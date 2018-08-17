Мясопереработчики просят Алексея Гордеева повысить цены на колбасу

Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) обратился к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой повлиять на торговые сети — чтобы они скорее рассмотрели новые, более высокие цены на колбасы и мясные полуфабрикаты, пишет газета «Ведомости». Одновременно отраслевой союз призвал отрегулировать ценообразование мясного сырья, восстановив конкурентную среду.



Письмо было направлено союзом на этой неделе, подтвердила «Агроинвестору» исполнительный директор НСМ Екатерина Лучкина. «Обращение было спровоцировано затруднительным положением в мясоперерабатывающей отрасли, которое сложилось в результате резкого и беспрецедентного роста цен на мясное сырье в 2018 году», — пояснила она.



О необходимости повышения цен на готовую продукцию мясопереработчики заявили в начале августа. Так, по словам Лучкиной, из-за расширения санкционного списка на импорт сырья и закрытия поставок из несанкционных стран свинина с начала года подорожала в среднем на 30%, мясо птицы — на 35%, говядина — на 10%. Эти цифры подтверждают данные Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР): если в начале марта свиная лопатка в оптовом звене стоила меньше 200 руб./кг, то к августу цена поднялась до 260−270 руб./кг, то есть рост превысил 30%, рассказывала эксперт ИКАР Анна Кудрякова. Цены на свиную шею, в свою очередь, доходят до 350 руб./кг против 250 руб./кг в начале марта. «Синхронно подорожали все виды мяса, добавим сюда рост цен на ГСМ и энергоносители, повышение стоимости трудовых ресурсов, дополнительные расходы на внедрение системы «Меркурий». Все это в совокупности привело к резкому увеличению себестоимости производимой продукции и повлекло убытки на большинстве предприятий отрасли», — сетует Лучкина.



Сложившаяся ситуация на рынке мясного сырья приведет к повышению розничных цен на готовую продукцию до 12%, прогнозирует НСМ. Цена на готовую мясную продукцию, охлажденные мясо и полуфабрикаты поднимется быстро, на замороженные мясо и полуфабрикаты медленнее, что обусловлено спецификой оборачиваемости продуктов и наличием их товарных запасов, оценивает союз.



В ответ на письмо Алексей Гордеев поручит разобраться в ситуации. «Готовится поручение профильным ведомствам», — сообщил ТАСС представитель вице-премьера. Пресс-служба Минсельхоза, в свою очередь, заявила, что рост цен производителей на мясо, в том числе свинину, не является существенным. Так, по данным ведомства, к 16 августа средневзвешенные цены сельхозпроизводителей находятся на уровне аналогичного периода прошлого года по говядине, выше по свинине (на 2,5%) и мясу птицы (на 3,1%). При этом в Минсельхозе напомнили, что в последние два года цены на мясную продукцию стабильно снижались, а в весенне-летний период «традиционно отмечается тенденция к росту внутренних цен производителей, что связано с сезонным ростом потребления мяса в потребительском секторе («сезон шашлыков»)".



Производители колбасных изделий не могут указывать, какие цены будут на полке на их продукцию, потому что не они их формируют, замечает руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. «Они могут формировать только отпускную цену в розничную торговлю, однако в рознице эту цену формируют только владельцы торговых сетей», — пояснил он «Агроинвестору». При этом он вновь напомнил, что рентабельность свиноводов и птицеводов долгое время падала, и осенью цены на сырье вновь пойдут вниз. При этом наценка торговых сетей на продукцию мясопереработки составляет 30−80%. «За счет этого вполне можно по всей цепочке сделать так, чтобы до осеннего спада цен на сырье сложившаяся ситуация не сказалась на потребителе. Важно проводить разумную политику, понимая, что это временное явление», — уверен Юшин.



О том, что ситуация с ростом цен на сырье временная, ранее говорил «Агроинвестору» и гендиректор группы «Черкизово» Сергей Михайлов. «В прошлом бывали периоды, когда цены на мясо достигали аналогичного уровня. Долгосрочная тенденция к снижению номинальных, а тем более реальных цен (за вычетом инфляции) сохраняется. Очень скоро — в конце августа, сентябре — мы увидим и сезонное снижение цен», — прогнозировал Михайлов. Тем не менее, по его словам, есть резервы и для дополнительного удешевления сырья. «По нашим оценкам, 1−3% предложения свинины ежегодно будет теряться из-за распространения в нашей стране африканской чумы свиней. Усиление мер борьбы с этим заболеванием могло бы вернуть эти объемы на рынок и снизить себестоимость сырья для мясоперерабатывающих предприятий. Второй мерой могла бы стать либерализация рынка соевого шрота — основного источника белка в кормах. В данный момент на этом рынке сложилась монополия, цены существенно выше мировых, и в результате себестоимость у животноводов искусственно завышена как минимум на 10%", — полагает гендиректор «Черкизово».



По данным Росстата, в первом полугодии 2018-го производство мясных и мясосодержащих полуфабрикатов выросло на 6,3% до 1,9 млн т, колбасных изделий — на 0,5% до 1,3 млн т. В то же время потребительский спрос на колбасные изделия падает: согласно подсчетам исследовательской компании GfK, с июля 2017-го по март 2018 года он просел на 3%. Всего категория «мясо» занимает 14% в повседневных тратах потребителей — в среднем домохозяйства ежемесячно тратят на мясную продукцию, включая готовые изделия, около 1860 руб. Четверть объема мясной продукции покупается в виде сосисок, колбас и деликатесов.

