Несмотря на то, что уборочная кампания началась на две недели позже обычного, цены на зерно в России держатся на стабильном уровне. Об этом сказал директор департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев в ходе парламентских слушаний в Госдуме. По его словам, пока агроведомство сохраняет прогноз сбора в 100 млн т и надеется, что цены не будут снижаться.



Ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что рассчитывает на удорожание пшеницы, в том числе на фоне укрепления рубля, которое прогнозирует Минэкономразвития. «Надеюсь, что, как нам и предсказывало Минэкономразвития, будет цена 61 [руб./$1], может быть, к концу года, 63 [руб./ $1]. Общемировые цены в долларах тоже растут, а значит, мы, очень надеюсь, перевалим за цифру 10 тыс. руб.», — сказал он (цитата по РИА «Новости»). По мнению главы агроведомства, это поможет укрепить экономическую ситуацию в хозяйствах и регионах.



По состоянию на 6 июля, средняя экспортная цена на мягкую пшеницу в США (Мексиканский залив) составляла $211/т, увеличившись за неделю на $17/т или 8,8%. По итогам вчерашних торгов сентябрьский фьючерс на американскую пшеницу SRW на Чикагской товарной бирже вырос на 15 центов до 550 центов за бушель ($200,2/т). Кукуруза подорожала на 9,5 цента до 392,5 центов за бушель ($154,5/т). Фронтальный рост цен по-прежнему поддерживает погодный фактор, говорится в сообщении аналитического центра «СовЭкон». За последнюю отчетную неделю доля посевов яровой пшеницы в США в хорошем/отличном состоянии снизилась на 2 п. п. до 35% против 70% в прошлом году, кукурузы — на 3 п. п. до 65% по сравнению с 76% год назад. В Канаде треть посевов яровой пшеницы испытывает стресс из-за жаркой погоды, в Австралии после рекордного урожая пшеницы в 35 млн т в сезоне-2016/17, в этом сельхозгоду из-за засухи сбор может упасть до 20−23 млн. т.



Средняя экспортная цена на пшеницу с протеином 12,5% (FOB Новороссийск), по данным Минсельхоза, на прошлой неделе составила $190/т. С 3 по 7 июля цены на зерно в России преимущественно росли, хотя и незначительно. Так, пшеница 4-го и 5-го классов в европейской части страны на базисе франко-элеватор подорожала на 0,7% до 8205 руб./т и 7270 руб./т, 3 класс прибавил в стоимости 0,1% до 9470 руб./т. При этом цена на фуражный ячмень уменьшилась на 0,6% до 7020 руб./т, кукуруза подешевела на 1,2% до 7470 руб./т. На Юге страны немного — на 0,2% — подорожала только пшеницы 4-го класса, тогда как цены на другие зерновые агрокультуры снизились. Значительнее всего — на 1,5% — на фуражный ячмень.



Поскольку цены на зерно сейчас стабильны, Минсельхоз пока не видит необходимости начинать закупочные интервенции. «У нас есть такие возможности, но мы не спешим ими пользоваться», — сказал на прошлой неделе Александр Ткачев. В случае принятия решения о проведении в 2017/18 сельхозгоду закупочных интервенций на зерновом рынке Минсельхоз предложил установить цены на мягкую продовольственную пшеницу 1-го класса на уровне 12,5 тыс. руб./т, на пшеницу 2-го класса — 11,5 тыс. руб./т, 3-го класса — 10,3 тыс. руб./т. Пшеницу 4-го и 5-го классов могут начать закупать по 10,4 тыс. руб./т и 7,6 тыс. руб./т.

