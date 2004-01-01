ФАС одобрила слияние Bayer и Monsanto

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) дала согласие на сделку по поглощению американской Monsanto немецким концерном Bayer AG. Как объявил глава ФАС Игорь Артемьев, достигнута договоренность, что Россия получит современные технологии, которыми Bayer и Monsanto занимались «многие десятилетия». «Речь идет о генетической линиях, гермаплазме, системе big data», — сказал Игорь Артемьев.



Согласно сообщению Bayer, ведомство одобрило сделку, выдав предписание сроком на пять лет. По нему компания организует трансфер определенных технологий в области селекции семян и цифрового земледелия российским получателям. «Технологический трансфер включает передачу отдельных молекулярных средств селекции по следующим культурам: кукуруза, рапс, пшеница, соя и овощи (томат, огурец и капуста), а также отдельных гермоплазм по указанным культурам, за исключением овощных», — сообщила «Агроинвестору» пресс-служба Bayer. Также производитель предоставит недискриминационный доступ к технологиям цифрового земледелия — цифровым приложениям и цифровой платформе — после коммерческого вывода данных решений на российский рынок. «Bayer также будет участвовать в создании научно-учебного центра биотехнологий растений, в котором компания планирует проводить образовательные программы для российских специалистов», — пообещал концерн. Координацию передачи технологий будет осуществлять Центр технологического трансфера, организованный Высшей школой экономики.



В то же время несколько предписаний будут действовать 10 лет. «Пять лет будут действовать основные предписания. Некоторые, например, льготы и скидки нашим сельхозпроизводителям по лицензионным соглашениям, будут действовать 10 лет», — приводит RNS слова Артемьева. Сейчас стоит задача создать центры компетенции новой компании, добавил он. «Главное, что мы должны сделать — за пять лет построить новые центры компетенции, соединив то лучше, что есть в России, с тем лучшим, что есть у Bayer и Monsanto. Мы сможем успокоиться — они прекрасно будут конкурировать с самим же Bayer», — сказал Артемьев.



О достижении соглашения по слиянию Bayer и Monsanto было объявлено в сентябре 2016 года. Совокупная стоимость сделки составит $66 млрд, из расчета $128 за акцию денежными средствами, что соответствует премии в размере 44% к стоимости акций Monsanto. Закрыть сделку планировалось до конца прошлого года, однако из-за ее длительного рассмотрения антимонопольными органами стран срок был отодвинут. В ноябре 2017-го ФАС сообщила о выдвижении ряда требований в обмен на одобрение сделки, заявив, что она может создать существенные риски для конкуренции на российском рынке. В частности, по мнению ФАС, объединенная компания будет обладать значительными возможностями, позволяющими «осуществлять производство биотехнологических семян с заданными признаками», а также накопленными массивами больших данных и ключевыми алгоритмами в сфере цифрового земледелия. Это позволит ей быстро и эффективно нарастить свое присутствие на российском рынке в сфере АПК. 13 февраля 2018 года Bayer подала иск к ФАС о признании решений и действий службы незаконными.



Для отечественного рынка АПК договоренность между ФАС и Bayer, безусловно, является позитивной новостью, отмечает руководитель проектов практики АПК «НЭО Центра» Екатерина Михалева. «Для Bayer передача технологий, разумеется, была неприемлема, но вероятность невозможности работы на российском рынке все же взяла верх», — сказала Михалева, добавив, что поданный в арбитраж иск ход событий уже не изменит. При этом она отметила, что результат этой сделки для российского АПК будет долгосрочным, поскольку основные предписания со стороны ФАС будут действовать пять лет — то есть в течение этого срока немецкая компания будет делиться технологиями с российскими компаниями по эксклюзивным лицензиям. «В первую очередь это благоприятно скажется на производителях кукурузы, рапса, сои, борщевого набора, а также телекоммуникационных компаниях, которые оказывают услуги в области цифрового земледелия. Учитывая, что технологии адаптированы под российские агроклиматические условия, можно прогнозировать, что в ближайшие годы агрохолдинги смогут расширить географию своих посевов, а также нарастить количественные и качественные показатели», — полагает Михалева.



Всего для закрытия сделки Bayer необходимо получить около 30 согласований от различных организаций по всему миру. Как ранее сообщала компания, более половины из них уже имеется, в том числе от Бразилии и Китая. В марте этого года сделку также одобрила Еврокомиссия — после того, как Bayer согласилась продать ряд активов общей стоимостью более $7 млрд концерну BASF. В частности, Bayer должен продать отдельные направления бизнеса, включая глобальное подразделение семян полевых агрокультур, а именно рапса, хлопка и сои (за исключением некоторых регионов в Азии), научно-исследовательскую платформу для гибрида пшеницы, глобальное направление семян овощей, подразделение по производству глюфосината аммония, а также отдельных гербицидов в Европе. Также условия с Еврокомиссией предусматривают трансфер трех научно-исследовательских проектов Bayer в области разработки неселективных гербицидов и лицензирование портфеля решений Bayer в области цифрового земледелия.



В то же время одобрения со стороны США пока нет. Ранее в апреле газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Минюст США принял решение выдать положительное заключение на сделку. По информации издания, договоренность с Минюстом США предусматривает продажу дополнительных активов в сфере семян, а также «уступки, связанные с бизнесом в области цифрового земледелия». Однако когда будет выдано официальное одобрение американского Минюста, неизвестно. Компания Bayer рассчитывает на получение всех согласований и закрытие сделки во втором квартале 2018 года.



Bayer — международный концерн, основанный в Германии в 1863 году. Сельскохозяйственный сегмент Bayer CropScience — один из ведущих мировых производителей и поставщиков продукции для АПК. Продажи Bayer в России по итогам 2017 года составили €807 млн, из которых €216 млн пришлось на выручку дивизиона Crop Science. Рост продаж сельскохозяйственного дивизиона с учетом колебаний курсов валют составил 17%. Пять средств защиты растений Bayer производятся в России, к 2020 году компания планирует локализовать производство до 60%.



Monsanto Co. основана в 1901 году и базируется в Сент-Луисе, США. Компания занимается производством семян зерновых и овощных агрокультур, а также химических средств защиты растений, в том числе самого распространенного в мире гербицида «Раундап». В 2014 году Monsanto начала проект локализации производства семян в России, в 2017-м площадь производства составила 300 га, большая часть гибридов выпускается в Воронежской области, остальная — в Краснодарском крае.



Поглощение Monsanto концерном Bayer — одна из трех крупных сделок на рынке агрохимии, объявленных за последние два года. В феврале 2016-го о приобретении швейцарской Syngenta за $43 млрд договорилась китайская ChemChina, а 31 августа 2017 года было завершено слияние американских химических компаний Dow Chemical Co. и DuPont.

