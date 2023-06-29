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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Альфа-банк стал владельцем 19% агрохолдинга «Таврос»

Привлеченные средства агрохолдинг планирует направить на инновационные и логистические проекты

| Агроинвестор |

Для инвесторов аграрная отрасль в сегодняшних условиях является одной из самых устойчивых
Для инвесторов аграрная отрасль в сегодняшних условиях является одной из самых устойчивых

Альфа-банк стал владельцем 19,01% управляющей компании «Таврос», головной структуры одноименного агрохолдинга, принадлежащего управляющему партнеру Рустему Миргалимову. Его доля в УК сократилась до 80,98%. Представитель кредитной организации уточнил «Коммерсанту», что сделка не связана с кредитованием и имеет автономный характер, отвечающий интересам обеих сторон.

В самом агрохолдинге изданию сказали, что привлеченные средства планируется направить на инновационные и логистические проекты. Там добавили, что без акционерного финансирования обеспечение нелинейного роста бизнеса невозможно, поэтому в среднесрочной перспективе вероятно снижение текущей доли Рустема Миргалимова как за счет продажи собственного пакета, так и за счет привлечения инвесторов на условиях cash-in.

Основные активы «Таврос» сосредоточены в Башкирии. На сайте компании говорится, что ее земельный банк составляет 163 тыс. га, она занимается племенным и товарным свиноводством, растениеводством, мясопереработкой, производством комбикормов, сахара, кондитерских изделий. Входящая в агрохолдинг в 2022 году занимала 13-е место по выпуску свинины в России, произведя 101,3 тыс. т продукции в живом весе, по данным . Принадлежащий «Тавросу» Чишминский сахарный завод (ЧСЗ) в 2022 году планировал выпустить 120 тыс. т сахара.

По мнению управляющего директора консалтинговой компании Владислава Новоселова, «Таврос» мог привлечь Альфа-банк, во-первых, тем, что агрохолдинг является достаточно заметным участником рынка. Во-вторых, в целом аграрная отрасль в сегодняшних условиях является одной из самых устойчивых, и по соотношению риск/доходность она находится на хорошем уровне. По словам Новоселова, у «Тавроса» всегда были планы на развитие, а при наличии партнера в лице Альфа-банка реализовать их удастся быстрее. 

Управляющий партнер, адвокат юридической группы «Ратум» Ольга Романова сказала «», что Альфа-банк активно финансирует сельскохозяйственные предприятия, в том числе, например, ранее у него ранее в залоге были доли «-АПК Холдинга». Непосредственное вхождение в управление бизнесом «Тавроса» дает банку возможность сохранить средства и представлять свои интересы, но вряд ли эту долю удастся продать уже как актив. «Только в случае, если на нее появится интересант в роли соинвестора», — добавляет она.

По мнению Романовой, активы в АПК по-прежнему интересны в том числе и непрофильным инвесторам. Во-первых, из-за санкций возможность движения российского капитала за рубеж ограничена. Во-вторых, предприятия с замкнутой цепочкой от производства до реализации продукции всегда будут интересны, причем они более привлекательны, чем просто земля. Новоселов также считает, что активы в АПК по-прежнему привлекательны для непрофильных инвесторов. В этом году, по его мнению, интерес к ним точно не уменьшится. «Я уверен, что мы увидим других непрофильных игроков, которые будут совершать похожие сделки», — прокомментировал «» Новоселов.

Ранее источники «Коммерсанта» относили «Таврос» к числу игроков, которые сегодня могут быть заинтересованы в консолидации специализирующихся на выпуске яиц птицефабрик. В 2022 году компания «Управление агроактивами», которую на рынке связывают с «Тавросом», приобрела за 2 млрд руб. у группы «» птицефабрику «Башкирская» мощностью 750 млн яиц в год. Также собеседники издания называли «Таврос» претендентом на покупку птицефабрики «Комсомольская» в Пермском крае мощностью 650 млн яиц в год с возможностью расширения в два раза.

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