разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Рынок M&A может замедлиться. В первом полугодии АПК пока демонстрирует рост числа и стоимости сделок

| Агроинвестор |

Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

Слияния и поглощения в аграрной отрасли и смежных с ней секторах продолжаются. По итогам января — июня общий их объем приблизился к $1 млрд. Однако некоторые драйверы расширения рынка, а именно уход из России иностранных игроков, постепенно сходят на нет. Продолжает сдерживать активность инвесторов и высокая ключевая ставка, а также вероятность ее дальнейшего увеличения. В связи с этим в июле — декабре автор этой статьи ожидает скорее снижения объема сделок M&A в АПК и пищевой промышленности

По итогам 2023 года объем рынка M&A в АПК и смежных секторах увеличился на 16% и составил $3,45 против $2,97 млрд годом ранее, при этом в рублевом выражении прибавка составила рекордные 56%: 299 млрд руб. против 192 млрд руб. в 2022-м. Количество сделок выросло с 51 до 80 в прошлом году, средняя стоимость снизилась с $58 млн до $43 млн. Ключевым сегментом рынка стала пищевая промышленность — на нее пришлось около $1,61 млрд и 26 сделок, на сельское хозяйство — $1,52 млрд и 46 сделок, на транспорт — $0,32 млрд и восемь сделок.

В сравнении с 2022 годом объем сделок по уходу иностранных компаний в прошлом году вырос в денежном выражении, но снизился в количестве — с $630 против $449 и 11 против 14 соответственно. Ключевыми событиями рынка M&A в агропроме стали продажа активов British American Tobacco, «Хейнекен» и « СНГ».

В 2024 году рынок M&A в АПК и пищевой промышленности продолжил расти благодаря закрытию ряда значимых для сектора сделок в январе — июне. Общий их объем за данный период, по предварительной оценке, достиг $958,3 млн, в то время как по итогам первой половины 2023-го этот показатель составил $851,2 млн. И это несмотря на сокращение числа таких операций с 32 до 29. Средняя стоимость сделки в первом полугодии текущего года увеличилась до $33 млн (за январь — июнь 2023-го — $26,6 млн). Ключевым сегментом рынка стала пищевая промышленность, как и годом ранее: на нее пришлось около $561 млн и 13 сделок. На сельское хозяйство при таком же числе сделок — $252 млн. В сегменте транспорта было реализовано лишь три сделки, но суммарно их стоимостной объем составил $145 млн (см. график на стр.ХХ).

Топ-5 слияний и поглощений

Самой дорогой сделкой первой половины 2024 года стала продажа бизнеса компании в России татарстанской компании «Вамин Р» (принадлежит «Вамин Татарстан»). За российские активы французскому концерну заплатили приблизительно $197 млн. Процесс продажи данного бизнеса начала еще в 2022 году. В числе потенциальных претендентов на покупку заявлялись практически все крупные российские агрохолдинги, но в июле 2023-го по Указу президента страны Владимира Путина компания была передана во временное управление Росимуществу. Впрочем, в марте 2024-го неожиданно для рынка это решение было отменено с целью реализации активов рыночному покупателю.

Второй по стоимостному объему в январе — июне была продажа топ-2 производителя говядины в России — ГК «», которая контролирует около 100 тыс. га сельхозземель в Воронежской области и содержит более 100 тыс. голов мясного КРС. Покупателем выступил один из крупнейших производителей круп в России — «». С приобретением данного актива компания вошла в новый для себя бизнес — мясное животноводство. Условия сделки сторонами не раскрывались, но, учитывая, что деятельность «Заречного» несколько лет подряд была убыточна, переход права собственности на доли, скорее всего, состоялся по символической цене. С учетом существенного уровня долга на балансе производителя мяса КРС сумма сделки могла составить около $153 млн.

На третьем месте по стоимости сделки в первом полугодии — продажа ГК «Вичи». На базе комплекса в городе Советск Калининградской области компания выпускает крабовые палочки, имитацию крабового мяса, креветки и полуфабрикаты. Мощность предприятия превышает 120 тыс. т готовой продукции в год. Приобрела его УК «Группа Океан». Сумма сделки с учетом долга оценивается в $152 млн. По аналогии с продажа бизнеса обсуждалась еще с 2022 года, но по тем или иным причинам смогла состояться только в этом году.


Еще одна крупная сделка за январь — июнь состоялась в алкогольной промышленности: в апреле АО «Росспиртпром» было приватизировано на аукционе компанией ООО «Бизнес-Альянс», принадлежащей Владимиру Акаеву, бывшему партнеру Михаила Шишханова. Стоимость сделки с учетом долга оценочно составила около $117 млн. Государство выставляло актив и раньше — в январе 2024-го, но тогда аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. ГК «Росспиртпром» отказалась от производства водочной продукции еще в 2015 году и с тех пор специализировалась исключительно на производстве спирта. По разным оценкам группа контролирует выпуск примерно 30-40% данного продукта в России. Однако позже появилась информация, что ООО «Бизнес-Альянс» оспорил итоги торгов в ФАС: покупатель был готов отдать за актив 6 млрд руб., но из-за сбоя системы был вынужден заплатить 8,3 млрд руб. В конце мая ФАС рассмотрела жалобу и признала ее необоснованной. По состоянию на 8 августа, на сайте ГИС Торги значилось, что аукцион состоялся, но есть жалобы, поэтому не исключено, что будут проведены повторные торги.

В топ-5 первой половины текущего года вошла также сделка в сегменте транспорта. В конце февраля Александр Евдокимов, владеющий около 47% акций ОАО «Владивостокский морской рыбный порт», направил миноритариям обязательное предложение о выкупе акций, по итогам которого удалось собрать менее 1% акций. В середине мая после окончания сроков обязательного предложения 50% долей в компании ООО «Геотэкс», владеющей 51,9% акций ВМПР, выкупил Аркадий Пинчевский, совладелец рыбопромышленной компании «Антей». ВМПР представляет собой универсальный перегрузочный комплекс, который способен осуществлять операции с различными видами грузов и переработку рыбопродукции. Мощности предприятия расположены на 10 причалах порта Владивосток с глубинами от 9,75 до 11,5 м. Компания входит в ГК «Тигр» Сергея Дарькина. Цена сделки оценивается в $59 млн.

В пользу государства

Первое полугодие отметилось рядом и других интересных слияний и поглощений. Значимым событием для рынка стала передача активов нескольких бизнесов государству, которая началась еще в 2023 году с переходом агрохолдинга , управляющего более чем 240 тыс. га на Юге, в собственность Росимущества. 8 апреля 2024-го по Указу президента в пользу государства отошел российский бизнес американского фонда NCH Capital — группа компаний «». Холдинг имеет около 265 тыс. га сельскохозяйственных земель в нескольких регионах ЦФО. В мае 2024 года в рейтинге крупнейших латифундистов от «» заняла 18-ю строчку в топ-20. Стоимость земель компании можно оценить в 25-30 млрд руб.

Крупнейшие агрокомпании продолжают диверсифицировть и консолидировать свои активы

В последние годы, несмотря на геополитические и экономические трудности, индустрия АПК продолжает расти, привлекая инвесторов перспективами и потенциалом экспорта. Продолжающееся отступление иностранных компаний, продающих свои активы российским или локальным инвесторам, создает значительные возможности для сделок M&A. Крупные агрохолдинги и непрофильные инвесторы заинтересованы в увеличении своего присутствия на рынке через приобретение новых активов, что также содействует росту числа сделок.

Наиболее активными секторами являются пищевая промышленность, овощеводство закрытого грунта, животноводство и рыбная отрасль. Менее активно — растениеводство, где объем сделок, например, в прошлом году составил $172,3 млн. Интерес к этому сегменту сохраняется, но он ниже по сравнению с более активными секторами. Картофелеводство и фруктоводство характеризуются низкой консолидацией, что тоже ограничивает M&A активность.

До конца года ожидается продолжение ухода иностранных компаний и завершение ряда сделок, связанных с продажей их активов. Усиление интереса к предприятиям в Сибири и на Дальнем Востоке также способствует активным сделкам. Предполагается, что значительное развитие произойдет в производстве и переработке говядины, рыбопереработке, выпуске кормов и подсолнечного масла, о чем свидетельствует высокий интерес к данным отраслям.

В первом полугодии 2024 года в АПК произошли несколько значимых сделок слияний и поглощений, которые привлекают внимание. Одной из них, например стала покупка холдингом «АФГ Националь» ГК «Заречное», что иллюстрирует продолжающийся интерес растениеводческих компаний к животноводческим активам. Эта сделка подчеркивает стратегические усилия по диверсификации и укреплению позиций в животноводческом секторе, что помогает компаниям создать более устойчивую бизнес-модель.

Во-вторых, хотел бы выделить выкуп инвестиционным фондом Goodness Foods Agro племзавода «Комсомолец» (Забайкальский край). Сделка позволила фонду сразу войти в топ-30 крупнейших владельцев сельхозземель. Приобретение племзавода демонстрирует активное участие инвестиционных фондов в аграрном секторе и их готовность вкладываться в значимые активы для долгосрочной прибыли.

Эти сделки демонстрируют несколько ключевых тенденций на рынке M&A в АПК. Во-первых, компании стремятся к диверсификации и консолидации своих активов, что приводит к приобретению не только растениеводческих, но и животноводческих активов. Во-вторых, наблюдается рост инвестиционной активности, особенно со стороны инвестиционных фондов, таких как Goodness Foods Agro, которые видят в аграрном секторе долгосрочный потенциал и устойчивость. В-третьих, происходит значительное укрупнение земельных активов у ведущих игроков рынка, что способствует дальнейшему развитию агрохолдингов. Эти сделки не только усиливают позиции компаний на рынке, но и способствуют стабильному росту и развитию агропромышленного комплекса России в целом.


Похожая судьба постигла челябинские бизнесы, контролируемые российскими собственниками, — ГК «» и «Макфа». Так, 14 марта 2024 года Генпрокуратура подала в Арбитражный суд Челябинской области иск к бывшим совладельцам промышленной группы на базе Челябинского электрометаллургического комбината — Юрию, Людмиле и Михаилу Антиповым, а также АО «Компания Эталон» — фирме, через которую они владеют активами группы, — о солидарном взыскании в пользу государства 25,83 млрд руб. Позже сумма требований была увеличена до 105 млрд руб., а в число соответчиков включили ООО «Группа компаний «», а также аффилированные с обществом лица — Людмилу и Александра Аристовых, Елену и Александра Кретовых, входивших в число совладельцев группы ЧЭМК до выделения в 2020 году из ее состава агроактивов. В итоге Генпрокуратура выиграла суд, и 10 апреля в пользу государства были изъяты доли в производственных компаниях «Арианта» — ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма “Южная”», ООО «Агрофирма “”», ООО «ЦПИ-». ГК «» владеет 13 тыс. га виноградников, свинокомплексами, комбикормовыми заводами, мясоперерабатывающими мощностями и выпускает ежегодно более 140 млн бутылок алкогольных и безалкогольных напитков и около 70 тыс. т мясной продукции.

По аналогии с ГК «» 8 мая суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении производителя макаронных изделий, муки и круп «Макфа» и связанных с нею компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. По данным истца, главные ответчики — Михаил Юревич и Вадим Белоусов, — работая в органах государственной власти, в нарушение антикоррупционного законодательства не прекратили заниматься бизнесом и фактически владели группой коммерческих компаний и использовали положение во власти для достижения интересов в бизнесе. Михаил Юревич, который с 2010 по 2014 год занимал пост губернатора Челябинской области, впоследствии был объявлен в международный розыск по уголовному делу о взятке в размере 3 млрд руб.

Усиливается интерес к приобретению поставщиков средств производства

По оценке Kept, в первом полугодии 2024-го M&A активность в сельском хозяйстве была такая же высокая, как и в прошлом году: нам известно о 38 сделках, что примерно соответствует уровню 2023-го. Несмотря на высокие процентные ставки, инвесторы готовы бороться за хорошие активы: объектов для приобретения на рынке по-прежнему меньше, чем потенциальных покупателей. Вместе с тем, как и раньше инвесторы тщательно выбирают объекты для поглощения, на рынке около десятка крупных активов, которые уже несколько лет предлагаются к продаже. В плане предсделочного анализа особенно важным для инвесторов в последний год стала юридическая проверка. Им важно убедиться, что после сделки не возникнет оснований для национализации приобретенных бизнесов.

Основные сегменты M&A активности, по нашим наблюдениям, традиционные — консолидация мясного и растениеводческого секторов. Так, в мясном животноводстве вместе с комбикормовыми активами нам известно о 10 сделках.

Усиливается интерес к приобретению производителей средств производства. Например, «Мираторг» объявил о намерении купить «Балтийские Семена» (занимаются выращиванием семенного картофеля), а «Управление Агроактивами» приобрело российское подразделение Ipackchem (поставщик упаковки для агрохимии). Согласно позиции, озвучиваемой Минсельхозом, планы по самообеспечению товарной продукцией в России уже в большой степени выполнены и фокус смещается на обеспечивающие сегменты — семеноводство, племенной материал, СЗР и пр. Поэтому мы ожидаем продолжения роста сделок именно в этих секторах.


Из неожиданных сделок в первом полугодии стоит выделить покупку группы компаний «Шувалово» в Костромской области. Закрыв сделку, группа агропредприятий по факту вышла в новый для себя сегмент — свиноводство, кроме того, сделка позволила холдингу укрепить позиции в молочном животноводстве. Так, ранее в 2023 году получил контроль над ГК «АИСФеР», расположенной в Московской области, которая занимается молочным животноводством и производит молочную продукцию под брендом «Правильное молоко».

По итогам января — июня было также закрыто четыре сделки по выходу иностранцев из российского бизнеса общим объемом $420 млн: помимо и «Вичи», это была продажа активов зернотрейдера Viterra (переход права собственности состоялся в конце 2023 года, но завершение сделки пришлось на начало 2024-го) и компании Heinz в детском питании. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года были закрыты всего две такие сделки на $159 млн — продажа ООО « СНГ» и производителя сельхозтехники CNH.

Ожидания на второе полугодие

Несмотря на избыточную денежную ликвидность на рынке, высокая ключевая ставка и вероятность ее дальнейшего увеличения продолжают сдерживать рынок M&A. Также на второй план отступает главный драйвер роста в последние два года — сделки по уходу иностранцев: большинство таких сделок уже закрыты, и вряд ли здесь произойдет что-то неожиданное. В связи с этим, несмотря на рост рынка в первом полугодии, в целом по итогам 2024-го стоит ожидать скорее снижения объема сделок M&A в АПК и пищевой промышленности.

В растениеводстве все непросто

Рынок M&A в растениеводческой отрасли исторически всегда был рынком продавца, но сейчас ситуация в данном секторе сложная в связи со снижением маржинальности бизнеса. Учитывая, что продать такой бизнес на выгодных для продавца условиях пока достаточно сложно, в первой половине года наблюдалось сокращение стоимостного объема и количества сделок в данном сегменте. Так, если в январе — июне 2023-го состоялось семь M&A на сумму $82 млн, то в первом полугодии этого года таких сделок было лишь две, на $13 млн.


Тем не менее на рынке появляются новые драйверы, такие, к примеру, как перепродажа ранее выкупленных иностранных компаний, реализация национализированных активов — «Агротерры», «Покровского», «Макфы» и «Арианта» — в рынок, а также просто желание собственников бизнеса сэкономить на налоге от дохода при продаже акций и долей в компаниях, вызванное изменениями в Налоговом кодексе. С 2025 года по факту отменяется льготная ставка 0% при реализации физическими лицами акций и долей, если срок владения составляет более пять лет. Теперь если доход физлица от продажи долей и акций превысит 50 млн руб., то независимо от срока владения ставка НДФЛ по таким сделкам будет 15%. Ближе к концу текущего года данный факт должен добавить мотивации для продажи бизнесов физическими лицами. Стоит при этом отметить, что схожая льгота при реализации акций и долей юридическими лицами при сроке владения более пяти лет сохранится.

Что касается общих трендов, то традиционно стоит ожидать дальнейшую консолидацию рынка крупнейшими агрохолдингами. Сближение с Китаем дало импульс к сделкам в Сибири и на Дальнем Востоке. Так, в марте этого года ГК «» купила в Красноярском крае предприятие по выпуску муки и рапсового масла «Хозяин».


Поддержать рынок M&A во второй половине 2024 года может также продолжающееся падение маржинальности в растениеводстве и, как следствие, «охлаждение» цен на земельные банки. Не исключен интерес к растениеводческому сектору также со стороны агрохолдингов, которые ранее не присутствовали в данном сегменте. Так, в соответствии с открытой информацией генеральным директором в концерне стал выходец из «Деметра-Холдинга» Алексей Скоробогатов, что в том числе может означать, что в будущем южная компания может быть передана «Деметре».

Продолжится интерес к мясному животноводству, который подогревается ростом цен на мясную продукцию, и возможно, что в текущем году еще произойдет ряд крупных сделок в данном сегменте. В частности, в свиноводстве поддержит M&A-активность открытие экспорта свинины в Китай.

Сохранится тренд и на вертикальную интеграцию. В частности, не исключено, что до конца года рынок увидит несколько сделок в мясопереработке, где покупателями выступят крупные агрохолдинги.

Автор — инвестиционный банкир. Статья написана специально для «Агроинвестора».

Загрузка...
Агроинвестор

«Агроинвестор»

рекомендации

«Агроинвестор» №07, июль 2024

Журнал

«Агроинвестор» №07, июль 2024
Удержать позиции. Россия сохранит свое место на мировом рынке пшеницы, но доходность аграриев вряд ли вырастет

«Агроинвестор»

Удержать позиции. Россия сохранит свое место на мировом рынке пшеницы, но доходность аграриев вряд ли вырастет
Заготовка кормов как бизнес. Емкость глобального рынка искусственно высушенного сена оценивается в 10 млн т в год

«Агроинвестор»

Заготовка кормов как бизнес. Емкость глобального рынка искусственно высушенного сена оценивается в 10 млн т в год
«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2024

Журнал

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2024
Стратегическая селекция. Как воссоздать отрасль селекции и семеноводства

«Агротехника и технологии»

Стратегическая селекция. Как воссоздать отрасль селекции и семеноводства