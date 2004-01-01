Россия договорилась о поставках гречневой крупы и подсолнечника на китайский рынок, сообщил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин по итогам заседания XX российско-китайской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. «Договорились с китайскими партнерами, что поставки таких продуктов как гречка и подсолнечник пойдут в более активном режиме на китайский рынок, будут зарегистрированы наши поставщики», — приводит РИА «Новости» слова Орешкина.



Как сообщает Россельхознадзор, консультации между Россией и Китаем прошли 30−31 июля. В частности, обсуждались проекты протоколов по поставкам гречихи и гречневой крупы, овса и овсяных хлопьев, семян подсолнечника и льна, и была достигнута договоренность «приложить взаимные усилия по подписанию [документов] в кратчайшие сроки». Как пояснила «Агроинвестору» представитель Россельхознадзора Юлия Мелано, после подписания протоколов появится техническая возможность для поставок. «Будут прописаны условия поставок, однако какими они будут, мы точно пока не знаем. В соответствии с этими условиями и будет осуществляться экспорт», — сказала Мелано. Она привела в пример протоколы по ряду зерновых агрокультур (в том числе пшенице, кукурузе, рису, сое и рапсу), подписанные с КНР в декабре 2015 года. «В протоколах, в том числе указано, что только некоторые регионы России имеют возможность поставлять свою продукцию. Это обусловлено целым рядом факторов, в первую очередь, фитосанитарной безопасностью», — напомнила она.



Также с китайской стороной обсуждалось включение Челябинской и Амурской областей в перечень регионов, одобренных для поставок пшеницы в КНР. «Говорили о Челябинской области, об Алтае. О том, что из этих регионов будут тоже пшеницу поставлять. Здесь тоже идет активная работа», — рассказал Орешкин. В 2018 году, как ожидается, также будет проведена инспекция пшеницы в Курганской области. По данным Россельхознадзора, эту инспекцию предлагалось провести еще в 2017 году. «Но представители AQSIQ [Главное государственное управление по контролю качества, инспекции и карантину КНР] категорически отказались от этого из-за плотного графика», — отмечается в сообщении Россельхознадзора.



Пока же по итогам переговоров достигнута договоренность о более коротких — не более одного месяца — сроках рассмотрения и согласования списков российских экспортеров и хранителей зерна. Как пояснила Мелано, ранее никаких сроков оговорено не было. «В результате процедуры согласования существенно затягивались и шли по два, по три месяца», — пояснила она.



Как говорил ранее «Агроинвестору» президент Национального союза экспортеров продовольствия Дмитрий Булатов, Китай является очень емким рынком и перспективным, особенно для Дальнего Востока и Сибири, однако возможности поставок туда продукцию зависят от многих факторов. «Во-первых, у нас есть различия в стандартах, которые нужно преодолевать по целому ряду продукции, например, по мясным изделиям. <…> Во-вторых, необходимо оказывать российским производителям больше поддержки при экспорте», — комментировал Булатов. Поэтому он призвал распространить льготные экспортные кредиты на продовольственные товары, а также активно развивать нефинансовые меры господдержки.



По данным Минсельхоза, в 2016 году Россия экспортировала в Китай 756 тыс. т зерна, что на 6% превысило результат 2015-го (714 тыс. т). В январе-мае 2017 года Россия поставила в Китай сельхозпродукции на $700 млн, преимущественно мороженую рыбу, растительные масла, соевые бобы, муку и шоколад. В целом внешнеторговый оборот между двумя странами по итогам пяти месяцев составил $31 млрд. В апреле директор департамента Азии, Африки и Латинской Америки Минэкономразвития Евгений Попов заявлял, что правительства России и Китая ожидают увеличения объемов двусторонней торговли между странами до $200 млрд к 2020 году.

