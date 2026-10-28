Предприятия АПК планируют использовать ИИ-решения для прогнозов и аналитики

Компании агросектора пока используют ИИ-инструменты в основном в качестве пилотных проектов М. Стулов / Ведомости

Согласно опросу, проведенному ИТ-компанией «КОРУС Консалтинг», компании агросектора пока используют ИИ-инструменты в качестве пилотных проектов, а главными барьерами для цифровизации АПК остаются высокая стоимость софта и его внедрения, нехватка ИТ-специалистов, сложность интеграции новых решений и нехватка отраслевых ИТ-продуктов. В опросе участвовали руководители и ИТ-директора растениеводческих и животноводческих компаний, сектора обрабатывающей промышленности, а также вертикально-интегрированных агрохолдингов.



44% респондентов рассказали, что на их предприятиях есть базовые ИТ-решения, у 18% оцифрована большая часть производственных и бизнес-процессов, у 38% опрошенных оцифрованы только отдельные рабочие процессы. Самыми распространенными с точки зрения автоматизации стали внутренний учет и планирование (66%), логистика, хранение и сбыт продукции (47%), управление запасами (34%), а также анализ данных и прогнозирование (31%). В рамках ИТ-стратегии 47% компаний АПК внедряют цифровые инструменты для сокращения затрат, 34% — для роста бизнеса, 16% — только поддерживают текущие ИТ-решения, 3% сосредоточены на разработке собственных ИТ-решений.



Доля ИТ-бюджета у 50% опрошенных составляет 1-5% от общей выручки компаний, у 16% — превышает 10%, у 34% — менее 1%. При этом 34% респондентов сказали, что не инвестируют в ИИ-технологии, а 22% отметили, что объем вложений в ИИ составляет от 5% до 15% от всего ИТ-бюджета (в основном это актуально для компаний, где работает от 500 до 1 тыс. человек и более). Предприятия отрасли в основном внедряют отдельные ИИ-решения в качестве пилотных проектов (56%), у 9% участников опроса ИИ используется в нескольких подразделениях, у 3% он встроен в ключевые производственные и бизнес-процессы. Самые востребованные направления для ИИ — прогнозная аналитика (41%), документооборот (25%) и компьютерное зрение (22%).



В перспективе ближайших двух лет 47% компаний-респондентов планируют внедрять и развивать ИИ для прогнозов и аналитики, 44% сказали о планах по внедрению и развитию базовых инструментов работы с данными, 34% сосредоточатся на работе с системами управления складом и запасами.



В качестве главных барьеров для цифровизации АПК 76% респондентов назвали высокую стоимость ПО и его внедрения, 56% — нехватку ИТ-специалистов, 47% — сложность интеграции новых решений и нехватку отраслевых ИТ-продуктов (можно было выбрать несколько вариантов).



К 2030 году рынок ИИ в российском АПК может вырасти до 86 млрд руб. против 4 млрд руб. в 2020-м. Такие прогнозы компании Strategy Partners привел заместитель генерального директора «Агропромцифры» Алексей Артемьев на Межрегиональной агропромышленной выставке УрФО. «То есть это двадцатикратный рост на горизонте 10 лет. Это колоссальный скачок, который просто нужно использовать для себя», — цитирует его ТАСС.



Артемьев добавил, что те же аналитики оценивают добавленную экономическую ценность от применения цифровых технологий в России в срок до 2035 года в $3 трлн. Неприменение таких технологий грозит потерей конкурентоспособности и конкретному предприятию, и отрасли в целом, считает он. Именно поэтому крупные холдинги уже формируют полноценные стратегии цифровой трансформации. Те предприятия, которые не займутся цифровизацией в ближайшее время, рискуют сильно отстать от конкурентов через три-пять лет, предупредил Артемьев.



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