Крупнейший игрок тепличного рынка Липецкой области, «Долина овощей», объявила о намерениях расширить производство в Краснинском районе региона. На 2018 год компания запланировала строительство третьего тепличного комплекса последнего поколения на 20 га. Инвестиции в проект оцениваются в 6 млрд руб. Реализация планов позволит «Долине овощей» значительно расширить производство и увеличить сбор общего урожая огурцов и томатов на 25−30 тыс. т в год.



В июне группа также запустила первую очередь тепличного комбината «Елецкие овощи» площадью 5,2 га в Елецком районе области. В этот проект компания вложила 1,8 млрд руб. Завершение строительства второй очереди (4,5 млрд руб.) запланировано на конец нынешнего года. Третью очередь за 7 млрд руб. «Долина овощей» рассчитывает возвести в следующем году.



Группа занимает лидирующие позиции по выращиванию овощей в Липецкой области благодаря уже действующим активам в Данковском районе. На данный момент функционирует 40 га теплиц пятого поколения Ultra Clima, где выращивают различные сорта томатов, огурцов и салата без применения ядохимикатов, пестицидов, генномодифицированных гибридов и стимуляторов роста. Особенностью теплиц пятого поколения является возможность постоянного поддержания оптимальных для овощей температурных условий, а также полный отказ от грунта — овощи выращиваются в базальтовом волокне, к которому подведены трубки орошения, доставляющие питательные вещества каждому отдельному растению.



«Наши проекты по расширению производства действительно амбициозны, и мы уверены в их успешной реализации, — говорит председатель совета директоров «Долины овощей» Дмитрий Лашин. — Благодаря опыту и квалификации специалистов, а также применению инновационных разработок мы намерены достигнуть лидирующих позиций на российском рынке. К 2020 году мы планируем построить в общей сложности 120 га теплиц пятого поколения по всей России, иметь восемь региональных сортировочных центров и занять третье место в России по объему». Первую теплицу компания возвела в городе Данков Липецкой области в 2013 году.



По данным управления сельского хозяйства Липецкой области, в 2016 году регион произвел более 165 тыс. т овощей. Из них 26,3 тыс. т выращено в закрытом грунте. За пять месяцев текущего года в теплицах области получено почти 17 тыс. т овощей. По этому показателю регион вышел на первое место в ЦФО, и на четвертое — в России. По планам, к 2020 году общая площадь теплиц в Липецкой области составит более 200 га, а ежегодный урожай овощей достигнет 194 тыс. т.



По мнению гендиректора компании «Технологии роста» Тамары Решетниковой, стимулом для активных инвестиций в тепличное производство стали ограничения поставок овощной продукции из Турции. «На полтора года ушел с рынка самый сильный игрок, безусловно, российские производители овощей значительно выиграли от этого, — комментирует она. — Сейчас под запретом все еще остаются томаты и это ничто иное как протекционистская мера по поддержке отечественных тепличных хозяйств».

