По предварительным данным, экспорт российского зерна в мае превысил прошлогодний показатель более чем на 600 тыс. т и составил 2,4 млн т, в том числе 1,75 млн т пшеницы. Об этом сообщил «Агроинвестору» директор департамента стратегического маркетинга «Русагротранса» Игорь Павенский со ссылкой на таможенную статистику. В мае прошлого года вывоз зерна составлял 1,77 млн т, в том числе 1,16 млн т пшеницы.



Лидером по закупкам российского зерна в прошлом месяце вновь стал Египет — 657 тыс. т, с восьмого на второе место поднялась Турция (147 тыс. т), на третьем — Танзания (133 тыс. т). «Ситуация с поставками в Турцию сейчас нормализовалась, однако уже конец сезона, и ждать здесь активности не стоит», — рассказал Павенский. По информации «Федерального центра безопасности и качества зерна», с начала сезона Турция сохраняет за собой второе место среди крупнейших импортеров российского зерна, к 29 мая закупив 5,6 млн т, однако поставки в эту страну по сравнению с сезоном-2015/16 уменьшились на 12%. Первое место по итогам 11 месяцев сохраняет Египет, увеличивший закупки на 11% до 6,8 млн т, на третьем — Бангладеш (рост на 62% до 1,9 млн т).



В июне «Русагротранс» прогнозирует экспорт в объеме 1,5 млн т, в том числе 1 млн т пшеницы. «Это также существенно больше, чем в прошлом году, когда за месяц было вывезено 912 тыс. т, в том числе 705 тыс. т пшеницы», — отметил Павенский.



По данным Минсельхоза, ссылающегося на оперативную статистику ФТС, к 21 мая экспорт зерна без учета торговли с государствами-членами ЕАЭС превышал прошлогодний темп на 0,03% и составлял 32,5 млн т, в том числе 25,1 млн т пшеницы (+6,3% к аналогичному периоду прошлого сезона), 4,5 млн т кукурузы (+2,9%) и 2,7 млн т ячменя (-36,5%). 1 июня глава Минсельхоза Александр Ткачев в интервью ТАСС сообщил, что по итогам сезона экспорт составит 34−35 млн т зерна, а в следующем — 37−38 млн т.



«Русагротранс» оценивает итоговый экспорт немного выше прогноза Минсельхоза — 35,2 млн т, в том числе 27 млн т пшеницы. Таким образом, по словам Павенского, переходящие остатки на следующий сельхозгод составят 19,8 млн т зерна против 10,8 млн т годом ранее (согласно официальной статистике, остатки зерна к 1 июля 2016 года равнялись 13,3 млн т, к 1 мая 2017-го — 23,7 млн т). Однако падения цен перед новым сезоном ждать не стоит, уверен эксперт. «Несмотря на то, что запасы на 9 млн т выше прошлогоднего показателя, в этом объеме значительное количество некачественного зерна. Оно непригодно на экспорт и с трудом проходит на внутреннее потребление, — поясняет эксперт. — Это подтверждает и рынок: высокого предложения качественного зерна нет. Поэтому цена, которая должна снижаться к концу сезона на фоне больших запасов и ожидания хорошего урожая, на самом деле сейчас не снижается. И до поступления нового урожая вряд ли упадет».



В 2015 году сбор зерна в России составил 104,8 млн т в чистом весе, в прошлом сезоне Россия, согласно Росстату, вывезла 33,9 млн т зерна, в том числе 24,6 млн т пшеницы. В 2016 году урожай увеличился до 120,7млн т, в связи с чем экспортный потенциал в начале нынешнего сезона оценивалсяв 40 млн т. Сбор зерна в 2017/2018 сельхозгоду Минсельхоз прогнозирует на уровне 100−105 млн т.