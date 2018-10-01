Урожай тепличных овощей может стать рекордным

По предварительной оценке ассоциации «Теплицы России», урожай агрокультур, выращенных в защищенном грунте, в этом году будет рекордным за всю историю российского агробизнеса и составит около 1,1 млн т. Такой же прогноз дает компания «Технологии Роста». Согласно Росстату, в прошлом году сельхозорганизации собрали 922 тыс. т тепличных овощей, с учетом КФХ урожай был на уровне 975 тыс. т. По данным Минсельхоза на 26 сентября, валовой сбор овощей в защищенном грунте составил 713,6 тыс. т, что на 21,1% больше, чем к аналогичной дате прошлого года. В том числе урожай огурцов достиг 450 тыс. т (+12,8%), томатов — 243,7 тыс. т (+35,3%), прочих овощей — 11,2 тыс. т (+19,1%).



Увеличение производства идет за счет новых тепличных комплексов, которые были запущены в 2016—2017 годах, а в этом вышли на свою производственную мощность, прокомментировала «Агроинвестору» гендиректор «Технологий Роста» Тамара Решетникова. Президент ассоциации «Теплицы России» Аркадий Муравьев также отмечает, что рост сбора овощей закрытого грунта связан с вводом в эксплуатацию новых мощностей: начиная с 2013-го, ежегодно запускается в среднем примерно по 200 га тепличных комплексов. В то же время, каждый год 50-60 га старых теплиц выводится из эксплуатации. По данным «Технологий Роста», площади зимних теплиц в прошлом году приросли на 12%, а по итогам 2018-го будет запущено более 300 га новых комплексов. «За последние три года благодаря поддержке государства в отрасль пришло много инвестиций, и наш тепличный сектор смог кардинально измениться. Если еще пять лет назад доля старых теплиц, требующих срочной модернизации или закрытия, составляла порядка 70%, то сейчас — лишь 52%», — рассказывает Решетникова.



По словам Муравьева, на сегодняшний день внутренняя потребность рынка страны в огурцах практически полностью обеспечена за счет собственного производства. «Еще в 2013 году доля импорта составляла 65% от потребления, а в 2017-м она снизилась до 12%», — уточняет он. Эксперт добавляет, что производство томатов в России за последние годы тоже значительно увеличилась: в 2013 году мы выращивали всего 19% от потребности во внесезонный период, а в 2017-м — уже 61%.



В последние годы производство томатов растет особенно активными темпами. Так, в 2018-м, по оценке «Технологий Роста», оно увеличится на 18% по сравнению с прошлым годом, тогда как огурцов будет собрано лишь на 12% больше, чем в 2017-м. «В общей структуре сбора тепличных овощей тоже ожидаются изменения. Если в прошлом году было порядка 65% огурцов и 34% — томатов, то в этом томатов станет не менее 35%», — отмечает Решетникова. Доля других агрокультур, выращиваемых в закрытом грунте, не превысит 1,5-2%. По данным Росстата, в прошлом году сельхозорганизации собрали около 578 тыс. т тепличных огурцов и 318 тыс. т томатов.



В целом «Теплицы России» оценивают потребность внутреннего рынка в тепличных овощах в 2 млн т. «Соответственно, уровень самообеспеченности продукцией закрытого грунта в 2017 году составил 47%», — подсчитывает Муравьев. Если прогнозы экспертов реализуются, то в этом году показатель самообеспеченности тепличными овощами будет больше 50%. А значит, рынку пока есть, куда расти.







«Объем импорта в первом полугодии 2018-го увеличился по сравнению с прошлым годом по огурцам, перцу, баклажанам, а особенно по томатам. Однако в последние месяцы рост импорта замедлился и стал таким же, каким был год назад», — отмечает Решетникова. Такая динамика связана с тем, что летом и в начале осени на прилавках российских магазинов появляются эти овощи, выращенные в открытом грунте, причем по более низкой цене, и рынок в принципе не нуждается в импорте.



Если же говорить об экспортных перспективах, то мировой рынок тепличного овощеводства построен на дальней логистике, а значит, теоретически, выращивать овощи для поставок на внешние рынки можно, рассуждает Решетникова. Однако встает вопрос, в какие страны их поставлять. «Хорошим рынком сбыта для нашей страны мог бы стать Казахстан, где еще явный дефицит продукции собственного производства. Можно было бы осуществлять экспорт в Монголию. И хотя там сейчас культура потребления тепличных овощей не развита, возможно, с появлением предложения ситуация изменится», — поясняет эксперт.



Поставки же в страны дальнего зарубежья предполагают выращивание овощей высокой лежкости, которые по вкусовым качествам хуже тех, что сразу из теплицы попадают на прилавок и должны быть реализованы в ближайшие недели. «Преимущество российской продукции как раз в нацеленности на местное обеспечение: пусть она и не выдержит длительной логистики, зато она более вкусная и свежая, чем привозимая из-за рубежа», — поясняет Решетникова.



Сейчас наибольшие объемы поставок из России идут в Донецкую и Луганскую республики Украины, незначительные объемы вывозятся в Казахстан. Однако мы экспортируем несравнимо меньше тепличных овощей, чем сами закупаем за рубежом, признает Решетникова.



Она считает, что сегодня тепличный сектор является очень привлекательным для инвесторов из-за существенной господдержки и возможности льготного кредитования. «Однако в ближайшее время — с 2020-го, а возможно, даже с начала 2019 года, господдержка в тепличном секторе будет сокращаться, перераспределяясь на другие отрасли АПК», — говорит она. Поэтому привлекательность новых проектов по выращиванию овощей закрытого грунта будет постепенно снижаться. «Мы приближаемся к насыщению рынка, и через три-четыре года инвестиции в защищенный грунт прекратятся», — соглашается Муравьев. Однако пока рынок еще не сформирован: мы выращиваем недостаточно томатов, в том числе черри, а также таких овощей, как перцы и баклажаны, добавляет эксперт.



Сейчас инвестиции в тепличный сектор продолжаются. Так, недавно Россельхозбанк направил свыше 3,2 млрд руб. кредитных средств на строительство тепличного комплекса «Донская усадьба» в Ростовской области с проектной мощностью 11,5 тыс. т огурцов и томатов в год. Предприятие входит в ГК «Технологии тепличного роста». Комплекс строится на основе проектного финансирования с предоставлением государственных гарантий Минфина и включено в перечень 100 приоритетных инвестпроектов региона. О возведении в регионе двух тепличных комплексов по выращиванию огурцов и томатов общей мощностью 40 тыс. т в год и стоимостью 5 млрд руб. недавно объявила ГК «Совагротех». Проект также подразумевает строительство перерабатывающих мощностей: цеха заморозки и консервного производства. Еще один из недавно заявленных тепличных проектов реализовывается в Приморье предприятием «НК Лотос». Его стоимость составит около 3 млрд руб. Инвестор планирует выращивать в теплицах в основном томаты, огурцы и салат.

