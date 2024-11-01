Через гены к экономической эффективности. Животноводы переходят с традиционной модели оценки племенной ценности КРС на генотипирование

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Молочное животноводство в России продолжает активно развиваться. Сейчас особого внимания, по мнению участников рынка, заслуживают интенсивные технологии, которые позволяют, не увеличивая постоянно поголовье, получать больше продукции и минимизировать издержки. Главный инструмент здесь — генетическое совершенствование стада. В стране уже создается собственная база данных для генотипирования КРС, а передовые молочные предприятия используют элементы отечественной геномной оценки скота в своей работе

Новая редакция закона «О племенном животноводстве», вступившая в силу 1 сентября 2024 года, среди прочего предусматривает переход с традиционной модели оценки племенной ценности сельскохозяйственных животных и птицы на модель геномной селекции и генотипирования. Такой подход не просто учитывает сохранение породных признаков, но позволяет выбирать в индивидуальном порядке наиболее экономически эффективных животных для разведения и производства продукции.

Селекционные отборы КРС для повышения эффективности в молочных хозяйствах проводятся постоянно. Лучшие используются для получения сексированного семени или в качестве доноров для эмбрионов, худшие идут на продажу или выбраковку. Помимо этих двух групп существуют многие другие, уточняет гендиректор компании «Кситест» (занимается геномной селекцией сельхозживотных) Дарья Яковишина. И перед селекционерами всегда встает вопрос: как отбирать? «Можно по собственному удою, для молодого поголовья — по удою матери, но, как показывает практика, отбор по геномной оценке — то есть потенциалу, заложенному в генах именно этого конкретного животного, — наиболее точный», — утверждает она.

Этот способ позволяет ускорить процесс селекции, ведь при традиционных методах отбора селекционер ждет, когда корова завершит лактацию, чтобы понять, насколько она продуктивна, и это занимает около трех лет, продолжает руководитель. При использовании же геномной оценки понять прогноз продуктивности животного можно практически сразу после рождения и с точностью до 99%. Помимо того, данный способ дает возможность принимать более точные селекционные решения по молодым животным, тем самым сокращая интервал между поколениями и ускоряя генетический прогресс, отмечает Яковишина.

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