Независимая генетика. Как решить проблему технологического отставания в российском АПК

«Чебомилк»

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Потенциал дальнейшего развития отечественного агропрома в большой степени зависит от используемых генетических технологий. В некоторых секторах сельского хозяйства, например в производстве зерна, Россия уже давно опирается на отечественный материал, в других — частично или полностью зависит от импортных разработок. На создание собственной селекции и генетики нужны долгие годы и значительные инвестиции. Уменьшить затраты могло бы более активное сотрудничество с иностранными компаниями, считают аналитики компании «Яков и партнеры»

Компания «Яков и партнеры» обнародовала исследование «Суверенная генетика для российского АПК: где найти сотни тысяч человеко-лет PhD и терабайты экспертизы?». В своем труде аналитики делают вывод, что один из ключевых потенциалов роста российского АПК скрыт в сфере генетических технологий. «Создание нескольких “национальных чемпионов” с российской “пропиской” и мощными ресурсами позволит на горизонте до 2035 года решить пока не решенную проблему отечественного сельского хозяйства — создать одновременно и суверенную, и эффективную на мировом уровне генетику», — уверены авторы документа. По их оценке, это даст возможность России уже в перспективе ближайших 10 лет не только «приземлить» в России большую часть импортных генетических технологий, но и внести заметный вклад в будущий экспорт данных продуктов, который может составлять от $0,6 млрд до $1,3 млрд в год. Общий потенциальный объем импортозамещения по всем средствам производства АПК «Яков и партнеры» оценивает в $2,4-3,4 млрд, в том числе по «генетическим» — в $1,2-1,7 млрд.