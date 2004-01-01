Участники рынка сообщают о нехватке мощностей по хранению зерна в Приволжском федеральном округе. По данным аналитического центра «СовЭкон», в частности, проблемы наблюдаются в Самарской, Саратовской, Пензенской областях. «Если в прошлом сезоне никаких заметных сложностей с хранением не было, то в этом году, исходя из высоких запасов и хороших прогнозов на урожай, мы предполагали, что могут быть проблемы с инфраструктурой. Сейчас такие данные стали поступать из Самары, Саратова и Пензы, — рассказал «Агроинвестору» директор «СовЭкона» Андрей Сизов. — В результате есть случаи отказа элеваторов в приеме зерна, а цены на услуги по хранению выросли на несколько десятков процентов». Кроме того, трейдеры из Поволжья жалуются на нехватку зерновозов, а также рост стоимости услуг на перевозку зерна железнодорожным транспортом. «На [прошлой] неделе некоторые железнодорожные перевозчики зерна, резко, на несколько десятков процентов и более, повысили цены на свои услуги», — говорится в сообщении центра.



Проблемы с хранением зерна в Поволжье подтверждает и президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «Те мощности, которые есть, стали просто отказывать в приемке зерна. Переходящие запасы высоки и зерно просто некуда складывать», — сказал он «Агроинвестору».



По словам Сизова, пока информация о нехватке мощностей поступает из Поволжья, однако не исключено, что аналогичные сложности могут возникнуть и в центральной части страны. «На юге проблем пока нет, при том, что урожай зерновых там уже в значительной степени собран. В Поволжье же уборка только началась, пока обмолочено менее 10% площадей. Не исключаю, что можем увидеть проблемы и в центре, где озимые также показывают хорошую урожайность», — сказал Сизов. Злочевский также указывает на возможное возникновение сложностей и в Сибирском федеральном округе. «До Поволжья сейчас докатилась волна по текущей уборке урожая. Эта волна докатится и до Сибири, я думаю, что там проблема может быть еще острее из-за большого объема зерна в остатках», — сказал Злочевский. Сибирский округ является лидером по объемам хранения зерна интервенционного фонда — 1,7 млн т, следует из данных Объединенной зерновой компании (ОЗК). На элеваторах Южного федерального округа находится 769 тыс. т, Поволжья — 763 тыс. т.



В целом переходящие остатки зерна на новый сельхозгод, начавшийся 1 июля, по данным Росстата, составили 15,4 млн т, вследствие рекордного урожая оказавшись на 12% выше прошлогоднего показателя. Из общего объема 3,3 млн т находилось в Сибири, 2,8 млн т — в Поволжье, 3,7 млн т — в центре. В этом году валовой сбор зерна может вновь быть рекордным, не исключают аналитики. Так, по прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), урожай пшеницы составит 74−77 млн т против 73,3 млн т в 2016-м, а совокупный сбор зерна — 119,5−122,5 млн т против прошлогодних 120,7 млн т.



В прошлом году Минсельхоз оценивал общую вместимость зернохранилищ в России в 115,3 млн т. ОЗК говорила о 118 млн т, из которых 40 млн т приходится на элеваторы, 63 млн т — склады напольного хранения, 15 млн т — хранилища переработчиков зерна, сообщала осенью «Агроинвестору» пресс-служба компании. Сизов оценивает совокупные мощности хранения зерна в России во всех элеваторах примерно в 100 млн т. «Плюс склады в хозяйствах, однако сколько их, никто не знает. Также есть рукава, на которые сейчас приходится несколько процентов от общих мощностей по хранению, однако, я думаю, спрос на них в ближайшее время резко увеличится», — прогнозирует эксперт.



Цены снижаются

На фоне рекордного предложения зерна «СовЭкон» ожидает дальнейшего обострения ситуации по всей цепочке хранение-логистика-порты, что будет негативно сказываться на ценах и, возможно, темпах экспорта. В течение прошлой недели экспортные цены на российскую пшеницу впервые за последние 11 недель снизились, сообщает Reuters со ссылкой на российские аналитические компании. По данным ИКАР, цена на пшеницу с содержанием протеина 12,5% в черноморских портах с поставкой в августе за неделю снизилась на $2 до $194/т FOB, с содержанием протеина 11,5% — на $4 до $179/т FOB. «Экспортеры указывают на ограниченное количество предложений пшеницы с протеином 13% и выше при большом количествt предложений с протеином 11,5% и ниже», — отмечает «СовЭкон».



В течение прошлой недели также снижались цены и на внутреннем рынке в регионах массовой уборки — в Поволжье и центре. По данным ценового мониторинга «СовЭкона», средние цены на пшеницу 3-го класса уменьшились на 125 руб. до 9050 руб./т, 4-го класса — на 100 руб до 8375 руб/т. Наиболее существенно подешевела фуражная пшеница, цены на которую опустились на 225 руб до 7025 руб/т.



Понижательные тренды по ряду зерновых агрокультур вследствие роста предложений зерна нового урожая в европейской части страны констатирует и Национальный союз зернопроизводителей. По его данным, к 4 августа в центре страны продовольственная пшеница 3-го класса подешевела на 50 руб./т, а продовольственная рожь — на 150 руб./т. В Поволжье похожая динамика привела к снижению стоимости пшеницы 3-го класса на 50 рублей, а продовольственной ржи — на 350 руб./т. На экспортном юге, напротив, стоимость продовольственной пшеницы выросла в диапазоне 100−150 руб./т, фуражный ячмень подорожал на 100 руб./т. На Урале и в Сибири, где уборочная кампания только начинается, цены в целом остаются без изменений.

