По прогнозу Agrifood Strategies, производство птицеводческой продукции к концу 2017 года увеличится более чем на 6%, что обеспечит прибавку в 230−250 тыс. т. Это произойдет, главным образом, за счет улучшения показателей откорма и в меньшей степени — благодаря введению в строй новых мощностей или модернизации существующих предприятий, поясняет президент компании Альберт Давлеев. Прирост птицеводства в сельхозорганизациях по итогам пяти месяцев, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), составил более 5%, а в мае — превысил 10%. По итогам текущего года объемы могут приблизиться к 4,9 млн т в живом весе, считает эксперт ИКАР Анна Кудрякова.



Однако дальнейшее развитие отрасли сдерживают стагнация спроса из-за сложной экономической ситуации в стране и отмена традиционной господдержки бройлерного направления, которая на протяжении более десяти лет обеспечивала среднегодовой прирост в 15%, отмечает Давлеев. На фоне банкротства мелких и средних птицефабрик, а также с обострением ситуации по гриппу птиц, у крупнейших игроков отрасли появляются возможности поглощений и захвата больших долей рынка. К концу года эксперт ожидает обострения конкурентной борьбы между «Белгранкормом» и «Черкизово», дальнейший рост ряда региональных лидеров, таких как «Челны-Бройлер», «Равис», а также восстановление производств на «Акашево» и «Урал-Бройлере». При этом ситуация с выпуском охлажденного мяса птицы на Севере, Северо-Западе и за Уралом, особенно на Дальнем Востоке, остается напряженной.



Российский индейководческий сектор в этом году несколько «сжался» по сравнению с 2016-м, когда отрасль показала увеличение более чем на 50%, говорит Давлеев. Основная причина — две вспышки гриппа птиц на «Евродоне» и обнаружение ряда партий зараженной продукции по всей России, что вызвало настороженность покупателей по поводу безопасности мяса индейки в целом. При этом новый лидер отрасли — «Дамате» — только что завершил очередной этап развития и в этом году лишь готовится к реализации новой инвестиционной программы. Вместе с тем, проблемы «Евродона» обеспечили хорошие условия для входа на рынок нового игрока — «Тамбовской индейки» («Черкизово»). Продукция компании под торговой маркой «Пава-пава» уже появилась на прилавках многих розничных сетей. Объемы производства других крупных игроков — башкирского комплекса им. М. Гафури и «Краснобора» остаются прежними. Согласно предварительному прогнозу Agrifood Strategies, выпуск мяса индейки по итогам года достигнет 235 тыс. т (плюс 5% к 2016-му).



Несколько замедлится производство утки. Об этом, по мнению Давлеева, свидетельствует то, что продажи лидера рынка — компании «Донстар» — не развиваются, а у более мелких региональных производителей и стартапов есть критические проблемы. Рост производства не обеспечивается пропорциональным увеличением спроса из-за довольно высоких цен, сопоставимых с ценой на индейку. «До сих пор под вопросом инвестиционная программа расширения производства алтайского «Чикен-Дак», поданы иски о банкротстве челябинских «Утиных ферм», отказался от утки и «Белгранкорм», — перечисляет эксперт. — А инвестиционные планы «Донстара» сдерживаются реструктуризацией долга материнской компании с кредитором — Внешэкономбанком».

