Международный совет по зерну (IGC) в своем сентябрьском отчете повысил прогноз производства пшеницы в России еще на 2 млн т до 82 млн т. В предыдущем обзоре оценки были пересмотрены на 9 млн т, в июльском — на 3 млн т. При этом прогноз не учитывает производство в Крыму, где в 2016-м было собрано 0,8 млн т этой агрокультуры.



С учетом начальных запасов, который аналитики организации оценивают в 10,5 млн т, и импорта в размере 0,3 млн т общее предложение пшеницы на российском рынке в сезоне-2017/18 составит рекордные 92,9 млн т, что на 14,4 млн т больше, чем предложение в предыдущем сельхозгоду. Экспорт прогнозируется на уровне 43,2 млн т, таким образом, конечные переходящие остатки, как ожидается, составят 17,5 млн т.



«В результате огромного урожая и логистических ограничений, которые, вероятно, будут ограничивать экспорт, российские запасы пшеницы могут стать самыми высокими за четверть века», — отмечается в обзоре.



Прогноз производства ячменя в России повышен на 0,5 млн т до 20,5 млн т, при этом на аналогичную величину снижены оценки сбора кукурузы — с 15,7 млн т до 15,2 млн т. Совокупный прогноз российского урожая зерновых вырос на 2 млн т до 126,5 млн т без учета Крыма.



Одновременно повышен и прогноз мирового производства зерна. Согласно ожиданиям IGC, он составит 2069 млн т против августовской оценки в 2049 млн т. «Прогнозируемое производство зерновых (пшеницы и кормового зерна) в сезоне-2017/18 на уровне 2069 млн т станет вторым по объему после рекорда прошлого сезона. Это на 65 млн т меньше, чем прошлогодний рекорд, в основном из-за снижения на 50 млн т по кукурузе. Примерно половина этого объема связано с худшими, чем ожидалось, результатами в США», — констатируется в отчете. В то же время по сравнению с августовским обзором в сентябре прогноз производства кукурузы все же несколько увеличен — на 12 млн т до 1029 млн т, в основном, за счет корректировок по Австралии и США. В очередной раз повышены оценки мирового производства пшеницы — на 5 млн т до 748 млн т. «В результате очередного пересмотра глобальный урожай пшеницы оказался лишь немного ниже прошлогоднего пика», — отмечают эксперты IGC.



Также на 5 млн т до 358 млн т повышен прогноз мировой торговли зерном, что станет очередным рекордным показателем. Переходящие остатки в конце сезона-2017/18, как ожидается, составят 497 млн т. «С учетом небольшого сокращения предложения и сильного спроса, мировые запасы зерна могут снизиться впервые за последние пять лет, в наибольшей степени это падение затронет запасы кукурузы в США и Китае», — говорится в обзоре. При этом мировые остатки пшеницы продолжат расти и к концу сезона, по прогнозу IGC, составят 248 млн т против 242 млн т в конце 2016/17 сельхозгода.



Российские эксперты прогнозируют урожай зерна в России в 2017 году на уровне более 130 млн т, в том числе свыше 81 млн т пшеницы. Так, аналитический центр «Русагротранса» ожидает валовой сбор зерновых в 133,3 млн т, в том числе 82,3 млн т пшеницы, аналитическая компания «ПроЗерно» — 134,1 млн т, в том числе 81,9 млн т пшеницы, Институт конъюнктуры аграрного рынка — 131−134 млн т, аналитический центр «СовЭкон» — 133 млн т, в том числе 81,1 млн т пшеницы, 20 млн т ячменя и 15,2 млн т кукурузы. То, что урожай зерна в этом году может побить исторический рекорд в 127 млн т ранее на этой неделе признал и Минсельхоз. На экспорт, по оценке главы аграрного ведомства Александра Ткачева, в этом сезоне будет отправлено 40−45 млн т. Согласно оперативным данным Минсельхоза, к 29 сентября в стране убрано 87,7% посевов зерновых агрокультур, намолочено 124,3 млн т зерна в бункерном весе, в том числе 83,9 млн т пшеницы, 20,9 млн т ячменя и 4,2 млн т кукурузы на зерно. Урожайность зерновых в среднем превышает прошлогодний показатель на 15%, в том числе пшеницы — на 17%.

