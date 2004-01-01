Выплаты ущерба от ЧС могут сократиться вдвое

Минсельхоз России разработал проект правительственного постановления, изменяющий порядок господдержки аграриев при возникновении чрезвычайных ситуаций (ЧС). Как следует из проекта, размещенного на regulation. gov.ru, компенсации ущерба, выделяемые из федерального бюджета, предлагается увязать с активностью по заключению договоров агрострахования.



Документ разработан в целях мотивации сельхозпроизводителей к заключению договоров страхования, указано в пояснительной записке к проекту постановления. Застраховавшие свои риски в добровольном порядке аграрии смогут рассчитывать на 100-процентное возмещение ущерба, которое будет складываться из страховой выплаты и компенсации недостающей части из госбюджета. При этом аграрии, не заключившие договор страхования, смогут возместить из бюджета лишь 50% ущерба.



В 2016 году рынок агрострахования в России вырос на 25,1%, однако в январе-сентябре 2017 года число заключенных договоров снизилось на 18,6% до 56,2 тысяч. По данным Национального союза агростраховщиков (НСА), наибольшее снижение произошло в страховании с господдержкой, где количество заключенных договоров снизилось почти на 54% — с 1441 до 664 единиц. Сборы страховщиков, работающих на агарном рынке, в этом году снизились на 57% до 3,2 млрд руб., а в сегменте страхования с господдержкой — на 68% до 2 млрд руб. Как ранее отмечал президент НСА Корней Биждов, падение рынка агрострахование связано с включением расходов на страхование в «единую субсидию», в результате чего объем субсидий в первые три квартала 2017 года снизился в четыре раза, с 2 млрд руб. до 487 млн руб.



Минсельхоз, в свою очередь, отмечает, что сокращение числа заключенных договоров страхования с господдержкой произошло из-за отсутствия законодательной базы, низкого уровня выплат страхового возмещения, недостижения порога наступления страховых выплат и недостаточного присутствия в регионах страховых организаций. «Вместе с тем на территории Российской Федерации в силу природно-климатических особенностей более 70% сельскохозяйственного производства относится к зоне рискованного земледелия», — напоминается в пояснительной записке к проекту.



Так, по состоянию на 21 ноября в результате аномальных погодных явлений режим ЧС вводился в 21 регионе, произошла гибель агрокультур на 489 тыс. га, многолетних насаждений — на 202 га, погибло 19 голов животных. По результатам экспертной оценки общая сумма ущерба аграриев от ЧС оценена в 3,6 млрд руб., при этом возмещение по договорам страхования составило лишь 135 млн руб. или 3,7% от общей суммы ущерба. В 2016 году режим ЧС из-за погодных аномалий вводился на территории 17 регионов, ущерб оценен в 2,1 млрд руб., из которых 137,6 млн руб. или 6,5% от общей суммы было возмещено в рамках договоров агрострахования.



НСА оценивает ущерб аграриев от ЧС в 2017 году существенно выше подсчетов Минсельхоза, на уровне 4−4,5 млрд руб., при этом целевые показатели охвата рисков страхованием с господдержкой выполнены только на 25%. В такой ситуации, по мнению Биждова, предлагаемый Минсельхозом механизм софинансирования выплат по ЧС бюджетом и страховыми компаниями создаст элемент стимулирования аграриев участвовать в системе страхования. «Вместе с тем в 2018 году нам предстоит решать целый комплекс вопросов в сегменте агрострахования с господдержкой, в частности, изменения процесса субсидирования. Риски российских сельхозпроизводителей должны быть защищены в полной мере», — отметил Биждов.

