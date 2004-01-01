В Магадане планируется построить круглогодичный тепличный комплекс площадью 5 га. Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, в закрытом грунте будут выращиваться несколько видов томатов и огурцов, зеленные агрокультуры, салатный лист. Общий объем инвестиций в проект — 1,8 млрд руб., предполагаемая дата запуска производства — май 2019 года.

Проект реализует «Тепличный комплекс «Агро Инвест»». По словам гендиректора и владельца компании Никиты Соина, производительность комплекса составит 3,25 тыс. т овощей и зеленных агрокультур в год. «Это единственный в условиях Крайнего Севера проект по строительству тепличного комплекса», — уверен Соин. Он отметил, что аналитики одного из банков признали проект высокоэффективным, оценив его рентабельность в 44%, компания уже получила положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию.

«Возить зелень в Магаданскую область очень непросто и дорого. Собственное же производство позволит обеспечить регион свежей продукцией, которая сразу будет поступать на прилавки», — прокомментировала «Агроинвестору» гендиректор ассоциации «Теплицы России» Наталья Рогова. Поэтому, по ее мнению, потенциал северных территорий для развития производства овощей закрытого грунта сейчас высок. «Подобных проектов пока немного, в то же время сейчас появляются теплицы и в Сибири, и на Дальнем Востоке, и на Сахалине», — напомнила она. По прогнозу Минсельхоза, в 2017 году в стране планируется построить и модернизировать не менее 160 га зимних теплиц, что позволит увеличить объем производства овощей на 120 тыс. т до 930 тыс. т.

По данным kartoteka.ru, ООО «ТК Агро Инвест» зарегистрировано в Магадане в апреле 2015 года, тогда же компания подписала с властями Магаданской области соглашение о реализации инвестпроекта «Круглогодичное обеспечение жителей Магаданской области и Якутии свежими овощами и зеленными культурами». Первоначально компания заявляла, что площадь модуля для выращивания овощей и зелени составит 2 га, стоимость проекта оценивалась в 700 млн руб., срок окупаемости — в пять лет. Для обеспечения теплом будет использоваться бурый уголь разреза «Тал-Юрях», указано на сайте «Агро Инвеста». По подсчетам Соина, стоимость производимых комплексом огурцов составит около 200 руб./кг.

В конце июня этого года губернатор Магаданской области Владимир Печеный в ходе посещения ярмарки товаров местных производителей признал, что цены на овощи в регионе слишком высокие. Например, как сообщает пресс-служба главы региона, свежие огурцы продавались за 210−250 руб./кг, томаты — за 450 руб./кг. «Это действительно высокая цена для данного вида продукции», — отметил Печеный, но признал, что «массово выращивать эти овощи в наших северных условиях непросто». В то же время в интервью агентству «Интерфакс» ранее в сентябре Печеный говорил, что в прошлом на Колыме работало много теплиц. «В наши дни, с использованием современных технологий и с учетом сниженного тарифа на электроэнергию реализация проекта становится абсолютно точно реальной и экономически окупаемой», — выражал уверенность губернатор.

По данным Росстата, в 2016 году в Магаданской области собрали 56,2 тыс. т овощей открытого и закрытого грунта, из них лишь 1,5 тыс. т (2,6%) произведено сельхозорганизациясми, 20,2 тыс. т — в крестьянских (фермерских) хозяйствах, 34,6 тыс. т — в хозяйствах населения. При этом почти 72% общего валового сбора в регионе — 40,4 тыс. т — приходится на овощи открытого грунта.