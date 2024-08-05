Рынок M&A может замедлиться. В первом полугодии АПК пока демонстрирует рост числа и стоимости сделок

«Заречное»

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Слияния и поглощения в аграрной отрасли и смежных с ней секторах продолжаются. По итогам января — июня общий их объем приблизился к $1 млрд. Однако некоторые драйверы расширения рынка, а именно уход из России иностранных игроков, постепенно сходят на нет. Продолжает сдерживать активность инвесторов и высокая ключевая ставка, а также вероятность ее дальнейшего увеличения. В связи с этим в июле — декабре автор этой статьи ожидает скорее снижения объема сделок M&A в АПК и пищевой промышленности

По итогам 2023 года объем рынка M&A в АПК и смежных секторах увеличился на 16% и составил $3,45 против $2,97 млрд годом ранее, при этом в рублевом выражении прибавка составила рекордные 56%: 299 млрд руб. против 192 млрд руб. в 2022-м. Количество сделок выросло с 51 до 80 в прошлом году, средняя стоимость снизилась с $58 млн до $43 млн. Ключевым сегментом рынка стала пищевая промышленность — на нее пришлось около $1,61 млрд и 26 сделок, на сельское хозяйство — $1,52 млрд и 46 сделок, на транспорт — $0,32 млрд и восемь сделок.



В сравнении с 2022 годом объем сделок по уходу иностранных компаний в прошлом году вырос в денежном выражении, но снизился в количестве — с $630 против $449 и 11 против 14 соответственно. Ключевыми событиями рынка M&A в агропроме стали продажа активов British American Tobacco, «Хейнекен» и «Бунге СНГ».



В 2024 году рынок M&A в АПК и пищевой промышленности продолжил расти благодаря закрытию ряда значимых для сектора сделок в январе — июне. Общий их объем за данный период, по предварительной оценке, достиг $958,3 млн, в то время как по итогам первой половины 2023-го этот показатель составил $851,2 млн. И это несмотря на сокращение числа таких операций с 32 до 29. Средняя стоимость сделки в первом полугодии текущего года увеличилась до $33 млн (за январь — июнь 2023-го — $26,6 млн). Ключевым сегментом рынка стала пищевая промышленность, как и годом ранее: на нее пришлось около $561 млн и 13 сделок. На сельское хозяйство при таком же числе сделок — $252 млн. В сегменте транспорта было реализовано лишь три сделки, но суммарно их стоимостной объем составил $145 млн (см. график на стр.ХХ).



Топ-5 слияний и поглощений

Самой дорогой сделкой первой половины 2024 года стала продажа бизнеса компании Danone в России татарстанской компании «Вамин Р» (принадлежит «Вамин Татарстан»). За российские активы французскому концерну заплатили приблизительно $197 млн. Процесс продажи данного бизнеса Danone начала еще в 2022 году. В числе потенциальных претендентов на покупку заявлялись практически все крупные российские агрохолдинги, но в июле 2023-го по Указу президента страны Владимира Путина компания была передана во временное управление Росимуществу. Впрочем, в марте 2024-го неожиданно для рынка это решение было отменено с целью реализации активов рыночному покупателю.



Второй по стоимостному объему в январе — июне была продажа топ-2 производителя говядины в России — ГК «Заречное», которая контролирует около 100 тыс. га сельхозземель в Воронежской области и содержит более 100 тыс. голов мясного КРС. Покупателем выступил один из крупнейших производителей круп в России — «АФГ Националь». С приобретением данного актива компания вошла в новый для себя бизнес — мясное животноводство. Условия сделки сторонами не раскрывались, но, учитывая, что деятельность «Заречного» несколько лет подряд была убыточна, переход права собственности на доли, скорее всего, состоялся по символической цене. С учетом существенного уровня долга на балансе производителя мяса КРС сумма сделки могла составить около $153 млн.



На третьем месте по стоимости сделки в первом полугодии — продажа ГК «Вичи». На базе комплекса в городе Советск Калининградской области компания выпускает крабовые палочки, имитацию крабового мяса, креветки и полуфабрикаты. Мощность предприятия превышает 120 тыс. т готовой продукции в год. Приобрела его УК «Группа Океан». Сумма сделки с учетом долга оценивается в $152 млн. По аналогии с Danone продажа бизнеса обсуждалась еще с 2022 года, но по тем или иным причинам смогла состояться только в этом году.







Еще одна крупная сделка за январь — июнь состоялась в алкогольной промышленности: в апреле АО «Росспиртпром» было приватизировано на аукционе компанией ООО «Бизнес-Альянс», принадлежащей Владимиру Акаеву, бывшему партнеру Михаила Шишханова. Стоимость сделки с учетом долга оценочно составила около $117 млн. Государство выставляло актив и раньше — в январе 2024-го, но тогда аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. ГК «Росспиртпром» отказалась от производства водочной продукции еще в 2015 году и с тех пор специализировалась исключительно на производстве спирта. По разным оценкам группа контролирует выпуск примерно 30-40% данного продукта в России. Однако позже появилась информация, что ООО «Бизнес-Альянс» оспорил итоги торгов в ФАС: покупатель был готов отдать за актив 6 млрд руб., но из-за сбоя системы был вынужден заплатить 8,3 млрд руб. В конце мая ФАС рассмотрела жалобу и признала ее необоснованной. По состоянию на 8 августа, на сайте ГИС Торги значилось, что аукцион состоялся, но есть жалобы, поэтому не исключено, что будут проведены повторные торги.



В топ-5 первой половины текущего года вошла также сделка в сегменте транспорта. В конце февраля Александр Евдокимов, владеющий около 47% акций ОАО «Владивостокский морской рыбный порт», направил миноритариям обязательное предложение о выкупе акций, по итогам которого удалось собрать менее 1% акций. В середине мая после окончания сроков обязательного предложения 50% долей в компании ООО «Геотэкс», владеющей 51,9% акций ВМПР, выкупил Аркадий Пинчевский, совладелец рыбопромышленной компании «Антей». ВМПР представляет собой универсальный перегрузочный комплекс, который способен осуществлять операции с различными видами грузов и переработку рыбопродукции. Мощности предприятия расположены на 10 причалах порта Владивосток с глубинами от 9,75 до 11,5 м. Компания входит в ГК «Тигр» Сергея Дарькина. Цена сделки оценивается в $59 млн.



В пользу государства

Первое полугодие отметилось рядом и других интересных слияний и поглощений. Значимым событием для рынка стала передача активов нескольких бизнесов государству, которая началась еще в 2023 году с переходом агрохолдинга «Покровский», управляющего более чем 240 тыс. га на Юге, в собственность Росимущества. 8 апреля 2024-го по Указу президента в пользу государства отошел российский бизнес американского фонда NCH Capital — группа компаний «Агротерра». Холдинг имеет около 265 тыс. га сельскохозяйственных земель в нескольких регионах ЦФО. В мае 2024 года в рейтинге крупнейших латифундистов от BEFL «Агротерра» заняла 18-ю строчку в топ-20. Стоимость земель компании можно оценить в 25-30 млрд руб.



Крупнейшие агрокомпании продолжают диверсифицировть и консолидировать свои активы Ярослав Кабаков, Директор по стратегии ИК «Финам» В последние годы, несмотря на геополитические и экономические трудности, индустрия АПК продолжает расти, привлекая инвесторов перспективами и потенциалом экспорта. Продолжающееся отступление иностранных компаний, продающих свои активы российским или локальным инвесторам, создает значительные возможности для сделок M&A. Крупные агрохолдинги и непрофильные инвесторы заинтересованы в увеличении своего присутствия на рынке через приобретение новых активов, что также содействует росту числа сделок.



Наиболее активными секторами являются пищевая промышленность, овощеводство закрытого грунта, животноводство и рыбная отрасль. Менее активно — растениеводство, где объем сделок, например, в прошлом году составил $172,3 млн. Интерес к этому сегменту сохраняется, но он ниже по сравнению с более активными секторами. Картофелеводство и фруктоводство характеризуются низкой консолидацией, что тоже ограничивает M&A активность.



До конца года ожидается продолжение ухода иностранных компаний и завершение ряда сделок, связанных с продажей их активов. Усиление интереса к предприятиям в Сибири и на Дальнем Востоке также способствует активным сделкам. Предполагается, что значительное развитие произойдет в производстве и переработке говядины, рыбопереработке, выпуске кормов и подсолнечного масла, о чем свидетельствует высокий интерес к данным отраслям.



В первом полугодии 2024 года в АПК произошли несколько значимых сделок слияний и поглощений, которые привлекают внимание. Одной из них, например стала покупка холдингом «АФГ Националь» ГК «Заречное», что иллюстрирует продолжающийся интерес растениеводческих компаний к животноводческим активам. Эта сделка подчеркивает стратегические усилия по диверсификации и укреплению позиций в животноводческом секторе, что помогает компаниям создать более устойчивую бизнес-модель.



Во-вторых, хотел бы выделить выкуп инвестиционным фондом Goodness Foods Agro племзавода «Комсомолец» (Забайкальский край). Сделка позволила фонду сразу войти в топ-30 крупнейших владельцев сельхозземель. Приобретение племзавода демонстрирует активное участие инвестиционных фондов в аграрном секторе и их готовность вкладываться в значимые активы для долгосрочной прибыли.



Эти сделки демонстрируют несколько ключевых тенденций на рынке M&A в АПК. Во-первых, компании стремятся к диверсификации и консолидации своих активов, что приводит к приобретению не только растениеводческих, но и животноводческих активов. Во-вторых, наблюдается рост инвестиционной активности, особенно со стороны инвестиционных фондов, таких как Goodness Foods Agro, которые видят в аграрном секторе долгосрочный потенциал и устойчивость. В-третьих, происходит значительное укрупнение земельных активов у ведущих игроков рынка, что способствует дальнейшему развитию агрохолдингов. Эти сделки не только усиливают позиции компаний на рынке, но и способствуют стабильному росту и развитию агропромышленного комплекса России в целом.

Похожая судьба постигла челябинские бизнесы, контролируемые российскими собственниками, — ГК «Ариант» и «Макфа». Так, 14 марта 2024 года Генпрокуратура подала в Арбитражный суд Челябинской области иск к бывшим совладельцам промышленной группы на базе Челябинского электрометаллургического комбината — Юрию, Людмиле и Михаилу Антиповым, а также АО «Компания Эталон» — фирме, через которую они владеют активами группы, — о солидарном взыскании в пользу государства 25,83 млрд руб. Позже сумма требований была увеличена до 105 млрд руб., а в число соответчиков включили ООО «Группа компаний «Ариант», а также аффилированные с обществом лица — Людмилу и Александра Аристовых, Елену и Александра Кретовых, входивших в число совладельцев группы ЧЭМК до выделения в 2020 году из ее состава агроактивов. В итоге Генпрокуратура выиграла суд, и 10 апреля в пользу государства были изъяты доли в производственных компаниях «Арианта» — ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма “Южная”», ООО «Агрофирма “Ариант”», ООО «ЦПИ-Ариант». ГК «Ариант» владеет 13 тыс. га виноградников, свинокомплексами, комбикормовыми заводами, мясоперерабатывающими мощностями и выпускает ежегодно более 140 млн бутылок алкогольных и безалкогольных напитков и около 70 тыс. т мясной продукции.



По аналогии с ГК «Ариант» 8 мая суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении производителя макаронных изделий, муки и круп «Макфа» и связанных с нею компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. По данным истца, главные ответчики — Михаил Юревич и Вадим Белоусов, — работая в органах государственной власти, в нарушение антикоррупционного законодательства не прекратили заниматься бизнесом и фактически владели группой коммерческих компаний и использовали положение во власти для достижения интересов в бизнесе. Михаил Юревич, который с 2010 по 2014 год занимал пост губернатора Челябинской области, впоследствии был объявлен в международный розыск по уголовному делу о взятке в размере 3 млрд руб.



Усиливается интерес к приобретению поставщиков средств производства Павел Лапшин, Директор департамента инвестиций и рынков капитала Kept По оценке Kept, в первом полугодии 2024-го M&A активность в сельском хозяйстве была такая же высокая, как и в прошлом году: нам известно о 38 сделках, что примерно соответствует уровню 2023-го. Несмотря на высокие процентные ставки, инвесторы готовы бороться за хорошие активы: объектов для приобретения на рынке по-прежнему меньше, чем потенциальных покупателей. Вместе с тем, как и раньше инвесторы тщательно выбирают объекты для поглощения, на рынке около десятка крупных активов, которые уже несколько лет предлагаются к продаже. В плане предсделочного анализа особенно важным для инвесторов в последний год стала юридическая проверка. Им важно убедиться, что после сделки не возникнет оснований для национализации приобретенных бизнесов.



Основные сегменты M&A активности, по нашим наблюдениям, традиционные — консолидация мясного и растениеводческого секторов. Так, в мясном животноводстве вместе с комбикормовыми активами нам известно о 10 сделках.



Усиливается интерес к приобретению производителей средств производства. Например, «Мираторг» объявил о намерении купить «Балтийские Семена» (занимаются выращиванием семенного картофеля), а «Управление Агроактивами» приобрело российское подразделение Ipackchem (поставщик упаковки для агрохимии). Согласно позиции, озвучиваемой Минсельхозом, планы по самообеспечению товарной продукцией в России уже в большой степени выполнены и фокус смещается на обеспечивающие сегменты — семеноводство, племенной материал, СЗР и пр. Поэтому мы ожидаем продолжения роста сделок именно в этих секторах.

Из неожиданных сделок в первом полугодии стоит выделить покупку ГАП «Ресурс» группы компаний «Шувалово» в Костромской области. Закрыв сделку, группа агропредприятий по факту вышла в новый для себя сегмент — свиноводство, кроме того, сделка позволила холдингу укрепить позиции в молочном животноводстве. Так, ранее в 2023 году ГАП «Ресурс» получил контроль над ГК «АИСФеР», расположенной в Московской области, которая занимается молочным животноводством и производит молочную продукцию под брендом «Правильное молоко».



По итогам января — июня было также закрыто четыре сделки по выходу иностранцев из российского бизнеса общим объемом $420 млн: помимо Danone и «Вичи», это была продажа активов зернотрейдера Viterra (переход права собственности состоялся в конце 2023 года, но завершение сделки пришлось на начало 2024-го) и компании Heinz в детском питании. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года были закрыты всего две такие сделки на $159 млн — продажа ООО «Бунге СНГ» и производителя сельхозтехники CNH.



Ожидания на второе полугодие

Несмотря на избыточную денежную ликвидность на рынке, высокая ключевая ставка и вероятность ее дальнейшего увеличения продолжают сдерживать рынок M&A. Также на второй план отступает главный драйвер роста в последние два года — сделки по уходу иностранцев: большинство таких сделок уже закрыты, и вряд ли здесь произойдет что-то неожиданное. В связи с этим, несмотря на рост рынка в первом полугодии, в целом по итогам 2024-го стоит ожидать скорее снижения объема сделок M&A в АПК и пищевой промышленности.



В растениеводстве все непросто Рынок M&A в растениеводческой отрасли исторически всегда был рынком продавца, но сейчас ситуация в данном секторе сложная в связи со снижением маржинальности бизнеса. Учитывая, что продать такой бизнес на выгодных для продавца условиях пока достаточно сложно, в первой половине года наблюдалось сокращение стоимостного объема и количества сделок в данном сегменте. Так, если в январе — июне 2023-го состоялось семь M&A на сумму $82 млн, то в первом полугодии этого года таких сделок было лишь две, на $13 млн.

Тем не менее на рынке появляются новые драйверы, такие, к примеру, как перепродажа ранее выкупленных иностранных компаний, реализация национализированных активов — «Агротерры», «Покровского», «Макфы» и «Арианта» — в рынок, а также просто желание собственников бизнеса сэкономить на налоге от дохода при продаже акций и долей в компаниях, вызванное изменениями в Налоговом кодексе. С 2025 года по факту отменяется льготная ставка 0% при реализации физическими лицами акций и долей, если срок владения составляет более пять лет. Теперь если доход физлица от продажи долей и акций превысит 50 млн руб., то независимо от срока владения ставка НДФЛ по таким сделкам будет 15%. Ближе к концу текущего года данный факт должен добавить мотивации для продажи бизнесов физическими лицами. Стоит при этом отметить, что схожая льгота при реализации акций и долей юридическими лицами при сроке владения более пяти лет сохранится.



Что касается общих трендов, то традиционно стоит ожидать дальнейшую консолидацию рынка крупнейшими агрохолдингами. Сближение с Китаем дало импульс к сделкам в Сибири и на Дальнем Востоке. Так, в марте этого года ГК «Содружество» купила в Красноярском крае предприятие по выпуску муки и рапсового масла «Хозяин».







Поддержать рынок M&A во второй половине 2024 года может также продолжающееся падение маржинальности в растениеводстве и, как следствие, «охлаждение» цен на земельные банки. Не исключен интерес к растениеводческому сектору также со стороны агрохолдингов, которые ранее не присутствовали в данном сегменте. Так, в соответствии с открытой информацией генеральным директором в концерне «Покровский» стал выходец из «Деметра-Холдинга» Алексей Скоробогатов, что в том числе может означать, что в будущем южная компания может быть передана «Деметре».



Продолжится интерес к мясному животноводству, который подогревается ростом цен на мясную продукцию, и возможно, что в текущем году еще произойдет ряд крупных сделок в данном сегменте. В частности, в свиноводстве поддержит M&A-активность открытие экспорта свинины в Китай.



Сохранится тренд и на вертикальную интеграцию. В частности, не исключено, что до конца года рынок увидит несколько сделок в мясопереработке, где покупателями выступят крупные агрохолдинги.



Автор — инвестиционный банкир. Статья написана специально для «Агроинвестора».

