ЦБ назвал томаты и огурцы главной угрозой для инфляции

Инфляция в России в 2018 году может превысить целевой показатель в 4%, если в конце года будет наблюдаться традиционная сезонная динамика значительного роста цен на томаты и огурцы. Об этом сообщил директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов, передает «Интерфакс». Сейчас прогноз ЦБ по инфляции в этом году находится в диапазоне 3,8-4,2%.



«Пока ситуация остается неопределенной, и многое будет зависеть от того, выстрелит или нет такая странная категория, как огурцы и помидоры», — сказал Морозов. Он заметил, что обычно осенью цены на эти овощи растут более высокими темпами, чем в этом году. «Если они [цены на огурцы и томаты] наверстают упущенное до конца года, то в результате этого мы можем получить инфляцию выше 4%. Если эта аномалия [по ценам], которая сейчас наблюдается, продлится до конца года, то есть вероятность, что инфляция останется ниже 4%», — пояснил Морозов.



По данным Росстата, в октябре инфляция составила 0,4%, в том числе продовольственные товары подорожали на 0,6%. При этом плодоовощная продукция стала дешевле в среднем на 1,1%. Как поясняет Росстат, снижение цен отмечалось на большинство видов овощей и фруктов, в том числе морковь подешевела на 11,2%, яблоки — на 8,6%, картофель — на 5,1%, репчатый лук, белокочанная капуста, виноград, чеснок — на 3,3-4,5%. Вместе с тем свежие огурцы и томаты стали дороже на 27,4% и 20,2%. Однако в октябре 2017 года темпы роста цен на эти овощи были гораздо более значительными: на огурцы — 56%, на томаты — 39%.



В результате годовая инфляция по состоянию на октябрь составила 3,5%. Тем не менее, отметил Морозов, за счет огурцов и томатов она оказалась ниже ожиданий. В ноябре-декабре на динамику цен этих товаров продолжит влиять сезонность, в то же время активное развитие тепличных хозяйств может убрать волатильность, предположил он. «Октябрь выдался теплым, поэтому издержки на выращивание огурцов и помидоров в тепличных хозяйствах были низкими. Если погода будет холодной, то рост издержек может подтолкнуть и цены вверх. Ситуация действительно неопределенная», — констатировал Морозов.



Пока же цены на томаты и огурцы находятся ниже прошлогодних уровней. Так, в минувшем месяце средняя розничная цена огурцов в стране находилась на уровне 71,4 руб./кг, в то время как в октябре 2017-го — 100,92 руб./кг, следует из данных Росстата. К декабрю 2017-го огурцы подорожали до 148,26 руб./кг. Томаты в октябре стоили в среднем 82,53 руб./кг против 94,97 руб./кг в аналогичном месяце прошлого года. В ноябре-декабре 2017-го они подорожали на 50% до 142,65 руб./кг.



Однако эксперты не разделяют опасений ЦБ, что цены на томаты и огурцы могут достичь прошлогодних уровней. «В этом году будет очередной рекорд по урожаю овощей в закрытом грунте — сейчас он превышает прошлогодние показатели более чем на 25%. С вводом новых теплиц мы этот рекорд прогнозировали, однако он оказался еще выше наших ожиданий», — сказал «Агроинвестору» руководитель аналитического отдела Национального плодоовощного союза Кирилл Лашин. Он подчеркнул, что зимой цены на свежие овощи традиционно повышаются, это произойдет и в этом году. «Однако таких темпов, как в прошлом году, мы не прогнозируем. Более того, не исключено, что рост цен может оказаться даже ниже, чем это заложено в прогнозе ЦБ», — добавил Лашин.



По данным Минсельхоза, в этом году по состоянию на 8 ноября валовой сбор тепличных овощей в России составил 839,4 тыс. т, что на 27% выше аналогичного периода 2017-го. В том числе урожай огурцов в защищенном грунте вырос на 16% до 507 тыс. т, томатов — на 50% почти до 320 тыс. т. Согласно прогнозу ведомства, по итогам года урожай тепличных овощей превысит 1 млн т.

