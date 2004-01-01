До 25 мая в Татарстане планируется уничтожить 792 т мяса индейки, в котором выявлен вирус гриппа птиц А/H5. Как сообщает главное управление ветеринарии кабинета министров Татарстана, определено место, где будут проводиться мероприятия по уничтожению, они должны быть завершены в течение ближайших трех дней.



По данным ведомства, птицеводческая продукция была произведена компанией «Евродон» в Ростовской области и поступила на склады торгового дома «Камрегионпродукт» и индивидуального предпринимателя Ахунова З. Ф. в Набережных Челнах. «Продукция поступала по ветеринарным сопроводительным и разрешительным документам ветеринарной службы Ростовской области, подтверждающим ее благополучие, в том числе и по гриппу птиц», — говорится в сообщении управления.



Ранее пресс-служба администрации Краснодарского края заявила об уничтожении 14 т инфицированной птичьим гриппом продукции в шести муниципалитетах. Почти 3 т мяса индейки с геномом птичьего гриппа также были изъяты из продажи в Приморье. В минувшую пятницу об обнаружении более 4 т полуфабрикатов из индейки, зараженных вирусом, сообщило управление Россельхознадзора по Челябинской области. «Продукция поступила с территории республики Татарстан, со складов двух предприятий», — говорится в сообщении ведомства.



Всего инфицированное мясо индейки производства «Евродон» и продуктов его переработки на текущий момент обнаружено уже в десяти российских регионах, рассказала «Агроинвестору» представитель Россельхознадзора Юлия Мелано. Наличие вируса был подтверждено в продукции на территории Московской, Кировской, Ростовской, Воронежской областей, Татарстана, Удмуртии, Башкортостана, Краснодарского и Приморского краев. Кроме того, 22 мая стало известно об обнаружении зараженной продукции в Красноярском крае. По информации регионального управления Россельхознадзора, геном вируса гриппа, А подтипа Н5 выявлен в филе грудки индейки в трех партиях продукции «Евродона» общим весом 6,2 т, поступивших на мясоперерабатывающее предприятие «Ярск».



Обнаруженная продукция, в которой присутствует возбудитель вируса птичьего гриппа, подлежит утилизации, однако общий ее объем неизвестен. «Утилизацией конкретно Россельхознадзор не занимается, поэтому цифр по тоннажу у нас нет. Это должны отслеживать ветеринарные службы субъектов, но пока такая работа не проводится», — сказала Мелано.



Между тем, выявление возбудителя птичьего гриппа в мясе индейки может привести к возбуждению уголовных дел. По словам представителя Россельхознадзора, уже написано заявление в Следственный комитет с просьбой найти виновных. Как утверждает ведомство, изъятая продукция «Евродона» сопровождалась ветеринарными документами, выданными Ростовской областной ветеринарной лабораторией и подтверждающими эпизоотическое благополучие продукции. «В данной ситуации мы в большей степени видим вину субъектовой ветеринарной службы и в меньшей степени — производителя, который добросовестно предоставлял продукцию на проверку. Но почему-то проверка либо не была проведена должным образом, либо была проведена, но сокрыты факты. Либо они просто не выявили грипп, но это тогда уже вопрос к работе лаборатории как таковой», — отметила Мелано.



О вспышке птичьего гриппа на двух площадках «Евродона» в Ростовской области стало известно в декабре 2016 года, в результате чего было уничтожено около 700 тыс. индеек из 12-миллионного стада, рассказывал основатель группы Вадим Ванеев в интервью «Секрету фирмы», опубликованному в феврале. Ущерб группа оценила в 1,8 млрд руб., поголовье было застраховано в «Росгосстрахе». На предприятии был введен карантин, объем продаж упал на 50%. 21 апреля Россельхознадзор объявил о новой вспышке птичьего гриппа на площадках «Евродона», компания сообщила об уничтожении еще 42 тыс. индеек. В настоящее время на «Евродоне» действует карантин, который может продлиться еще два месяца. «Решение по снятию карантина принимает комиссия, в которую входят представители Россельхознадзора и большого количества других ведомств, но в ближайшее время снятия карантина мы не ожидаем», — сказала Мелано.



Вадим Ванеев назвал происходящее провокацией. «Я семь месяцев молчал, а сейчас уже не хочу молчать. С прошлого года идет атака на компанию. Как она была, так плавно продолжается. Никому не дает покоя такой огромный комплекс, самый большой в Европе», — сказал Ванеев ГТРК «Дон-ТР».



«Евродон» — один из первых в России проектов промышленного производства индейки, стартовавший в Ростовской области в 2003 году. По данным kartoteka.ru, 45% компании принадлежит ее основателю Вадиму Ванееву, 40% — Внешэкономбанку, 15% — дирижеру Валерию Гергиеву. С 2006 года компания поставляет на рынок мясо индейки под маркой «Индолина», в 2013 году холдинг начал выпуск мяса утки под брендом «Утолина». По итогам 2015-го выручка компании составила 5,27 млрд руб., чистая прибыль — около 1 млн руб.

