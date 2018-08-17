Аграрии начали уборку сои и подсолнечника

Краснодарский край начал уборку раннеспелых сортов сои. По данным федерального Минсельхоза на 16 августа, агрокультура собрана с 10,7 тыс. га или 5% к посевной площади, получено 12,6 тыс. т при средней урожайности 11,8 ц/га против 20 ц/га в это время год назад. Тогда агрокультуру убрали с 4,5 тыс. га, получив урожай в 9 тыс. т. По данным Росстата, соей на Кубани засеяно 216 тыс. га (по информации регионального агроведомства — на 14 тыс. га меньше), в 2017-м агрокультура занимала в крае 176,2 тыс. га.



В целом по стране в этом году соя посеяна на рекордной площади более чем в 2,9 млн га (в 2017-м — 2,64 млн га). По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), благодаря увеличению посевов агрокультуры, ее урожай будет выше прошлогоднего и может составить 4 млн т против 3,6 млн т. «Мы ожидаем, что восстановится урожайность в Центре страны, где сосредоточена значительная часть посевов (910 тыс. га по данным Росстата), — рассказал «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько. — На Юге уборка только началась, поэтому на основании того, что сейчас сбор с гектара существенно ниже, чем в прошлом сезоне, нельзя делать вывод о снижении урожайности сои по всему федеральному округу». А вот на Дальнем Востоке ожидается уменьшение урожая сои, так как часть посевов в Амурской области была потеряна из-за дождей, добавляет эксперт.



Мировое производство сои в 2018/19 сельхозгоду будет на уровне 367,1 млн т, что на 30,4 млн т больше, чем в предыдущем сезоне, прогнозирует Минсельхоз США. После выхода августовского обзора ведомства, котировки соевых бобов на Чикагской бирже снизились до $310,9/т, что на $15,3/т меньше уровня предыдущего торгового дня, сообщал портал OilWorld. По оценке американского агроведомства, в этом сезоне Россия импортирует 2,71 млн т сои — на 100 тыс. т больше, чем в прошлом сельхозгоду. Согласно данным ФТС, в 2017 календарном году наша страна закупила за рубежом 2,2 млн т соевых бобов на $968 млн, основными поставщиками стали Бразилия (50%) и Парагвай (40%). За январь-май 2018-го импорт составил 918 тыс. т на $417 млн. Экспорт за первые пять месяцев этого года был на уровне 519 тыс. т ($158 млн), 89% поставок пришлось на Китай. За весь прошлый год Россия отгрузила за рубеж 526 тыс. т соевых бобов на $171 млн.



Также ИКАР прогнозирует увеличение урожая подсолнечника с 10,85 млн т в 2017 году до 11,2 млн т в этом. Сбор может стать вторым по величине после сезона-2016/17, когда, по оценке ИКАР, было собрано не менее 11,5 млн т (по данным Росстата — 11 млн т). Урожайность агрокультуры будет лучше, чем в прошлом году, говорит Даниил Хотько. «Опасения ее снижения из-за длительной жары в июне на всей европейской территории России, а особенно на Юге, не подтвердились, так как в июле вовремя пошли дожди», — поясняет эксперт. При этом он не исключает, что прогноз валового сбора еще будет повышен. «Самые неоднозначные прогнозы по урожаю подсолнечника на Юге, так как часть посевов там все же пострадала от жары в июне, однако урон нельзя назвать критичным. При этом мы ожидаем хорошего сбора агрокультуры в Центре и Поволжье», — отмечает Хотько.



По данным Росстата, в этом году подсолнечник посеян на 8,1 млн га, что на 200 тыс. га больше, чем в 2017-м. Федеральный Минсельхоз, а также агроведомства южных регионов пока не публикуют данные о начале и ходе уборки подсолнечника, однако холдинг «Солнечные продукты» вчера сообщил, что начал приемку подсолнечника нового урожая. Первая машина доставила маслосемена из Ставропольского края на Армавирский масложировой комбинат компании.



Урожай рапса в этом году также может стать рекордным и достигнуть 1,9−2 млн т против 1,5 млн т в 2017-м, несмотря на ожидаемое снижение урожайности, продолжает Хотько. По данным Минсельхоза на 16 августа, рапс собран с 200,8 тыс. га или 12,7% посевной площади, получено 392,5 тыс. т. В прошлом году в это время агрокультуру убрали со 145 тыс. га, урожай был на уровне 318,3 тыс. т. Урожайность снизилась с 21,9 ц/га в 2017-м до 19,5 ц/га. Однако посевы агрокультуры в этом году рекордные — по данным Росстата, они составляют почти 1,6 млн га против 1 млн га в прошлом году. В целом масличные агрокультуры в этом году заняли почти 13,9 млн га, что примерно на 1,4 млн га больше, чем в 2017-м.

