В Липецкой области планируется строительство крупного тепличного комплекса площадью 33,13 га. Как сообщает пресс-служба региональной администрации, проект стоимостью 7,2 млрд руб. в среду получил статус резидента особой экономической зоны регионального уровня «Хлевное».



Инвестором заявлено ООО «Агро Альянс Липецк». Согласно данным kartoteka.ru, компания зарегистрирована в Липецкой области в середине мая этого года с уставным капиталом 100 тыс. руб. Ее единственным владельцем является родившийся в Турции Сюлюн Хасан. По данным «Коммерсанта», через «Агро Альянс Липецк» проект реализует турецкая компания «Артджан», которая занимается выращиванием овощей в Турции и Польше. Однако, как сообщил «Агроинвестору» коммерческий директор «Агро Альянс Липецк» Рамиз Шабанов, капитал является российским. «Турецкая компания «Артджан» участвует как поставщик оборудования и технологий, также за ней потом будет агросопровождение (агрономы, инженеры, супервайзеры) с тем, чтобы достичь того результата, который поставлен», — рассказывает он.



Проект предполагается реализовать в три этапа. В 2018 году будет возведено 11 га теплиц, инвестиции составят 2,1 млрд руб. «Производство будет запущено в 2018 году. На первом этапе будем выращивать исключительно томаты, частично эксклюзивные сорта — розовые, «бычье сердце», то есть те, которые сейчас практически исчезли с прилавков. Будет три этапа по 11 га, как закончим первый этап, сразу приступим ко второму», — уточнил Шабанов.



Согласно сообщению пресс-службы администрации Липецкой области, первый этап намечен на 2017−2018 годы, второй — 2019−2022 годы и третий — на 2023−2025 годы. Участок под строительство в Хлевенском районе площадью более 100 га уже подобран. «Ожидаем, что договор на аренду будет подписан на следующей неделе», — сообщил Шабанов.



Всего, по его словам, в планах инвесторов реализовать проекты в девяти российских регионах. «По 50 га в каждом», — объявил Шабанов. По данным kartoteka.ru, в мае в Тульской области зарегистрировано «Агро Альянс Тула», владельцем которого также является Сюлюн Хасан. По словам Шабанова, в настоящее время здесь подбирается участок под строительство.



Россия 1 января 2016 года ввела эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов питания, в том числе томатов и, согласно заявлению главы Минсельхоза России Александра Ткачева, запрет на ввоз турецких томатов продлится еще как минимум три года. Как поясняла «Агроинвестору» гендиректор ассоциации «Теплицы России» Наталия Рогова, программа по развитию производства овощей закрытого грунта рассчитана до 2020 года включительно. «То есть сейчас мы еще даже не на половине пути. Инвесторы активно продолжают строительство предприятий, а без поддержки проекты крайне сложно осуществить», — сказала она.



Ранее на Турцию приходилось 43% всего импорта томатов в Россию. Как говорилось в апрельском обзоре экономической ситуации, подготовленном РАНХиГС, Институтом Гайдара и Всероссийской академией внешней торговли, благодаря запрету на ввоз турецких помидоров и огурцов на российском рынке освободилась ниша стоимостью в $508 млн. По оценке Национального плодоовощного союза, в тепличную отрасль России в последние годы было вложено почти 120 млрд руб., построено более 580 га теплиц. В этом году может быть создано еще 150−200 га с объемом инвестиций 30−50 млрд руб., оценивал исполнительный директор союза Михаил Глушков. Как сообщает Минсельхоз, к 27 июня валовой сбор тепличных овощей в стране составил 433,5 тыс. т, что на 36,3% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В том числе сбор томатов вырос на 58% до 101,3 тыс. т.

