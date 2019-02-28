В марте начнется отбор компаний на получение технологий Bayer

Центр технологического трансфера (ЦТТ, подразделение Высшей школы экономики) в марте начнет прием заявок от участников рынка на получение технологий Bayer, которые компания обязалась передать в рамках сделки с Monsanto. Как говорится в сообщении ФАС, сроки были согласованы 26 февраля на заседании наблюдательного совета по контролю деятельности ЦТТ.



В соответствии с графиком, отбор компаний, претендующих на получение молекулярных средств селекции и гермоплазмы, необходимых для разработки новых сортов и гибридов агрокультур, должен начаться в марте и завершиться в августе. Как сообщил проректор НИУ ВШЭ Андрей Жулин, ЦТТ сформировал профессиональные команды по всем сферам деятельности центра, а также подготовил «с нуля» отборочные регламенты для получателей трансфера.



Одновременно одобрен регламент отбора организации, на базе которой будет сформирован учебно-научный центр биотехнологий растений, создание которого также является предметом обязательств Bayer в рамках предписания ФАС. Руководитель дивизиона Crop Science компании Bayer в Восточной Европе Ив Пике выразил надежду, что передаваемые технологии будут способствовать развитию собственных селекционных программ в России.



Трансфер технологий Bayer в области селекции семян является одним из пунктов предписания ФАС, выданного одновременно с одобрением слияния Bayer и Monsanto. Предписание выдано на пять лет, в соответствии с ним Bayer передает российским компаниям молекулярные средства селекции и гермоплазму по кукурузе, рапсу, пшенице, сое и овощным агрокультурам.



Трансфер может заинтересовать как прикладную науку для последующей коммерциализации и тиражирования этих технологий, так и семеноводческие центры, находящиеся между прикладной наукой и товарными хозяйствами, отмечает эксперт аграрного рынка, экс-замминистра сельского хозяйства Леонид Холод. «Вероятно, это может заинтересовать и товарные растениеводческие хозяйства. Сейчас многие компании развиваются и нуждаются в совершенствовании технологий своей работы», — сказал «Агроинвестору» Холод. Однако чтобы воспользоваться технологиями, необходимо соответствующее оборудование и квалифицированные кадры. «Тем не менее, когда речь идет о новых технологиях, в каком бы объеме и с какой бы глубиной они ни передавались, в любом случае такой обмен полезен», — уверен Холод. Как ранее отмечала руководитель проектов практики АПК компании «НЭО Центра» Екатерина Михалева, влияние трансфера на российский АПК окажется долгосрочным, так как немецкая компания будет делиться технологиями в течение пяти лет. «Учитывая, что технологии адаптированы под российские агроклиматические условия, можно прогнозировать, что в ближайшие годы агрохолдинги смогут расширить географию своих посевов, а также нарастить количественные и качественные показатели», — отмечала Михалева.



Bayer — международный концерн, основанный в Германии в 1863 году. Сельскохозяйственный сегмент Bayer Crop Science — один из ведущих мировых производителей и поставщиков продукции для АПК. В 2018 году продажи дивизиона Crop Science в России составили 202 млн евро, что на 7,4% выше объема 2017-го с учетом корректировки курса валют. К 2020 году компания планирует 60% продаваемой в России продукции производить внутри страны.





