К 22 ноября в России подсолнечник на зерно обмолочен с 5,9 млн га, что составляет лишь 75% уборочных площадей, следует из оперативных данных Минсельхоза. По информации аналитического центра «СовЭкон», показатель в 25% неубранных площадей является самым высоким для современной России. «В прошлом году, например, неубранные площади подсолнечника в этот период составляли лишь 10%, в 2015 году — 5%, в 2014 году — 9%, в 2013 году — 19%, в 2012 году — 12%", — подсчитали аналитики центра. По статистике Минсельхоза, в 2016 году на аналогичную дату уборочные работы были завершены на 6,8 млн га.



Такой низкий темп уборки в этом году связан в первую очередь с неблагоприятными погодными факторами. «Относительно теплый октябрь и ноябрь, но с хронически-периодическими дождями обусловил медленные темпы уборки в этот период. Особенно это относится к Поволжью, где все еще не убрано 35% площади», — отмечает «СовЭкон». Так, в Саратовской области необмолоченными остаются 343 тыс. га (30% площадей), в Самарской области — 259 тыс. га (44%), в Оренбургской области — 205 тыс. га (24%), в Пензенской области — 142 тыс. га (53%), в Ульяновской области — 125 тыс. га (58%). В Сибирском федеральном округе урожай подсолнечника убран на 70% площадей, в Уральском — на 80%, на Юге обмолочено 83%, в Центре — 84%, в Северо-Кавказском округе — 99% посевов. «В результате в наступающий зимний период предстоит убрать почти 2 млн га подсолнечника. С таким вызовом российские аграрии еще не сталкивались», — констатируют аналитики «СовЭкона».







Сейчас намолочено 9 млн т подсолнечника на зерно в первоначально оприходованном весе, сообщает Минсельхоз (в 2016-м — 10,8 млн т). Средняя урожайность по стране составляет 15,3 ц/га, что ниже прошлогодней на 3%. В конце сентября «СовЭкон» понизил прогноз сбора подсолнечника с 11,5 млн т до 10,4 млн т. По прогнозу аналитической компании «ПроЗерно», валовой сбор этой агрокультуры может составить 10,5 млн т. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) оценивает урожай в 11,1−11,2 млн т в бункерном весе, отмечая, что итоговый объем во многом будет зависеть от коэффициента рефакции (в прошлом году он равнялся 3,8%).



«Формально прогнозные цифры мы пока не меняем, но многое будет зависеть от того, когда посевы будут убраны, — прокомментировал «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько. — Статистика Минсельхоза, вероятно, показана с некоторым отставанием — реально, наверное, сейчас убрано чуть больше площадей, плюс остается еще около недели, в течение которой аграрии еще могут собрать какую-то часть урожая». Однако уже ясно, что в Сибири и Поволжье значительные площади уйдут под снег и останутся к уборке весной, с соответствующими рисками потерь качества (повышенная кислотность) и объему (какая-то часть урожая не перезимует), обратил внимание эксперт. «Естественно, отсутствие до весны почти 2 млн т отразится на рынке, добавив некоторой озабоченности и нервозности. Хотя, как показал опыт Сибири, потери могут быть не так критичны: в предыдущий сезон из-под снега им удалось собрать достаточно неплохой урожай», — заметил Хотько.



Согласно Росстату, в 2016 году в России было намолочено рекордные 11 млн т маслосемян подсолнечника, посевная площадь составила 7,6 млн га. В этом году посевы увеличились почти на 4% до 7,9 млн га. Минсельхоз США в своем ноябрьском обзоре сохранил прогноз сбора подсолнечника для России на уровне 11 млн т без учета Крыма (в прошлом году сбор подсолнечника на полуострове, по данным Росстата, составил 152 тыс. т). Мировое производство подсолнечника в целом, по оценке американского ведомства, в сезоне-2017/18 снизится на 1,9 млн т до 45,7 млн т.

