В прошлом году приняты решения об изъятии 10 тыс. га неиспользуемых земель — в четыре раза больше, чем в 2015 году. Об этом заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев на заседании итоговой коллегии Минсельхоза, на котором присутствовала корреспондент «Агроинвестора». Всего переданы материалы для запуска процедуры изъятия земель у недобросовестных собственников на площади 34 тыс. га, что в два раза больше 2015 года.



По словам Ткачева, такая «позитивная динамика» видна благодаря федеральному закону 354-ФЗ, который усовершенствовал процедуру изъятия земель. Закон вступил в силу в июле 2016 года, в соответствии с ним с пяти до трех лет сокращен срок, по истечении которого земельный участок может быть изъят у собственника в случае его неиспользования для сельхозпроизводства. Процедуру изъятия инициирует Россельхознадзор, который передает материалы в органы региональной исполнительной власти, а те в месячный срок должны обратиться в суд с требованием об изъятии земельного участка и о его продаже с публичных торгов.



По данным Минсельхоза, по итогам 2016 года регионом с наибольшим количеством изъятых земель оказалась Московская область — здесь собственники лишились 2,58 тыс. га неиспользуемых угодий. Как сообщает пресс-служба правительства Московской области, 29 марта 2017 года первая изъятая за неиспользование земля, находящаяся в Дмитровском районе, была передана новому собственнику. Участок в 10 га находился в собственности фирмы «Трал», которая не возделывала землю с 2008 года. В ходе проведенных с 2013 по 2015 годы проверок были выявлены нарушения, которые не были устранены. В результате по решению суда земельный участок у собственника был изъят и выставлен на публичные торги. Победителем на них стало физическое лицо, предложившее за землю 2,17 млн руб.



На втором месте по объемы изъятых за год угодий — Костромская область (1,3 тыс. га), на третьем — Рязанская область (1,2 тыс. га). Замыкают пятерку Калужская область (1,11 тыс. га) и Чувашская республика (1,09 тыс. га). Как отметил Ткачев на заседании итоговой коллегии, «это только начало пути». «Прошу регионы активизировать работу по вовлечению в оборот пустующий земель, потенциал здесь неисчерпаем», — сказал Ткачев. По данным Росстата, в России не используется около 40 млн га земель сельхозназначения, четверть из них, согласно расчетам Минсельхоза, реально ввести в оборот. «Мы можем вернуть в оборот до 10 млн га сельхозземель, а значит, получить больший урожай, в том числе кормовых культур и овощей», — уверен Ткачев.

