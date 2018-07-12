Продовольственное эмбарго продлено на год

Президент Владимир Путин продлил действие продовольственного эмбарго до конца 2019 год. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации. Правительству поручено при необходимости вносить предложения об изменении срока действия отдельных специальных экономических мер в ответ на санкции Запада.Сейчас против России действует несколько пакетов санкций ЕС — экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму. 9 июля Евросоюз в очередной раз продлил экономические санкции против нашей страны на полгода. Ранее Брюссель принял решение пролонгировать на год ограничительные меры из-за присоединения Крыма.Россия указом президента ввела ответные меры на санкции Запада 6 августа 2014 года, днем позже правительство страны запретило импорт продовольствия из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады. С 13 августа 2015-го список государств был расширен, в него добавились Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, а с 2016 года — Украина. Под запретом находятся мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи, фрукты, орехи. Список товаров также не раз корректировался, в частности, из него исключались семенной картофель и мальки рыбы. С 1 ноября 2016 года продовольственное эмбарго было распространено на соль, с 27 октября 2017-го — на живых свиней. С 20 мая прошлого года запрет на поставки соли для производства лекарственных средств и биологически активных добавок был снят.В прошлом году эксперты Института экономической политики имени Е. Гайдара, РАНХиГС и Всероссийской академии внешней торговли оценили, что из-за продовольственного эмбарго российские потребители ежегодно теряют в среднем 4380 руб. В 2017-м после продления действия ограничений на импорт продовольствия занимавший тогда пост министра сельского хозяйства Александр Ткачев говорил, что эта мера хорошо повлияет на агропромышленный комплекс страны. По его словам, аграрии хотели бы продления продэмбарго еще лет на десять. «Ради нашей страны они (ответные санкции) выгодны еще лет на десять, потому что они очень благоприятно влияют на инвестиционный фон, на рост АПК. Это совершенно очевидно. Мы от этого не пострадаем, только выиграем», — отмечал Ткачев (цитата по «Интерфаксу»).Правда, эксперты не раз отмечали, что позитивный эффект продэмбарго в целом уже отыгран. Ответные санкции ограничили конкуренцию, а это плохо, подарили возможность белорусским импортерам стать для России перегрузочным буфером, что тоже нехорошо, но при этом позволили развить производство российским компаниям — и это позитивный момент, говорит начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «Разные отрасли нужно «закрывать» от внешней конкуренции в течение инвестиционного цикла. Для молока требуется еще минимум два-три года, для садоводства — существенно больше, а основные новые предприятия тепличной отрасли в принципе через один-три года смогут даже в условиях открытия рынка для импорта быть прибыльными», — прокомментировала она «».

У продэмбарго как и у любой подобной заградительной меры есть две стороны: с одной, благодаря ограничению конкуренции отечественные производители смогли активнее развиваться, но с другой — потребителям пришлось переплачивать за более дорогую по себестоимости российскую продукцию, также изменился ассортимент товаров, обращает внимание аналитик инвесткомпании «Алор» Алексей Антонов. Благодаря уходу с рынка части импортных тепличных овощей отечественные аграрии за несколько лет сделали прорыв в этом секторе, а при устранении на какое-то время конкуренции со стороны доступных турецких томатов и вовсе смогли занять больше половины рынка, отмечает он. «Однако нельзя сказать, что отрасль стала развиваться по всем направлениям. В селекционной или семеноводческой сфере Россия по-прежнему сильно зависит от западных ресурсов. Кроме того, есть нелегальный поток продукции через соседние страны, а также попытки производителей продуктов питания снизить свои издержки за счет изменения традиционных рецептур или использования заменителей натуральных ингредиентов», — рассказывает он.



При этом по-прежнему наибольший рост производства наблюдается только у крупнейших холдингов, средние и мелкие хозяйства зачастую не выдерживают конкуренции или работают на очень небольшие рынки сбыта. Нет заметного роста в молочной отрасли, закупочные цены на молоко не внушают игрокам оптимизма для увеличения производства, и это несмотря на то, что молочный рынок также закрыт для зарубежной продукции, продолжает Антонов. Учитывая озвученный Минэкономразвития прогноз, что в этом году темпы роста агросектора могут снизиться до 1,1%, а также в целом нестабильная динамика в предыдущие годы не могут говорить о том, что продэмбарго имеет комплексный и улучшающий эффект для отрасли, делает вывод он. С другой стороны, рынок еще не готов к резкой отмене санкций: не все аграрии смогли окупить сделанные инвестиции, и усиление конкуренции, скорее, нарушит устоявшуюся ситуацию в отрасли, добавляет аналитик.



Между тем, OECD-FAO в опубликованном недавно прогнозе развития сельского хозяйства в мире на 2018−2027 годы предположили, что российское продэмбарго будет отменено в конце 2018-го. Запрет импорта из отдельных стран был объявлен временной мерой, напоминают эксперты.

