В сезоне-2018/19 Россия сохранит первое место среди мировых экспортеров пшеницы, прогнозирует Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA). В своем первом прогнозе на новый сезон ведомство оценило отгрузки пшеницы из России на уровне 36,5 млн т, что на 3 млн т меньше, чем в текущем маркетинговом году. Такой объем станет третьим результатом в истории страны.



«Экспорт из России, как ожидается, снизится ввиду сокращения урожая. Однако она останется крупнейшим мировым экспортером пшеницы с учетом больших переходящих запасов», — отмечается в обзоре. Второе место среди экспортеров, как ожидается, займет Евросоюз, который в следующем сезоне нарастит отгрузки на 5 млн т до 29 млн т. «Экспорт [из ЕС] упал в 2017/18 из-за конкуренции с Россией и увеличения использования пшеницы в кормовых целях. Однако снижение российского урожая в этом году даст возможность Евросоюзу отвоевать долю на крупных рынках Африки и Ближнего Востока», — полагают американские аналитики. США в сезоне-2018/19, как предполагается, продадут за рубеж 25 млн т пшеницы, что на 1 млн т больше, чем в текущем сельхозгоду.



Урожай пшеницы в России в 2018-м FAS USDA прогнозирует на уровне 72 млн т, что на 13 млн т меньше, чем рекордный показатель 2017-го. «Несмотря на 15-процентное сокращение, производство станет третьим по объему в истории страны, а ожидаемая урожайность в 2,77 т/га будет второй после прошлогоднего рекорда», — говорится в обзоре. При этом там уточняется, что прогноз дан без учета Крыма, где, по данным Росстата, в прошлом году было собрано еще 871 тыс. т агрокультуры. Как отмечает Минсельхоз США, погодные условия для развития посевов озимой пшеницы пока остаются благоприятными, хотя сухая погода снизила уровень влаги в ряде регионов юга России. «Потенциальная урожайность озимой пшеницы во многом будет зависеть от погоды в мае и июне», — напоминается в докладе.



Впрочем, российские эксперты называют оценки Минсельхоза США излишне осторожными. Так, текущий прогноз аналитического центра «СовЭкон» находится на уровне 78 млн т. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) ожидает производство пшеницы в сезоне-2018/19 В 75−80 млн т. «Сроки сева в этом году сдвинулись, однако сейчас он быстро нагоняет прошлогодний темп, — пояснил «Агроинвестору» руководитель зернового направления ИКАР Олег Суханов. — Кроме того, в этом году из-за в целом хорошей влагообеспеченности и благоприятного температурного режима идет ускоренный процесс вегетации». Поэтому, по его словам, пока можно ожидать, что урожай станет вторым максимумом после рекордных 85,9 млн т в 2017-м.



Кукуруза и ячмень

Среди других зерновых агрокультур FAS USDA в этом году прогнозирует резкий рост валового сбора кукурузы. По оценке аналитиков, он достигнет 19 млн т, что на 44% или на 5,8 млн т больше, чем годом ранее. Следствием увеличения урожая станет повышение объемов экспорта, который может увеличиться на 56% до 7,5 млн т. Такую динамику аналитики объясняют предполагаемым устойчивым спросом со стороны стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также Восточной Азии. Крупнейшим мировым экспортером кукурузы в 2018/19 останутся США, которые из-за сокращения урожая снизят поставки за рубеж на 4 млн т до 53 млн т. Аргентина и Бразилия, напротив, увеличат продажи на 2 млн т до 27 млн т и 31 млн т соответственно.



Производство ячменя, как и в случае с пшеницей, снизится по сравнению с прошлогодним рекордом. По оценке FAS USDA, урожай этого года составит 18,5 млн т, что на 8% меньше объема 2017-го (без учета Крыма, где в 2017-м было собрано 416 тыс. т). Несмотря на это, российский экспорт агрокультуры в следующем сезоне продолжит расти, прибавив 0,1 млн т до 5,5 млн т, полагает американское ведомство. Как поясняется в обзоре, такая оценка дана исходя из более низких поставок со стороны других крупных экспортеров. Так, например, Канада в следующем маркетинговом году сократит вывоз ячменя на 0,5 млн т до 1,5 млн т, а Украина — на 0,9 млн т до 4 млн т при одновременном росте экспорта из Австралии и Евросоюза до 7 млн т.



Абсолютный экспортный рекорд

В нынешнем сезоне российский экспорт продолжает идти рекордными темпами. По данным аналитического центра «СовЭкон», с июля по апрель за рубеж отгружено 44,2 млн т зерна, что почти на 25% выше объема всего прошлого сезона. В том числе вывоз пшеницы превысил весь предыдущий сезон на 27% или на 7,2 млн т, ячменя — на 64% или на 1,9 млн т. Объем экспорта кукурузы на 11% ниже, чем за весь сезон-2016/17. Согласно оперативным данным ФТС, к 9 мая поставки зерна превысили 45 млн т, в том числе более 35 млн т пшеницы, свыше 5 млн т ячменя и 4,8 млн т кукурузы.



В апреле экспорт российского зерна снизился на 14% до 4,3 млн т (в марте 2018-го — 5 млн т). Наиболее значительно по сравнению с мартом упал экспорт пшеницы — на 15% до 3,3 млн т. Также сократился объем вывезенного ячменя (на 11% до 350 тыс. т) и кукурузы (на 11% до 636 тыс. т). «Основная причина — сезонное сворачивание темпов экспортных продаж по мере приближения конца сельхозгода. Экспортеры все более осторожно заключают новые контракты», — поясняет «СовЭкон». Так, поставки пшеницы в Египет, который является основным покупателем российского зерна, в прошлом месяце упали на 38% до 636 тыс. т, экспорт в Турцию — на 47% до 305 тыс. т. Как отмечают аналитики «СовЭкона», эти показатели являются минимальными за прошедшие пять месяцев.



По этой же причине вывоз зерна может снизиться и в мае. Согласно прогнозу аналитического центра «Русагротранса», экспорт по итогам текущего месяца прогнозируется на уровне 3,6−3,7 млн т. Тем не менее, это в 1,6 раза больше, чем в мае 2017-го (2,3 млн т), уточнил «Интерфаксу» руководитель центра Игорь Павенский. По его словам, заявки на перевалку зерна через глубоководные порты уже составляют около 1,9 млн т.



С учетом текущих темпов экспорт зерна по итогам сезона-2017/18 аналитический центр «Русагротранса» прогнозирует на уровне 51,7 млн т, в том числе 40,5 млн т пшеницы, 5,3 млн т ячменя и 5,5 млн т кукурузы. Последний прогноз «СовЭкона» — 51,9 млн т, в том числе 39,7 млн т пшеницы, 5,5 млн т ячменя и 5,1 млн т кукурузы. FAS USDA в своем майском обзоре оценила экспорт российской пшеницы на уровне 39,5 млн т, ячменя — 5,4 млн т, кукурузы — 4,8 млн т.

