Индекс роста сельхозпроизводства по итогам этого года будет отрицательным или близким к нулю, считает большинство опрошенных «Агроинвестором» экспертов. Хотя глава Минсельхоза Александр Ткачев в начале июля прогнозировал, что по итогам 2017-го АПК прибавит не менее 3%. «Очень здорово, если бы это было 4%", — добавил он.



«Если зерновой сектор не продемонстрирует нового рекорда валового сбора, то скорее, к декабрю мы увидим минус 0,5% к прошлому году», — оценивает начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Партнер, руководитель практики по работе с компаниями агропромышленного сектора КПМГ в России и СНГ Виталий Шеремет соглашается, что добиться роста производства сельхозпродукции относительно прошлогодних результатов вряд ли получится, учитывая погодный фактор и конъюнктуру отрасли. Аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов предполагает, что объем производства в сельском хозяйстве в этом году или уменьшится, или может оказаться примерно таким же, как в 2016-м, если падение в растениеводстве удастся компенсировать ростом животноводческого сектора.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько более оптимистичен. «В прошлом году мы сделали первый прогноз по году в августе, и он оказался точен: мы ожидали 5%, а получилось 4,8%, — сравнивает он. — В этом году достичь 3% прироста, как рассчитывает Минсельхоз, будет очень проблематично из-за эффекта высокой базы. Сейчас мы бы осторожно прогнозировали 1,5−2%". ИКАР предполагает скорректировать прогноз в середине августа.



Минэкономразвития ранее планировало также пересмотреть прогноз социально-экономического развития страны в августе. В апреле ведомство допустило, что в этом году производство в агросекторе снизится на 0,1%, однако среднесрочный базовый прогноз ведомства предполагает увеличение индекса на 1,6%. В ноябре прошлого года министерство ожидало спада в агросекторе на 0,6%, причем исходило из расчета более скромной прибавки в 2016-м — 3,2%. Минсельхоз в Нацдокладе о результатах реализации агрогоспрограммы по итогам прошлого года предположил, что в 2017-м объем производства продукции растениеводства в сопоставимых ценах будет на 1−2% ниже уровня 2016-го, тогда как животноводство вырастет на 2−2,5%. То есть в итоге динамика может быть нулевой или в пределах 1%.



В первом полугодии производство сельхозпродукции увеличилось всего на 0,2%, тогда как годом ранее прирост составлял 3,4%. При этом по итогам первого квартала Росстат зафиксировал сокращение на 0,1%, а в июне — на 1,3%: сказалось двухнедельное отставание начала уборочной кампании. До этого негативная динамика в секторе последний раз была в июле 2015-го.



Все будет зависеть от урожая

Ключевое значение для динамики сельхозпроизводства будет иметь урожай растениеводческой продукции, а это сейчас в основном зависит от погоды, комментирует Дарья Снитко. «Объемы производства в секторе растениеводства в первую очередь будут ограничиваться погодными условиями, — солидарен с ней Виталий Шеремет. — Кроме того, сыграет свою роль падение рублевых цен на зерновые, масличные и сахар. Положительная динамика наблюдается лишь по рису, но этого недостаточно, чтобы преломить тренд».



Если осень будет достаточно сухой, то можно рассчитывать, что урожай зерна превысит 105 млн т, отмечал во второй декаде июля Александр Ткачев в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным. Однако глава агроведомства добавил, что если плохая погода сохранится, то собрать урожай будет очень сложно. Днем ранее директор Департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев сообщил, что урожай зерна будет в пределах 100 млн т.



Отраслевые эксперты оценивают перспективы намного лучше. «Мы ожидаем урожай зерна на уровне или даже несколько выше рекордного прошлого года», — сказал «Агроинвестору» Дмитрий Рылько в конце прошлой недели. На старте сезона-2017/18 ИКАР прогнозировал сбор в диапазоне 111,5−116,5 млн т. Российский зерновой союз ожидает, что валовой сбор может достичь 118 млн т и, теоретически, даже оказаться выше прошлогоднего рекорда в 120,7 млн т, если осенью будет хорошая погода. Аналитический центр «СовЭкон» в середине июля повысил прогноз по производству зерна со 115,6 млн т до 117 млн т, в том числе пшеницы — с 70,8 млн т до 72,9 млн т.



Задержка уборочной кампании может позитивно сказаться на урожайности зерновых агрокультур на юге страны благодаря климатическим особенностям региона, предполагает Виталий Шеремет. В целом же, анализируя данные о посевах и текущие сводки о ходе уборочной кампании, он считает, что урожай в стране может быть на 15% меньше прошлогоднего (то есть около 102 млн т), что поддержит цены.



Гендиректор консалтинговой компании «А8 Практика» Андрей Морев считает, что по сравнению с прошлым годом урожай зерна снизится, но при этом показатели будут достаточно высокими — около 105 млн т. «Говорить о каких-то конкретных цифрах по урожаю пока рано, так как во многих регионах уборка сильно задержалась, — комментирует он. — Но уже сейчас ясно, что погода сильно повлияет на ситуацию в секторе, однако в случае с зерном определенную поддержку окажут переходящие запасы. Но те же масличные агрокультуры, особенно подсолнечник, как всегда, будут в дефиците».



«Посевы подсолнечника и сахарной свеклы превосходят прошлогодние более чем на 5%. Правда, уже очевидно, что плохая погода в Центральной России негативно скажется на урожайности, особенно пострадают кукуруза и сахарная свекла (по показателю выхода сахара с гектара)», — отмечает Дарья Снитко, добавляя, что в целом сбор технических агрокультур все же может быть выше прошлогоднего.



Дмитрий Рылько считает, что по масличным тоже возможно повторение прошлогоднего рекорда. Однако ситуация с ними пока выглядит менее определенно, поскольку по ряду ключевых агрокультур наблюдается серьезное отставание в сроках вегетации. «Сахарная свекла все еще может показать рекордный валовой сбор. По картофелю и овощам мы ожидаем небольшое снижение», — комментирует эксперт.



По данным Минсельхоза на 25 июля, в целом по стране зерновые и зернобобовые агрокультуры обмолочены с 7,4 млн га (в 2016-м на эту дату было убрано 9,3 млн га), получено 32,2 млн т зерна (годом ранее — 36,9 млн т) при урожайности 43,4 ц/га против 39,5 ц/га го назад.



Подробнее о прогнозах развития сельского хозяйства в этом году читайте в августовском номере «Агроинвестора»

