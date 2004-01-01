В июне производство продукции сельского хозяйства снизилось впервые за почти два года, следует из данных Росстата. Индекс производства в секторе составил 98,7% к аналогичному периоду прошлого года, до этого последний раз он опускался в июле 2015-го — до 98%. По итогам второго квартала производство сельхозпродукции сократилось на 0,1%, однако в первом полугодии АПК все же прибавил 0,2%.



Под урожай 2017 года все хозяйства, по предварительным данным, засеяли зерновыми и зернобобовыми агрокультурами 47,9 млн га — на 1,4% больше, чем в 2016-м. Подсолнечник занял 7,9 млн га (прирост на 5,3%), сахарная свекла — 1,2 млн га (плюс 7,9%), картофель — 1,9 млн га (минус 8,3%), овощи — 0,6 млн га (снижение на 5,5%). При этом на динамику производства сельхозпродукции негативно повлияло отставание темпа уборки урожая от уровня прошлого года — в этом году уборочная кампания началась на две недели позже.



«Низкая температура в ряде регионов сдвинула сроки уборки, идем с небольшим отставанием в две недели, — рассказал вчера министр сельского хозяйства Александр Ткачев в ходе совещания с правительством президента Владимира Путина (цитата по kremlin.ru). — Но аграрии страны уже активно убирают урожай с полей. Собраны первые 20 млн т. Это несколько ниже, чем в прошлом году на эту дату, — на 20%". Тем не менее, урожайность на Юге страны выше, чем в прошлом году и качество зерна «достаточно приличное», добавил Ткачев. Также, по его словам, гибель посевов пока минимальная хотя из-за неблагоприятных погодных условий почти во всех регионах возникли проблемы с выходом в поле. «Юг России и Поволжье пострадали от ливней, заморозков и града. В Центральной России повсеместно переувлажнение почвы. За Уралом, в Сибири и на Дальнем Востоке темпы полевых работ замедлились из-за разлива рек и подтоплений», — отметил глава агроведомства.



Тем не менее, если осенью будет достаточно сухая погода, то можно рассчитывать, что урожай зерна превысит 105 млн т. «Это ниже уровня прошлого года, но достаточно, чтобы обеспечить внутреннее потребление, это порядка 70 млн т <…> и еще порядка 35 млн т и выше можно формировать партии на экспорт», — сказал Ткачев, но обратил внимание, что, если плохая погода сохранится и осенью, то собрать урожай будет очень сложно. Во вторник директор Департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев сообщил, что урожай зерна будет в пределах 100 млн т. Отраслевые эксперты более оптимистичны в своих оценках, в частности, Российский зерновой союз ожидает, что сбор может достичь 118 млн т и даже оказаться выше прошлогоднего рекорда (120,7 млн т).



В животноводческом секторе по итогам первого полугодия наиболее динамично росло производство скота и птицы на убой — на 3,8% к аналогичному периоду 2016-го. По расчетам Росстата, все хозяйства произвели 6,5 млн т в живом весе. Производство яиц выросло на 2,5% до 22,4 млрд штук. Молочный сектор прибавил 0,6%, надой во всех хозяйствах составил 15,3 млн т. При этом на конец июня общее стадо КРС в стране составляло 19,7 млн животных — на 1,1% меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года, в том числе поголовье коров сократилось на 0,9% до 8,4 млн. Свиней стало на 1,5% больше — 23,8 млн, стадо птицы выросло на 4% до 581,9 млн. В мясном сегменте динамичнее всего растет производство птицы — по итогам полугодия прирост составил 5,2% до 3,2 млн т в живом весе. Свиноводство прибавило 4,5% до 2 млн т. Производство КРС на убой сократилось на 0,8% до 1 млн т.



Несмотря на то, что в целом пока динамика развития АПК низкая, по итогам года отрасль может вырасти не менее чем на 3%, говорил в начале июля Александр Ткачев. «Мы прогнозируем, что он (рост сельхозпроизводства) будет не ниже 3%, очень здорово, если бы это было 4%", — отметил он (цитата по ТАСС). При этом месяцем ранее глава агроведомства ожидал динамики не ниже 4%. Минэкономразвития в апрельском прогнозе социально-экономического развития страны предполагало, что в этом году производство в агросекторе снизится на 0,1% в том числе из-за высокой базы 2016-го, когда прирост составил 4,8%.



Как ранее говорила «Агроинвестору» начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко, по итогам года индекс роста сельского хозяйства вряд ли продемонстрирует какие-то рекорды, и, скорее всего, к декабрю мы увидим минус 1−1,5% относительно показателя прошлого года. Ключевое значение будет иметь урожай растениеводческой продукции, а он в основном зависит от погоды.

