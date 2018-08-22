 Производство тепличных овощей с начала года выросло на 20% — Агроинвестор
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Рынки
Производство тепличных овощей с начала года выросло на 20%
Инна Ганенко
Агроинвестор
22 августа 2018
Увеличение объемов импорта снижает рентабельность бизнеса
На 21 августа собрано 665,4 тысяч тонн овощей
Фото: А. Гордеев

По данным Минсельхоза, валовой сбор тепличных овощей по состоянию на 21 августа в целом по стране составил 665,4 тыс. т, что на 20,7% выше аналогичного периода 2017 года, когда было получено 550,9 тыс. т. В том числе собрано 431 тыс. т огурцов — на 12,9% больше, чем годом ранее (381,7 тыс. т), 223,9 тыс. т томатов (плюс 39,5%, год назад было 160,5 тыс. т), урожай прочих овощей увеличился на 20,6% — с 8,7 тыс. т до 10,5 тыс. т.

В то же время в этом году растет и импорт товаров из этой категории. По данным ФТС, за январь-май ввоз томатов увеличился на 20% до 328 тыс. т, огурцов — примерно на 10% до 56 тыс. т. В 2018-м ввоз томатов увеличился, подтверждает главный аналитик Национального союза производителей плодов и овощей Кирилл Лашин. «В таких условиях отечественным сельхозпроизводителям трудно наращивать объемы производства, реализовывать новые проекты, и окупать уже сделанные инвестиции, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Вкладываясь в тепличное производство, инвесторы заранее просчитывают по каким ценам они могут реализовать продукцию, но импорт растет, и это может обрушить рынок, обвалить стоимость произведенного товара, а значит будут скорректированы размер прибыли и сроки окупаемости».

В этом году на рынке переизбыток томатов, говорит замгендиректора курского тепличного комбината «Сейм Агро» Константин Ильин. «Российские производители расширили объемы производства, плюс вырос импорт, — поясняет он. — Поменялся и спрос со стороны торговых сетей: теперь упор больше делается на дискаунтеры, а их интересует товар в целом, и чем ниже цена, тем лучше». Все это уже привело к падению стоимости примерно на 30%, в начале августа томат в опте стоил на уровне 20 руб./кг, что почти в два раз ниже себестоимости, рассказывает предприниматель. Играет свою роль и сезонность: в августе часть потребителей собирает урожай на собственных огородах. «Да, в первой половине сентября цены начнут стабилизироваться, но определенный убыток аграрии уже получат», — уверен Ильин. Однако если объем импорта будет продолжать расти, государству придется задуматься уже не о поддержке строительства новых теплиц, а о помощи в эксплуатации действующих, добавляет он. По мнению Лашина, в тепличной отрасли доля импорта не должна превышать 20−30% от общей емкости рынка в зависимости от категории продукта. Тогда можно будет избежать ценовых перекосов в ту или иную сторону.

Согласно данным Росстата, производство тепличных овощей в прошлом году в сельхозорганизациях составило 922 тыс. т, что на 13% больше 2016-го. Из этого объема 838 тыс. т было получено в зимних теплицах, 83 тыс. т — в весенних. Лидерами по производству тепличных овощей в прошлом году стали Краснодарский и Ставропольский края, а также Башкирия. Рост производства связан с увеличением площадей защищенного грунта — в течение 2017 года, по информации Минсельхоза, было введено 251 га новых комплексов, благодаря чему используемая площадь зимних теплиц в целом увеличилась на 6% до 2,27 тыс. га. Еще 960 га в стране к концу прошлого года занимали весенние теплицы — за год их площадь выросла на 46 га.

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