По оперативным данным ФТС, ко 2 августа с начала нового сезона экспортировано 2,6 млн т зерна, что на 21% выше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода (2,2 млн т). Как сообщает Минсельхоз, поставки пшеницы сократились почти на 8% до 1,6 млн т, в то время как внешние продажи ячменя выросли на 46% до 677 тыс. т, а кукурузы за счет запасов старого урожая — в 16 раз до 400 тыс. т.



Тем не менее, основной вклад в ускорение экспорта в начале сезона, начавшегося в июле, внесла пшеница. Неделю назад вывоз зерна отставал от прошлогоднего темпа на 4,3%, в основном, за счет этой агрокультуры, отгрузки которой были ниже более чем на треть (791 тыс. т). Однако только за минувшую неделю, как следует из публикуемой Минсельхозом статистики, ее вывоз практически удвоился, составив 762 тыс. т против 400 тыс. т годом ранее, отмечает аналитический центр «СовЭкон». «В результате отставание [пшеницы] от экспортного графика прошлого сезона сократилось до 7,5%, тогда как на предыдущей неделе оно составляло 36,7%", — говорится в комментарии центра. По мнению экспертов «СовЭкона», начал работать «египетский фактор»: хорошие внешние цены, ослабление рубля в совокупности с растущим поступлением нового урожая увеличивают темпы отгрузки зерна, в первую очередь в Египет — крупнейший рынок сбыта российской пшеницы.



С 1 по 31 июля экспорт зерновых агрокультур равнялся 2,5 млн т, в том числе 1,4 млн т, 0,67 млн т ячменя, 0,38 млн т кукурузы, сообщает «Интерфакс», ознакомившийся с предварительной месячной статистикой ФТС. «С учетом подхода судов в прошлом году было 2,55 млн т. Таким образом, нынешние объемы примерно соответствуют уровню прошлого года», — сказал «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. При этом в августе, по его словам, темпы превысят прошлогодний показатель. По оценке аналитического центра «Русагротранса», в этом месяце экспорт составит 4,1−4,2 млн т, в том числе активно будет идти вывоз и пшеницы, и ячменя, и кукурузы старого урожая, которая до сих пор выгружается. В том числе в августе за рубеж будет отправлено 3,6 млн т пшеницы, 0,5 млн т ячменя и 200 тыс. т кукурузы.



В целом по итогам сезона-2017/18, согласно прогнозу аналитического центра «Русагротранса», экспорт зерна превысит 40 млн т. «Мы ожидаем экспорт на уровне 40,5 млн т. Этот год будет превышен и по пшенице — ее вывоз может составить 31 млн т, и по кукурузе — до 5,5 млн т. Также возрастут в сравнении с прошлогодними отгрузки ячменя — до 3,5 млн т», — отметил Павенский.



Экспорт по итогам сезона выше 40 млн т не исключают также Российский зерновой союз (РЗС) и Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Как пояснял «Агроинвестору» президент РЗС Аркадий Злочевский, такой прогноз сделан исходя из высоких переходящих запасов, оценок урожая, а также вероятного снижения сбора в других зернопроизводящих странах. Международный совет по зерну в своем июльском отчете понизил на 11 млн т до 2038 млн т прогноз мирового производства всех видов зерна в сезоне-2017/18, сославшись на чрезмерно сухую погоду в том числе в Северной Америке, Евросоюзе и Австралии. В результате стоимость российской пшеницы в конце июля составляла $196/т FOB Черное море, в то время как в прошлом сезоне цена в среднем была на уровне $180/т, отмечал Злочевский. «К тому же сейчас немного ослабел рубль, что также стимулирует экспорт. Если цена удержится на этом уровне, то мы вывезем прилично больше, чем в прошлом сезоне», — констатировал эксперт.



В завершившемся сезоне Россия экспортировала 35,98 млн т зерновых агрокультур, что на 4% больше, чем в предыдущем сезоне, сообщает «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна». В общем объеме 76% пришлось на пшеницу, вывоз которой вырос на 9% до 27,5 млн т. Отгрузки кукурузы увеличились на 13% до 5,3 млн т, ячменя — снизились на 31% до 3 млн т. По состоянию на 4 августа собрано 46,8 млн т зерна нового урожая в бункерном весе при урожайности 42,8 ц/га (в 2016-м — 39,9 ц/га). В том числе пшеницы намолочено 39,5 млн т, ячменя — 5,2 млн т.

