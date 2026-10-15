Производитель сыров «Карат» купил «Павловский молочный завод»

Покупка нового актива позволит «Карату» продолжить развитие и нарастить объемы продаж «Павловский молочный завод»

Московский производитель плавленых сыров «Карат» приобрел «Павловский молочный завод», который выпускает продукцию под брендом «Эго», а также сыры Cremeitali, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу «Карата». По оценкам источника издания на рынке складской и индустриальной недвижимости, предприятие могло стоить 1,5-2 млрд руб. Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров сказал РБК, что стоимость бизнеса, скорее всего, не превысила 400 млн руб., что вместе с чистым долгом соответствует оценке около 1,5 млрд руб.



«Павловский молочный завод» расположен в Нижегородской области. Предприятие специализируется на производстве творожных, рассольных сыров (фета и брынза), а также на выпуске молока, ряженки, йогуртов и кефира. Продукты под брендом «Эго» продаются в том числе в федеральных торговых сетях. Завод перерабатывает до 200 т молока в сутки, в 2022 году была введена новая линия по производству и фасовке сливочного сыра мощностью 20 т сыра в сутки.



Покупка нового актива позволит «Карату» продолжить развитие и нарастить объемы продаж в основных категориях производства, отметил гендиректор компании Евгений Гребнев. На мощностях нижегородской площадки компания планирует развивать производство зерненого творога «Карат Домашний», выпускать сыры для салатов Delissir и творожные сыры Violette. Новый владелец планирует сохранить и развивать текущий ассортимент завода: молочную продукцию под брендом «Эго» и сливочные сыры.



В 2021 году «Карат» планировал существенно нарастить свои производственные мощности: тогда компания начала строительство нового завода в Тольятти. Планировалось, что объем переработки молока на этом предприятии будет достигать 800 т в сутки — это в четыре раза больше, чем на купленном заводе в Нижегородской области. На заводе в Тольятти «Карат» хотел сфокусировать на производстве полутвердых сыров, а также выпускать зерненый творог и творожные сыры. Однако проект был приостановлен из-за геополитических событий. Объем инвестиций в 2021 году оценивался более чем в 10 млрд руб.



Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев говорит, что для «Карата» «Павловский молочный завод» — это скорее специфический актив. С одной стороны, предприятие имеет мощности для производства творожных сыров — это профильный продукт для «Карата». «У “Карата” на основной площадке в Москве были ограничены возможности производства этого вида продукции. Поэтому, с одной стороны, покупка логичная», — прокомментировал Груздев «Агроинвестору». По его словам, работающие линии «Карата» в Москве загружены максимально, и увеличить их производительность предприятие уже не может.



С другой стороны, продолжает эксперт, у «Павловского молочного завода» довольно серьезные мощности по производству цельномолочной продукции, ориентированный в первую очередь на выпуск ультрапастеризованных позиций — это новая категория для «Карата». «Соответственно, нужно будет учиться более эффективно работать в питьевой группе молочных продуктов», — говорит эксперт. В то же время новый актив даст «Карату» возможность расширить географию в том числе и по сырью, а также повысить эффективность «Павловского молочного комбината».



«Карат» был основан в 1934 году, сейчас, по собственным данным, входит в тройку крупнейших производителей плавленого и творожного сыра в России. В портфеле брендов плавленые сыры «Карат», творожные сыры Violette, свежие молочные продукты под торговой маркой «Карат Домашний» и Delissir Фета.



Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Бурмистров уточняет, что в текущих условиях нижегородский завод является низкодоходным активом: при выручке 3,66 млрд руб. чистая прибыль за 2025 год составила 29,3 млн руб. Поэтому экономический смысл покупки, по словам эксперта, заключается в увеличении сбыта, объединении закупок и управления, а также в улучшении условий финансирования. Для продавца выход из капиталоемкого бизнеса с такой доходностью является рациональным решением и альтернативой необходимости дофинансировать убыточный в 2026 году бизнес.



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