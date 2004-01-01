В 2017 году часть индейководческих хозяйств закроется или переориентируется на другие виды деятельности. И это несмотря на ожидаемый выход на полную производственную мощность «Тамбовской индейки» группы «Черкизово» и небольшого увеличения объемов выпуска продукции средними и мелкими предприятиями, сообщил президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев на III Международной конференции «Практические аспекты промышленного индейководства», которая прошла в рамках IX Международной выставки инновационных технологий VIV-2017.



Значительным фактором, сдерживающим прирост, является остановка увеличения производства из-за гриппа птиц одного из лидеров отрасли — «Евродона», который в 2016 году обеспечил более четверти отечественного рынка индейки. При этом другие крупные производители — «Дамате», «Комплекс им. М. Гафури» и «Краснобор» — в текущем году стабилизируют объемы производства, чтобы приготовиться к новым этапам расширения, знает Давлеев.







По оценке Agrifood Strategies, в 2016 году в России было произведено 226,7 тыс. т мяса индейки, что на 20 тыс. т больше, чем в 2015-м. Таким образом, по сравнению с показателями предыдущего года рост составил рекордные 52%, отмечает эксперт. Благодаря крупнейшим игрокам индейководческого рынка среднегодовой темп увеличения сектора в 2010—2016 годах составил 28,7%. Среднедушевое потребление мяса индейки за этот период выросло в 2,5 раза — с 620 г до 1560 г на человека. «И все же это почти в три раза ниже среднегодового потребления индейки на душу населения в Европе, — отмечает Давлеев. — Так что потенциал для роста рынка весьма значителен, и в ближайшие пять лет должно произойти как минимум удвоение производства индейки». По прогнозу Agrifood Strategies, объем выпуска индюшиного мяса в России к 2020 году вырастет еще на 140−160 тыс. т и достигнет 360−380 тыс. т.



Как отмечает Давлеев, в период с 2015 по 2016 год импорт мяса индейки снизился с 5,7 тыс. т до 3,4 тыс. т и составил менее 1,5% от всего объема рынка. В прошлом году впервые российская индейка вышла на международные рынки: более 200 т продукции было отправлено в страны Европы, Азии, Ближнего Востока, Африки, Карибского бассейна и СНГ. В текущем году из-за ограничений по гриппу птиц и укрепления обменного курса рубля по отношению к ведущим мировым валютам значительного увеличения экспорта не ожидается. «Европейский союз не признает регионализации по гриппу птиц в России, поэтому экспорт российской птицеводческой продукции в ЕС и Сербию (работает по веттребованиям ЕС), так успешно начавшийся летом прошлого года, был остановлен с первыми случаями обнаружения заболевания в Астраханской области и Калмыкии пару месяцев спустя», — рассказывает Давлеев.



Ситуация, когда Россия практически полностью «закрыта» для экспорта по гриппу птиц из-за отсутствия должной регионализации, безусловно, радикально снижает экспортные возможности отечественного птицепрома, считает эксперт. «В любой момент на огромной территории от Куршской косы в Калининградской области до восточного побережья Камчатки и Чукотки перелетные птицы могут принести вирус в любое частное подворье и промышленное хозяйство, после чего страна «вычеркивается» из списка поставщиков на мировые рынки как минимум на три месяца, — поясняет он. — А за это время возникает еще один очаг, потом еще, и вот, наконец, мы получаем статус «неблагополучной территории» по гриппу птиц, аналогичный тому, что происходит с АЧС в свиноводстве». В результате Россия теряет экспортный потенциал, а также возможности роста отрасли и недополучает прибыль, которая могла бы скомпенсировать растущую себестоимость производства.

