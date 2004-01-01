 Цена на подсолнечник выросла на 4,5% за неделю — Агроинвестор
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Аналитика
Цена на подсолнечник выросла на 4,5% за неделю
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
декабрь 2017
В середине декабря уборочные работы продолжаются
С начала декабря урожай подсолнечника удалось собрать с 370 тыс. гектаров
Фото: flickr.com

Средняя цена на подсолнечник в европейской части России за неделю выросла на 800 руб. до 18,6 тыс. руб./т, что стало самым высоким уровнем с сентября, показал ценовой мониторинг аналитического центра «СовЭкон». «Цены поддерживает активный спрос маслозаводов, обеспокоенных затянувшейся уборкой и ухудшающимися видами на новый урожай подсолнечника», — сообщают аналитики центра. Экспортные цены на подсолнечное масло остаются на уровне $745/т (FOB), средние внутренние цены снизились на 425 руб. до 44 тыс. руб./т.

Между тем, уборка подсолнечника еще продолжается благодаря аномально теплой погоде в европейской части страны. По данным Минсельхоза, к 15 декабря подсолнечник на зерно обмолочен с 6,8 млн га или 87% уборочной площади. За последнюю неделю урожай был собран с 229 тыс. га, а с начала декабря — с 370 тыс. га. Таким образом, убранные площади смогли преодолеть уровни 2014−2015 годов в абсолютном выражении, отмечает «СовЭкон». К середине декабря намолочено 10,3 млн т подсолнечника в бункерном весе, урожайность составляет 15,3 ц/га против 15,9 ц/га годом ранее.

По-прежнему в темпе уборочных работ наиболее сильно отстает Приволжский федеральный округ, где в связи со сложными погодными условиями подсолнечник остается неубранным с 20% или 706 тыс. га площадей. В Центральном федеральном округе осталось обмолотить 155 тыс. га или 11% посевов, в Южном — 149 тыс. га или 8%. В результате отставания обеспеченность заводов сырьем в Поволжье к началу декабря снизилась до 58%, в то время как в прошлом году этот показатель достигал 77%, сообщает OilWorld. В Центральном и Южном федеральных округах обеспеченность подсолнечником, собранным к началу декабря, еще ниже и составляет 41% для ЦФО (-5% к 2016 году) и 54% для ЮФО (-1% к 2016 году).

Тем не менее за счет роста посевных площадей в физическом выражении урожай, полученный на данный момент, уступает лишь рекордному уровню прошлого года (11,3 млн т), отмечают эксперты OilWorld. Так, в 2013 году к этой дате было собрано 9,9 млн т, в 2014 году — 8,8 млн т, в 2015-м — 9,5 млн т. «С учетом доуборки подсолнечника весной валовой сбор прогнозируется на уровне 11,5−11,6 млн т в бункерном весе, что в весе после доработки составит порядка 10,9 млн т», — прогнозируют эксперты. Таким образом, по их мнению, ажиотаж на рынке сырья, связанный с отставанием по срокам уборочной кампании и косвенно влияющий на рост цен, является «несколько преждевременным». «Весенняя доуборка подсолнечника поможет сократить текущее отставание по обеспечению сырьем в тех регионах России, которые являются ключевыми по производству подсолнечника, а значит, в целом по стране, повлияет на пополнение запасов сырья и обеспечение загрузки перерабатывающих мощностей на уровне прошлого сезона. С учетом такого положения дел, небольшой скачок закупочных цен, наблюдающийся в настоящее время, долго не продержится», — оптимистичны аналитики OilWorld.

Прогноз «СовЭкон» итогового урожая подсолнечника в этом году — 10,3 млн т, что ниже рекорда-2016, однако выше показателей предыдущих годов. Минсельхоз США в своем декабрьском обзоре снизил прогноз производства подсолнечника в России до 10,5 млн т без учета Крыма (еще чуть более 100 тыс. т). «Снижение прогноза в этом месяце связано преимущественно с влажной погодой в ноябре в основных производящих подсолнечник регионах, в том числе в Поволжье и центральной части страны, а также в северной части южного региона. Влажность привела к значительному запозданию уборочных работ и, вероятно, к тому, что значительная часть запланированных к уборке территорий в некоторых регионах останется неубранной», — отметили американские аналитики. Отсутствие до весны этого объема добавит рынку некоторой озабоченности и нервозности ранее говорил «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько. Хотя, как показал опыт Сибири в предыдущем сезоне, потери могут быть не столь критичны: в начале 2016 года из-под снега там удалось собрать достаточно неплохой урожай.

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