 Подсолнечник поставил антирекорд по темпу уборки — Агроинвестор
Добро пожаловать на "Агроинвестор 2.0". Старую версию сайта можно найти по этой ссылке. Об ошибках и пожеланиях можно сообщить здесь.
Не более 5МБ
Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
58.381
eur
69.151
ммвб
2146.79
brent
63.33
пшеница
423
сахар
15.28

Регионы
Подсолнечник поставил антирекорд по темпу уборки
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
ноябрь 2017
Необмолоченными остаются 25% площадей
В Поволжье 35% посевов подсолнечника могут уйти под снег
Фото: flickr.com

К 22 ноября в России подсолнечник на зерно обмолочен с 5,9 млн га, что составляет лишь 75% уборочных площадей, следует из оперативных данных Минсельхоза. По информации аналитического центра «СовЭкон», показатель в 25% неубранных площадей является самым высоким для современной России. «В прошлом году, например, неубранные площади подсолнечника в этот период составляли лишь 10%, в 2015 году — 5%, в 2014 году — 9%, в 2013 году — 19%, в 2012 году — 12%", — подсчитали аналитики центра. По статистике Минсельхоза, в 2016 году на аналогичную дату уборочные работы были завершены на 6,8 млн га.

Такой низкий темп уборки в этом году связан в первую очередь с неблагоприятными погодными факторами. «Относительно теплый октябрь и ноябрь, но с хронически-периодическими дождями обусловил медленные темпы уборки в этот период. Особенно это относится к Поволжью, где все еще не убрано 35% площади», — отмечает «СовЭкон». Так, в Саратовской области необмолоченными остаются 343 тыс. га (30% площадей), в Самарской области — 259 тыс. га (44%), в Оренбургской области — 205 тыс. га (24%), в Пензенской области — 142 тыс. га (53%), в Ульяновской области — 125 тыс. га (58%). В Сибирском федеральном округе урожай подсолнечника убран на 70% площадей, в Уральском — на 80%, на Юге обмолочено 83%, в Центре — 84%, в Северо-Кавказском округе — 99% посевов. «В результате в наступающий зимний период предстоит убрать почти 2 млн га подсолнечника. С таким вызовом российские аграрии еще не сталкивались», — констатируют аналитики «СовЭкона».

Антирекорд по неубранному подсолнечнику

Сейчас намолочено 9 млн т подсолнечника на зерно в первоначально оприходованном весе, сообщает Минсельхоз (в 2016-м — 10,8 млн т). Средняя урожайность по стране составляет 15,3 ц/га, что ниже прошлогодней на 3%. В конце сентября «СовЭкон» понизил прогноз сбора подсолнечника с 11,5 млн т до 10,4 млн т. По прогнозу аналитической компании «ПроЗерно», валовой сбор этой агрокультуры может составить 10,5 млн т. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) оценивает урожай в 11,1−11,2 млн т в бункерном весе, отмечая, что итоговый объем во многом будет зависеть от коэффициента рефакции (в прошлом году он равнялся 3,8%).

«Формально прогнозные цифры мы пока не меняем, но многое будет зависеть от того, когда посевы будут убраны, — прокомментировал «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько. — Статистика Минсельхоза, вероятно, показана с некоторым отставанием — реально, наверное, сейчас убрано чуть больше площадей, плюс остается еще около недели, в течение которой аграрии еще могут собрать какую-то часть урожая». Однако уже ясно, что в Сибири и Поволжье значительные площади уйдут под снег и останутся к уборке весной, с соответствующими рисками потерь качества (повышенная кислотность) и объему (какая-то часть урожая не перезимует), обратил внимание эксперт. «Естественно, отсутствие до весны почти 2 млн т отразится на рынке, добавив некоторой озабоченности и нервозности. Хотя, как показал опыт Сибири, потери могут быть не так критичны: в предыдущий сезон из-под снега им удалось собрать достаточно неплохой урожай», — заметил Хотько.

Согласно Росстату, в 2016 году в России было намолочено рекордные 11 млн т маслосемян подсолнечника, посевная площадь составила 7,6 млн га. В этом году посевы увеличились почти на 4% до 7,9 млн га. Минсельхоз США в своем ноябрьском обзоре сохранил прогноз сбора подсолнечника для России на уровне 11 млн т без учета Крыма (в прошлом году сбор подсолнечника на полуострове, по данным Росстата, составил 152 тыс. т). Мировое производство подсолнечника в целом, по оценке американского ведомства, в сезоне-2017/18 снизится на 1,9 млн т до 45,7 млн т.

Статьи по теме
Цена на подсолнечник начала расти
Сбор подсолнечника в мире будет ниже прошлогоднего
Влияние рекорда преувеличено: как страна справляется с перепроизводством зерна
Подсолнечный захват. Анализ ситуации на рынке подсолнечника с 1990 по 2016 год
Строительство хранилищ – в начале пути. В России не хватает современных складских мощностей на 5 млн т
Елена Максимова
Рекомендации
Показать еще
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Техника
Бизнес-страницы
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
AGRITECHNICA 2017‎
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Подписка
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией