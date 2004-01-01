Полученный в 2016 году рекордный валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 120,7 млн т зерна в весе после доработки, уточнил итоги уборочной кампании Росстат. Ранее урожай оценивался статистическим ведомством в 119,1 млн т. Как и ожидалось, корректировка произошла во многом за счет кукурузы — ее итоговый сбор повышен с 13,8 млн т до 15,3 млн т. Таким образом, рекордный урожай кукурузы в прошлом году на 16% превысил показатель 2015 года (13,2 млн т).



Ранее компания «ПроЗерно» оценивала итоговый сбор кукурузы в 14,11 млн т, «СовЭкон» — в 14,6 млн т. Как пояснял «Агроинвестору» в феврале исполнительный директор «СовЭкона» Андрей Сизов, в конце 2016 года, на момент публикации Росстатом предварительных итогов, уборка кукурузы еще продолжалась и часть ее в центральном Черноземье оставалась неубранной. «Вероятно, те цифры, о которых отчитался Росстат в предварительных итогах уборки урожая, будут существенно повышены в марте, когда выйдут окончательные данные по урожаю», — отмечал Сизов.



По другим зерновым агрокультурам корректировка менее значительная. Так, урожай пшеницы повышен с 73,27 млн т до 73,3 млн т, что почти на 19% выше уровня 2015 года, из этого объема на озимую пшеницу пришлось 52,3 млн т, на яровую — 20,99 млн т. Также немного увеличился сбор ячменя — с 17,55 млн т до 17,99 млн т (рост на 2,5% к 2015-му) и овса — с 4,5 до 4,76 млн т (плюс 5% к 2015-му). Урожай ржи сохранен на уровне 2,5 млн т, риса — 1,08 млн т, гречихи — 1,2 млн т. Проса, согласно уточненным данным получено 0,63 тыс. т, тритикале — 0,62 тыс. т.



В сторону повышения также скорректирован сбор подсолнечника — с 10,7 млн т до 11,01 млн т, что на 19% выше показателя 2015 года. Рекордный урожай сахарной свеклы составил 51,37 млн т вместо предварительно объявленных 48,3 млн т, что на 32% больше уровня 2015 года. Валовой сбор картофеля повышен с 31 млн т до 31,11 млн т против 33,65 млн т в 2015-м. Рекордный валовой сбор сои составил 3,14 млн т, что почти на 16% выше уровня 2015-го.

