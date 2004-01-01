В первом полугодии 2017 года потребление традиционных видов молочной продукции оставалось ниже уровня 2016 года. Как следует из отчета аналитического центра Milknews, потребление питьевого молока уменьшилось на 0,9%, кисломолочной продукции — на 0,2%, в том числе кефира — на 1,2%, сметаны — на 0,4%. «Снижение потребления кисломолочной продукции (в том числе в результате роста цен) повлекло сокращение объемов ее производства», — отмечают авторы исследования.



Сохранение сравнительно низких среднесуточных температур в весенне-летний период привело к снижению потребления мороженого на 30,4%. В структуре потребления сыров спрос смещается в сторону наиболее дешевых сырных продуктов (+24,3%), в то время как потребление сыров уменьшилось на 1,7%, маргаринов и спредов — на 9,4%.



Вместе с тем потребление йогуртов выросло на 5,6%, что авторы отчета связывают с популяризацией здорового питания и умеренным повышением цен. Также на 2,2% увеличилось потребление творога и творожных продуктов, в том числе за счет роста импорта. Также выше уровня прошлого года оставалось потребление сухого обезжиренного и цельного молока — на 5,1% и 0,5%, сливочного масла — на 5%. «Замедление темпов роста розничных цен и темпов падения реальных располагаемых доходов населения будут способствовать активизации спроса на молочную продукцию в осенне-зимний период», — уверены авторы исследования. За первое полугодие 2017 года, по данным Росстата, сокращение реальных располагаемых доходов населения составило 1,4% в годовом выражении, в то время как в 2016-м — 5,3%.



По данным Минсельхоза, потребление молока на душу населения в 2016 году снизилось до 233,3 кг при рекомендованной норме 325 кг. В 2015-м этот показатель равнялся 239 кг. Как отмечается в подготовленном министерством Нацдокладе за 2016 год, такая динамика связана как со снижением общих ресурсов молока и молокопродуктов, так и с удорожанием молочной продукции в условиях падения реальных располагаемых доходов населения.



Реальные доходы населения сокращаются три года подряд: в 2016 году — на 5,9%, в 2015-м — на 3,2%, в 2014-м — на 0,7%. В июне реальные доходы прекратили падение, сохранившись на прошлогоднем уровне, однако в июле падение продолжилось, составив 0,9%. Низкий уровень доходов населения ведет к увеличению числа потребителей, покупающих более дешевые продукты питания, ранее говорила «Агроинвестору» гендиректор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина. Также на структуру потребления влияет дефицит сырого товарного молока, отмечала она. «В результате оно заменяется сухим молоком, растительными жирами», — добавила Тюрина. Июньский опрос «инФОМ», проведенный по заказу Банка России, показал, что в последние три месяца 13% жителей России приходилось экономить на молоке и молочных продуктах. При этом треть респондентов отметили заметный рост цен в этой категории. По данным Росстата, за шесть месяцев этого года молоко и молочная продукция подорожали на 3,2%, в годовом выражении к концу июня увеличение цен составило 9,5%. Сливочное масло за шесть месяцев поднялось в цене на 7%, за год — на 24,5%.



Падение доходов населения является одним из главных факторов изменения структуры потребления, согласен исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов. При том, что сыры за последние годы серьезно выросли в цене из-за удорожания сырья, потребитель переключается на более дешевые молокосодержащие сырные продукты, для производства которых используются заменители молока, которые в разы дешевле. «По нашим оценкам, в 2017 году потребительский спрос продолжает переориентироваться на более дешевую продукцию (сырные продукты), ее потребление растет, в то время как спрос на дорогостоящие молокоемкие продукты (сыры, сливочное масло) остается умеренным», — ранее говорил «Агроинвестору» Белов.



Как следует из данных Росстата, в январе-июне 2017 года в России было произведено 2,68 млн т молока, кроме сырого, что на 0,9% меньше соответствующего периода прошлого года. Творога в годовом выражении выпущено на 2,4% меньше — 247,5 тыс. т, кисломолочных продуктов (кроме сметаны) — на 0,8% (1,21 млн т). В то же время производство сыров выросло на 1,7%, сырных продуктов — на 10,7%, сливочного масла — на 5,4%. Производство молока-сырья в первом полугодии увеличилось на 0,6%, составив 15,3 млн т. На конец июня поголовье крупного рогатого скота во всех хозяйствах, по расчетам, составляло 19,7 млн животных, что на 1,1% меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года, в том числе коров — 8,4 млн (минус 0,9%).

