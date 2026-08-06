Союзбиотех начал работу по созданию научно-практического центра

Роль биотехнологий в развитии АПК растет Т. Кулистикова — создано нейросетью

Союз биотехнологических компаний сообщил, что начал работу по созданию научно-практического центра. В его задачи входит формирование необходимых условий для подготовки высококвалифицированных кадров в сфере биоэкономики, развития научных компетенций и модернизации биотехнологической отрасли Союзного государства. Площадками для практических изысканий станут Белорусская национальная биотехнологическая корпорация (БНБК) и Завод премиксов №1 (Белгородская область). «Также мы начинаем вести переговоры с национальными академиями наук и ведущими вузами, на базе которых будут проводиться научные исследования», — рассказал председатель правления Союзбиотеха Лев Деньгов.



Сейчас компании — члены Союза определяют объем планируемых инвестиций в развитие центра. Он должен стать структурой, которая обеспечит конкурентоспособную динамику развития биотехнологий в Союзном государстве для достижения биотехнологического суверенитета России и Беларуси.



В конце июля президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым предложил российской стороне объединить усилия в сфере биотехнологий, в частности по совместной работе БНБК с аналогичными предприятиями в России, сообщало «БелТА». Щеголев, в свою очередь, отметил большие перспективы сотрудничества с Беларусью в сфере биотехнологий. Технологии глубокой переработки зерна позволяют создавать продукт с высокой добавленной стоимостью, который можно выгодно экспортировать, а также заместить импорт и использовать для нужд отечественной промышленности, обратил внимание он.



В июне в ходе III Биотехнологического форума Союзного государства учредители Союзбиотеха — БНБК, дистрибутор и трейдер аминокислот «Адам Био», «Завод премиксов №1» и Национальный кормовой союз - подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии. Документ закрепляет намерения сторон развивать партнерство, обмениваться опытом и реализовывать совместные инициативы в сфере биотехнологий, науки, производства и технологического развития, писал «Агроинвестор». Среди задач союза — взаимодействие участников рынка, координация их действий с агроведомствами России и Беларуси, обмен опытом и компетенциями.



«Мы будем работать над тем, чтобы объединить все умы, всех биотехнологов наших предприятий под крышей одного научно-технического центра, который смог бы разработать штаммы бактерий для производства других аминокислот и биодобавок, которые сейчас преимущественно ввозятся из Китая», — говорил тогда Деньгов. По его словам, необходимо объединить усилия науки и бизнеса под руководством государства в рамках единой инновационной биотехнологической экосистемы Союзного государства, которая обеспечит развитие инфраструктуры и создание конкурентоспособных продуктов.



Россельхозбанк накануне сообщил, что рассматривает возможность финансирования трех биотехнологических проектов общей стоимостью более 183 млрд руб., сейчас они находятся на стадии согласования в банке. Заместитель председателя правления РСХБ Сергей Левин в ходе форума «БиоАгро-2026» рассказал, что сейчас кредитный портфель Россельхозбанка по действующим биотехнологическим проектам составляет 93,9 млрд руб., что подтверждает растущую роль этого направления в развитии АПК.



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