Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в своем августовском обзоре повысила прогноз урожая пшеницы в России в этом году сразу на 5,5 млн т до 77,5 млн т. Месяцем ранее оценка уже увеличивалась на 3 млн т, в июне — на 2 млн т. Во многом благодаря корректировке потенциала производства пшеницы в России перспективы мирового сбора этой агрокультуры также пересмотрены в сторону увеличения — с 737,8 млн т до 743,2 млн т.



Прогноз производства фуражного зерна (в этой категории FAS USDA учитывает кукурузу, ячмень, сорго, просо, рожь, овес и прочие зерновые кроме риса) в мире составит 1314 млн т, по сравнению с июльским обзором прогноз понижен на 2 млн т. В целом сбор может быть примерно на 50 млн т меньше, чем в прошлом сезоне, но на 54 млн т больше, чем в 2015/16-м. Оценка по России повышена с 41,65 млн т до 42,8 млн т. В том числе сбор кукурузы может составить 16,5 млн т (плюс 0,5 млн т по сравнению с июльским прогнозом), ячменя — 18,5 млн т (на 1 млн т больше, чем месяцем ранее).



Таким образом, урожай зерна в России может достичь 120,3 млн т, при этом Минсельхоз США традиционно не учитывает показатели по Крыму, а также не делает оценок по производству и объемам внешней торговли рисом для нашей страны. Урожай зерна в Крыму, по данным агроведомства республики, в этом году превысил 1,7 млн т впервые за восемь лет. Сбор риса может составить 1,1 млн т, говорил «Агроинвестору» президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в конце июля. То есть валовой сбор может оказаться выше рекордного показателя прошлого года в 120,7 млн т. Такого же мнения придерживаются российские отраслевые эксперты. Например, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) ожидает урожай на уровне 119,5−122,5 млн т, в том числе 74−77 млн т пшеницы, 17 млн т ячменя и 15 млн т кукурузы. Не исключает превышение прошлогоднего результата и Российский зерновой союз. Глава Минсельхоза Александр Ткачев в начале недели в интервью «Россия 24» сказал, что урожай будет на уровне 103−105 млн т.



Экспорт тоже может обновить рекорд

Объем глобальной торговли пшеницей в сезоне-2017/18 может достичь 182,3 млн т против 180,8 млн т в июльском обзоре. В том числе FAS USDA повысила прогноз экспорта из России на 1 млн т до рекордных 31,5 млн т. Возможный объем поставок из США по сравнению с июлем остался без изменений — 26 млн т, из ЕС — как и месяцем ранее понижен еще на 0,5 млн т до 29,5 млн т. Если Россия реализует своей экспортный потенциал, то она впервые станет безоговорочным лидером по поставкам пшеницы на мировом рынке, в том числе с учетом общих отгрузок странами ЕС. Если не учитывать их совокупный экспорт пшеницы, то наша страна была первой и в 2015/16 сельхозгоду, когда, по данным FAS USDA, отправила за рубеж 25,5 млн т, тогда как ЕС вывез 34,7 млн т, США — 21,8 млн т. В прошлом сезоне Россия экспортировала 27,8 млн т, США с июля 2016-го по июнь 2017 года поставили на внешние рынки 29,5 млн т пшеницы, ЕС — 27 млн т. По данным Федерального центра оценки качества и безопасности зерна, в прошлом году Россия экспортировала 27,5 млн т пшеницы.



Возможные поставки прочих зерновых из России могут составить 10,36 млн т, по сравнению с июлем оценка повышена на 0,7 млн т. В том числе вывоз кукурузы может быть на уровне 6,5 млн т (плюс 0,5 млн т по сравнению с прошлым обзором), ячменя — 3,8 млн т (на 0,2 млн т больше). Мировая торговля в этом сегменте составит 186,4 млн т — примерно на уровне июльского прогноза и немного выше показателя 2016/17 сельхозгода (183,36 млн т).



По расчетам, общий объем экспорта зерна из России может достичь примерно 41,9 млн т. В прошлом сезоне поставки были на уровне 36 млн т, следует из данных Федерального центра оценки качества и безопасности зерна. При этом в начале 2016/17 сельхозгода потенциал его вывоза оценивался более чем в 40 млн т.



В конце 2016 года были сложности с вывозом зерна из-за неблагоприятных погодных условий, рассказывал ранее в интервью «Агроинвестору» владелец крупнейшего российского экспортера, ростовского торгового дома «Риф», Петр Ходыкин. Также сыграли свою роль низкие мировые цены на зерно и сдерживание на этом фоне продаж производителями, уточняет руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. По его словам, недопоставленные в 2016 году объемы были экспортированы в марте-июне 2017-го. В итоге первую половину этого года вывоз зерна превысил $2,1 млрд, что, по данным ФТС, на 31% больше, чем за тот же период годом ранее.



В 2017-м за счет лучшей, чем в 2016 году урожайности удастся собрать не менее 118,6 млн т зерновых, а, возможно, и больше, оценивает «Русагротранс». К тому же сейчас в России остаются большие переходящие запасы зерна: по данным Росстата, к 1 июля было 15,3 млн т — на 12% больше, чем на ту же дату в 2016-м. Исходя из этого, есть все шансы и во втором полугодии 2017-го увеличить вывоз зерна по сравнению с аналогичным периодом 2016-го, считает директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. По оценке Павенского, при благоприятных условиях экспорт может составить 21,8−22,3 млн т. Итого за календарный год — 37,3 млн т против 33 млн т в 2016-м. Экспорт будет расти как за счет объема, так и за счет цен, добавляет Сизов. По его словам, из-за засухи в США в этом сезоне высокие мировые цены на зерновые агрокультуры. Поэтому к июлю средняя экспортная цена на российскую продовольственную пшеницу IV класса составила $198/т, что на 20% выше показателя годовой давности.

