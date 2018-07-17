Тепличный проект в Магадане подешевел до 1 млрд рублей

Тепличный комплекс «Агро Инвест» (Магаданская область) скорректировал параметры проекта и сроки его запуска. Площади сокращены с 5 га до 3 га, инвестиции снижены с 1,8 млрд руб. до 1 млрд руб., а сроки ввода сдвинуты с мая на ноябрь 2019 года, сообщает пресс-служба правительства Магаданской области.



Работа с кредитными организациями и анализ рисков региона показали, что есть вероятность перепроизводства, поэтому инвестор решил уменьшить площадь комплекса. Из-за пересмотра проекта строительство началось позже изначально запланированных сроков, поясняет гендиректор компании Никита Соин. В конце сентября будут возведены бетонные сваи и создан ленточный фундамент, весной начнется сборка каркаса теплиц.



По данным kartoteka.ru, ООО «ТК Агро Инвест» зарегистрировано в Магадане в апреле 2015 года, тогда же компания подписала с властями Магаданской области соглашение о реализации инвестпроекта «Круглогодичное обеспечение жителей Магаданской области и Якутии свежими овощами и зеленными культурами». Первоначально компания заявляла, что площадь модуля для выращивания овощей и зелени составит 2 га, стоимость проекта оценивалась в 700 млн руб. В 2017 году проект был расширен и вошел в государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Как ранее писал «Агроинвестор», компания планировала выращивать 3,25 тыс. т огурцов, томатов, салата и зеленных агрокультур в год. «Это единственный в условиях Крайнего Севера проект по строительству тепличного комплекса», — отмечал в сентябре 2017-го Соин, уточняя, что аналитики одного из банков оценили потенциальную рентабельность комплекса в 44%. По плану, он должен на 60% закрыть потребность области в свежих овощах.



Цель проекта — решить вопрос высоких цен на овощи в регионе. Продовольствие в Магаданскую область доставляет морским и воздушным транспортом. Зимой авиатранспортом ежемесячно поставляется до 80 т скоропортящихся товаров, летом — до 120 т. Около 60% грузов приходится на овощи и фрукты, оценивает правительство региона. Хотя у области есть договоренность о более низкой цене на перевозки продуктов питания, эти расходы существенно влияют на их конечную стоимость. Так, например, по данным Росстата, в июне этого года средние потребительские цены на свежие огурцы в Магаданской области составляли 450 руб./кг, томаты стоили 435 руб./кг, тогда как в среднем по России цены были на уровне 79,7 руб./кг и 109,5 руб./кг. По подсчетам Соина, стоимость производимых комплексом огурцов составит около 200 руб./кг. Продукция будет конкурировать с китайской, но при этом «Агро Инвест» гарантирует производство без применения агрохимии, отмечает он.



«Возить зелень в Магаданскую область очень непросто и дорого. Собственное же производство позволит обеспечить регион свежей продукцией, которая сразу будет поступать на прилавки», — ранее комментировала «Агроинвестору» гендиректор ассоциации «Теплицы России» Наталья Рогова. Поэтому, по ее мнению, потенциал северных территорий для развития производства овощей закрытого грунта сейчас высок. «Подобных проектов пока немного, в то же время сейчас появляются теплицы и в Сибири, и на Дальнем Востоке, и на Сахалине», — говорила она.



Врио губернатора региона Сергей Носов пообещал, что при необходимости правительство выделит на проект «Агро Инвеста» 300 млн руб. из средств Особой экономической зоны. «Это в интересах магаданцев, поэтому однозначно будет поддержка правительства. Нам нужны свежие овощи, в качестве которых мы уверены», — подчеркнул Носов.



По данным Росстата, в прошлом году все хозяйства Магаданской области произвели 2,4 тыс. т овощей, в том числе около 330 т в закрытом грунте. В 2016-м валовой сбор составлял 2 тыс. т из которых доля тепличных — 200 т.

