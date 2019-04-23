В России путем геномного редактирования создадут 30 растений и животных

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу развития генетических технологий в 2019—2027 годах. «Цель понятна — это развитие генетических технологий, связанных в том числе с так называемым генетическим редактированием», — сказал Медведев на заседании правительства. Такие технологии, по его словам, в том числе будут способствовать развитию сельского хозяйства, выведению новых сортов растений, новых пород животных, которые более устойчивы к болезням, климатическим изменениям. Финансирование программы из федерального бюджета запланировано на уровне 111,5 млрд руб., в том числе 8,1 млрд руб. — в 2019 году и 13,6 млрд руб. — в 2020-м.



Сельское хозяйство станет одним из четырех направлений реализации программы. Как говорится в тексте программы, подготовленной Минобрнауки, с помощью генетических технологий может быть обеспечен переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, рациональному применению средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных, созданию безопасных и качественных продуктов питания. В соответствии с программой в течение девяти лет должно быть создано с помощью генетических технологий 30 линий растений и животных (включая аквакультуру), из них 10 уже в 2020 году.



«Существующие сорта и гибриды сельскохозяйственных растений и породы животных получены в результате длительного отбора, направленного на формирование требуемых признаков. Генетические технологии, предполагающие направленное изменение собственных генов растения или животного без внесения чужеродного генетического материала, дают такой же конечный результат, поскольку изменения вносятся в один или несколько нужных генов», — поясняется в программе.



В соответствии с программой в ближайшие три-шесть лет с помощью генетического редактирования должны быть созданы линии как минимум четырех основных сельхозкультур, быстрорастущие линии деревьев и технических растений для плантационного выращивания, линии устойчивых к вирусным заболеваниям сельхозживотных, а также комплекс геномно-эмбриональных технологий получения и тиражирования высокопродуктивных животных. Кроме того, планируется создать генетическую базу данных биологических объектов, содержащую геномные данные не менее 2,5 тыс. организмов.



Геномное редактирование, позволяющее изменять геном организма, является прорывным инструментом, поясняется в документе. «В США в настоящее время на сельскохозяйственном рынке представлено более 20 видов растений с отредактированным геномом, в числе которых в основном злаки и бобовые культуры. К числу самых распространенных модификаций относится удаление генов, ответственных за синтез биологических молекул, для улучшения потребительских свойств получаемых из них продуктов. Первые продукты на основе растений с отредактированным геномом поступят в свободную продажу в начале 2019 года», — отмечается там. В области животноводства перспективы развития генетических технологий авторы программы видят в создании новых линий и пород животных, обладающих улучшенными характеристиками и повышенной устойчивостью к заболеваниям. В мире в целом в 2017-м рынок технологий генетического редактирования оценивался в $3,19 млрд и, по прогнозам, достигнет $6,28 млрд к 2022 году. Прогнозируемые объемы рынков в области сельского хозяйства в мире в части генетически модифицированных и принципиально новых (синтетических) сортов и видов растений к 2030 году достигнут $6 млрд, а мяса животных от генетически модифицированных пород — $60 млрд, говорится в программе.



Генетические модификации растений и животных на сегодняшний день вполне возможны, отмечал директор по России и СНГ Hendrix Genetics Ярослав Немировский на конференции Russian Meat&Feed Industry, организованной «Агроинвестором». Однако, по его словам, манипуляции с геномом растений были восприняты очень жестко. «Считается, что сегодня какие-то манипуляции с геномом животных еще хуже. Поэтому в настоящее время компании пока предпочитают идти традиционными методами селекции, отбирая лучшие особи из поколения в поколение», — рассказывал Немировский. Тем не менее в перспективе, отмечал он, селекционные компании смогут вести работу под заказ клиента. «Речь идет о том, чтобы проводить селекцию индивидуально: большие предприятия заказывают определенные качества животных, которые нужны, и, исходя из них, животные скрещиваются. Сейчас такие разработки уже есть, и я думаю, что именно за этим наше ближайшее будущее», — добавил Немировский.



В то же время гендиректор «Знаменского СГЦ» Елена Климова считает, что ничего плохого в генетическом редактировании нет. «Это прогресс, который можно отрицать. Я считаю, что это будет и это будет скоро, и мы этим обязательно должны пользоваться», — рассказывала она в ходе конференции. В то же время она заметила, что это крайне дорогой метод, поэтому в первую очередь его стоит направить на медицину и улучшение жизни людей. «Хотя на самом деле наука о питании людей пришла к нам от науки о питании животных. И, может, действительно редактирование генома нужно, особенно в растениеводстве, чтобы отпугнуть от наших растений всех, кто их портит, и повысить урожайность», — рассуждала Климова.

