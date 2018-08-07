Итоги четырех лет продовольственного эмбарго

Четыре года назад президент России Владимир Путин подписал указ о продовольственном эмбарго в ответ на санкции западных стран. Ограничения вступили в силу 7 августа 2014 года и коснулись мяса и мясной продукции, молока и молочной продукции, рыбы, овощей, фруктов, орехов из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады. Позднее в перечень стран были добавлены Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, Украина.



В результате по многим основным позициям российским производителям удалось нарастить производство, существенно заместив импорт. Как следует из данных Росстата, производство скота и птицы на убой выросло на 20% до 14,6 млн т (в живом весе) в 2017-м против 12,2 млн т в 2013-м, в том числе птицы — на 29% до 6,6 млн т, свиней — на 26% до 4,6 млн т. Выпуск овощей увеличился на 12% до 16,4 млн т. В то же время производство молока за четыре года выросло лишь на 2% до 31,2 млн т, плодов и ягод — практически не изменилось (2,9 млн т в 2013-м и 2017-м), а картофеля — и вовсе снизилось на 2% до 29,6 млн т. По итогам 2017-го доля собственного производства в общем объеме ресурсов по мясу и мясопродуктам достигла 84,5%, по молоку и молокопродуктам — 78,9%.



В целом, по оценке Руспродсоюза, доля российских продуктов на прилавках магазинов за четыре года действия эмбарго увеличилась с 60% до 80%. Как рассказал RNS исполнительный директор союза Дмитрий Востриков, за время продэмбарго импорт пищевых продуктов, напитков и табака сократился на 35%, продуктов животного происхождения — на 40%, продукции растительного происхождения — на 8−9%. Кроме того, за период действия ограничений заметно выросла доля отечественных сыров: по оценке Руспродсоюза, сейчас она составляет 72−75%, а в первом квартале 2014 года была на уровне 50%. Аналитическая компания BusinesStat оценивает нынешнюю долю импортных сыров на рынке приблизительно в 30%. Как следует из материалов Росстата, с 2013 по 2017 год производство сыров и творога в России увеличилось более чем на треть. В том числе в прошлом году выпуск вырос на 3,2% до 464 тыс. т. В первой половине текущего года отечественные производители продемонстрировали аналогичную динамику: в январе-июне было выпущено 231 тыс. т сыров — плюс 3,2% к первому полугодию 2017-го.



Ущерб в 0,2 п. п. ВВП

Одновременно со стимулированием внутреннего производства в АПК продовольственное эмбарго оказало негативное влияние на экономику в целом. Как подсчитали эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), контрсанкции обошлись российской экономике в 0,2 п. п. за четыре года. Как говорится в исследовании, такой эффект обусловлен снижением потребления населением. Контрсанкции привели к росту цен на ряд товары, при этом реальные доходы населения к 2018 году снизились на 2−3 п. п.



«Негативный вклад контрсанкций не был компенсирован положительным эффектом роста производства в секторе АПК и снижения импорта. Несмотря на то что вклад АПК в экономический рост в данный период составил 1 п. п., он был преимущественно обусловлен инвестициями, осуществленными в 2010—2013 годах», — говорится в исследовании. Рост производства в секторе АПК, непосредственно связанный с контрсанкциями, по оценке АКРА, не превысил 0,1 п. п. в ВВП.



Такие заградительные меры, как продэмбарго, имеют две стороны: с одной, благодаря ограничению конкуренции позволяют отечественным производителям активнее развиваться, с другой — заставляют потребителей переплачивать за более дорогую по себестоимости российскую продукцию, ранее пояснял «Агроинвестору» аналитик инвесткомпании «Алор» Алексей Антонов. А учитывая озвученный Минэкономразвития прогноз, что в этом году темпы роста агросектора могут снизиться до 1,1%, а также в целом нестабильная динамика в предыдущие годы не могут говорить о том, что продэмбарго имеет комплексный и улучшающий эффект для отрасли, полагает он.



Эксперты Института экономической политики имени Е. Гайдара, РАНХиГС и Всероссийской академии внешней торговли оценивали, что в 2014—2016 годах из-за продовольственного эмбарго российские потребители ежегодно теряли 4380 руб. По расчетам экспертов, без санкций стоимость набора запрещенных к ввозу товаров в 2017 году была бы ниже примерно на 3%, а несанкционных — на 2,9%. Средний прирост годовой инфляции за счет введения санкций эксперты оценили в 3,1 п. п. в обеих категориях.



Уничтожено 26 тысяч тонн продуктов

Одновременно с решением задачи импортозамещения предпринимаются усилия по выявлению санкционной продукции, поступающей в страну в обход запрета. Так, по данным Россельхознадзора, за четыре года действия эмбарго ведомство выявило свыше 27 тыс. т «санкционки», в том числе 999 т — животноводческой продукции и 26,4 тыс. т — растительной. Из них 26 тыс. т было уничтожено по указу президента, вступившему в силу с августа 2015-го. «Незаконно ввезенной животноводческой продукции уничтожено 862,3 т. Преобладающая товарная группа — молочная продукция. «Санкционной» растительной продукции уничтожено 24,9 тыс. т. Большая часть — это фрукты, в частности, яблоки польского происхождения, а также значительный объем томатов турецкого происхождения», — говорится в сообщении Россельхознадзора.



ФТС, в свою очередь, сообщила об уничтожении почти 15 тыс. т санкционных продуктов за последние два с половиной года. Так, в 2016 году мобильные группы таможенной службы выявили и ликвидировали почти 3 тыс. т, в 2017-м — 10,4 тыс. т, из которых 8 тыс. т было уничтожено, а остальное возвращено в сопредельные государства. В первом полугодии 2018 года было выявлено 4,1 тыс. т запрещенных продуктов, сообщил РИА «Новости» представитель ФТС.



Однако, признает Россельхознадзор, поставщики продолжают находить новые возможности для ввоза санкционной продукции в страну. «Основной поток запрещенной продукции поступает в Россию со стороны Белоруссии. Россельхознадзор уже неоднократно призывал компетентные органы этой страны к совместной работе в части пресечения нелегального ввоза продукции. Также фиксируются случаи поставок «санкционки» с территории Казахстана», — отмечается в сообщении ведомства.



Замещение импортеров

Страны СНГ стали бенефициарами контрсанкций, в разы увеличив поставки сельхозпродукции в Россию. Так, импорт груш из Белоруссии после введения эмбарго вырос почти в три раза, эта страна стала крупнейшим поставщиком в Россию шампиньонов. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт ранее подозревал Белоруссию в реэкспорте картофеля, моркови, белокочанной капусты, лука, свеклы.



В 2017-м зафиксирован 11-кратный рост импорта яблок из Молдавии, продажа овощей в Россию из этой страны увеличилась в 11,5 раза. Ввоз вина в 2016 году прибавил 42,5%, в 2017-м — еще 15,4%. Как обещал президент Молдавии Игорь Додон, молдавские производители в скором времени смогут заменить на российском рынке западных.



Воспользовалась возникшими свободными нишами на российском рынке и Армения, которая нарастила поставки фруктов, овощей и рыбопродуктов. «Армения за короткий период, особенно когда применялись санкции против Турции, воспользовалась теми пробелами, которые возникли на российском рынке», — рассказал РИА «Новости» глава лаборатории Инновационных институциональных исследований Армянского государственного экономического университета Атом Маргарян. Он отметил, что это касается не только санкций в отношении Турции, но и других стран, в том числе Польши, Чехии. Вместе с тем, он добавил, что есть и отрицательные эффекты от санкций и контрсанкций. «Санкции против России, введенные с марта 2014 года, по существу, работают и против партнеров России по ЕАЭС. Не будь этих ограничений, естественно, товары на российский рынок могли бы экспортироваться транзитом через страны-партнеры», — указал Маргарян.



В июле Владимир Путин продлил действие продовольственного эмбарго до конца 2019 года. Такое решение было принято после того, как Евросоюз пролонгировал экономические санкции в отношении России. В то же время, как отмечал Алексей Антонов из «Алор», российский рынок к отмене санкции сейчас не готов: не все аграрии смогли окупить сделанные инвестиции, а усиление конкуренции, скорее, нарушит устоявшуюся ситуацию в отрасли.

