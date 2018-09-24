Этим летом мясопереработчики жаловались на удорожание сырья — птицы и свинины — и даже обращались к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой повлиять на торговые сети, чтобы они повысили цены на колбасу и мясные полуфабрикаты. Производители мяса утверждали, что это временное явление, и впереди сезонное снижение цен. В сентябре мясо начало дешеветь, отмечают отраслевые эксперты.



Себестоимость растет, цены — нет

По оценке исследовательского агентства ИМИТ, в августе цены на тушку бройлера выросли на 12% — до 110 руб./кг в опте. Однако средневзвешенная цена января-августа 2018 года (97,6 руб./кг) была на 6,6% ниже, чем с января по август 2017-го (104,5 руб./кг). Куриное мясо долгое время было дешевым: с октября прошлого года по июль этого бройлер стоил меньше 100 руб./кг, рассказала «Агроинвестору» коммерческий директор ИМИТ Любовь Бурдиенко. «Перепроизводство мяса птицы способствует снижению цен и доходов птицефабрик, они начали работать себе в убыток, а некоторые даже обанкротились. Рост цен был неизбежен, — уверена она. — В 2018-й мы вошли с низкими ценами на мясо птицы и свинину, и они должны были подняться, чтобы животноводы и птицеводы не работали с отрицательной рентабельностью».



Сегодняшняя коррекция оптовых цен на мясо птицы после стагнации и затем долгого снижения вполне логична, подтверждает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. «Многие предприятия работали с низкой, нулевой рентабельностью и даже в убыток, так как предложение превышало спрос», — напоминает он. Эксперт обращает внимание, что оптовые цены на мясо птицы только недавно достигли уровня 2014 года. «При этом инерционный рост производства индейки не компенсирует ситуацию в сегменте бройлера, где мы видим ежемесячное сокращение темпов роста производства по сравнению с прошлым годом», — обращает внимание Юшин. Так, по данным Росстата, в августе производство птицы на убой в сельхозорганизациях уменьшилось на 2,1% относительно аналогичного периода прошлого года, хотя по итогам восьми месяцев 2018-го еще сохраняется позитивная динамика на уровне 1,8%. Между тем спрос на мясо бройлера растет, так как оно по-прежнему остается одним из самых доступных источников белка, и крайне востребовано в период уменьшения располагаемых доходов населения, говорит Юшин.







При этом в последние месяцы отмечается заметный рост себестоимости производства мяса птицы и свинины из-за повышения цен на корма — как зерновые компоненты, так и соевый шрот, который за прошедшие четыре года подорожал более чем на 60%, рассказывает Юшин. «Часть производителей из-за возникающего дефицита качественного соевого шрота сталкивается со снижением привесов бройлеров, поэтому птицу приходится откармливать дольше», — подчеркивает эксперт. По данным НМА, за последние три года себестоимость производства птицы выросла на 15-20% в зависимости от предприятия, а с апреля по сентябрь этого года — на 3-5%.



Свинина дорожала из-за повышения спроса

В августе значительно росли цены и на свинину — в оптовом звене они прибавили 13% за месяц, цена на свиные полутуши достигла 190-200 руб./кг, продолжает Любовь Бурдиенко. Повышение было связано, во-первых, с погодными условиями: из-за жары свиньи хуже ели и дольше набирали вес, поэтому увеличилась себестоимость производства мяса. Во-вторых, в этом году на 77% снизился импорт свинины из-за закрытия поставок из Бразилии в ноябре прошлого года. Доля страны составляла более 90% в общем объеме поставок этого вида мяса в Россию. В итоге переработчики переключились на более дорогое отечественное сырье.



Также цены повышались из-за ухудшения эпизоотической ситуации. За восемь месяцев 2018 года было зафиксировано 90 вспышек АЧС в Саратовской, Волгоградской, Владимирской, Ивановской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Тверской, Тульской, Орловской, Белгородской, Ленинградской, Калининградской областях, в Крыму и Краснодарском крае. «Из-за резкого скачка цен в августе у антимонопольной службы даже возникло подозрение о наличии сговора российских производителей», — говорит Бурдиенко. Однако никакого сговора не было: уже с начала сентября стоимость как свинины в полутушах, так и живых свиней убойных кондиций начала снижаться и к середине месяца в оптовом звене упала до 186 руб./кг. «За неделю 17 по 21 сентября это мясо в опте подешевело на 5-10 руб./кг», — добавляет она.







По данным НМА, летом цены на свинину скорректировались после провала в конце прошлого — начале этого года, когда в опте они упали более чем на 20%. «Спрос вырос из-за того, что было очень теплое лето, что благоприятно для шашлычного сезона. К тому же потребление свинины увеличилось из-за проходившего в России Чемпионата мира по футболу, а также проблем с распространением АЧС и связанных с ней ограничений. Есть и другие значимые факторы, имевшие временное влияние», — рассказывает Юшин. Но уже в первые три недели сентября стоимость важных сырьевых позиций сильно уменьшилась: снижение цен на живых свиней и полутуши составило 10%, на окорок — от 15% до 23%, на лопатку — от 16% до 26%, подтверждает эксперт.



Цены будут снижаться

Говядина, по данным НМА, с начала года выросла в цене на 10%, однако в связи с тем, что впереди сезон убоя скота в личных подсобных хозяйствах и, следовательно, увеличение предложения, цена в ближайшее время может стабилизироваться и даже снизиться, хоть и не критично. Любовь Бурдиенко отмечает, что стоимость этого вида мяса на российском рынке в течение последних двух лет держится на уровне 260-290 руб./кг в опте. «У нас очень низкое промышленное производство, но достаточно стабильный импорт, хотя страны-поставщики периодически меняются, объемы снижаются (в среднем на 12% за год), но они способны удовлетворить текущую потребность», — поясняет она.



По словам Бурдиенко, в ближайшее время резких всплесков цен на мясо не ожидается. Они будут меняться с учетом сезонности: до ноября плавно снижаться, а к концу декабря укрепятся на фоне роста потребления и у переработчиков, и в рознице. А вот в перспективе двух-трех лет цена на свинину будет падать по мере ввода новых производственных мощностей, считает она.



Юшин тоже прогнозирует, что продолжающийся рост производства свинины и окончание теплого сезона будут вести к снижению оптовых цен на нее, что в итоге может повлиять и на динамику цен бройлера. «При определенном уровне цен на свинину производителям придется снижать цены и на бройлера: и для розничных покупателей, и для переработчиков это во многом взаимозаменяемые виды мяса», — поясняет эксперт. Однако если Россия выйдет на новые стратегические внешние рынки, например, в Китай, то, возможно, удастся избежать падения цен, хотя их роста ожидать не стоит, добавляет Бурдиенко.



По данным Минсельхоза на 24 сентября, средние потребительские цены на мясо птицы составили 137,8 руб./кг, что на 9,8% больше, чем в начале года и на 6,6% выше, чем в аналогичный период 2017-го. Свинина к этой дате подорожала в рознице на 5,3% по сравнению с началом года и на 4,6% — относительно того же периода 2017-го. Потребительская цена говядины в этом году увеличилась на 1%, а с сентября 2017-го по сентябрь 2018-го подорожала на 2,2%.

