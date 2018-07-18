Из-за рост цен на продукты может быть повышен прожиточный минимум

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум в стране за второй квартал 2018 года на 4% в связи с ростом цен на продукты питания в потребительской корзине. Соответствующий проект приказа министерства размещен на портале regulation. gov.ru. Документ предусматривает установить величину прожиточного минимума за второй квартал на душу населения в размере 10444 руб., для трудоспособного населения — 11280 руб., для пенсионеров — 8583 руб., для детей — 10390 руб.



Как отмечается в пояснительной записке, пересмотр прожиточного минимума обусловлен ростом стоимости продуктов питания на 3,8% в составе величины прожиточного минимума на душу населения. «Рост стоимости продуктов питания связан, прежде всего, с увеличением цен на картофель и плодоовощную продукцию, которые занимают более 30% в объеме продуктового набора», — указано в пояснительной записке. Так, в среднем за второй квартал 2018 года по сравнению с предыдущим кварталом цена на картофель увеличилась на 20,7%, свежую белокочанную капусту — на 54,5%, морковь — на 41,2%, репчатый лук — на 13,7%, свеклу — на 55,7%, яблоки — на 12,3%. Одновременно в первом квартале на 9,7% выросли цены на сахар-песок, пшено подорожало на 7,9%, отмечает Минтруд. При этом розничные цены на мясо и молоко практически не изменились.



Как говорится в июльском бюллетене Центробанка, в июне наблюдалось ускорение годовых темпов роста цен на продовольственные товары без учета плодоовощной продукции — 1,1% в годовом выражении против 0,8% в мае. Такая динамика была во многом обусловлена ценами на куриное мясо. Согласно оперативным данным Минсельхоза, к 12 июля средневзвешенная цена сельхозпроизводителей на мясо птицы составляла 100,22 руб./кг, что на 3,6% больше уровня конца декабря 2017-го. В то же время, отмечает ЦБ, ускорение роста цен на куриное мясо, вероятно, носит временный характер, хотя и сохраняются риски дальнейшего подорожания в связи со вспышками гриппа птиц в ряде регионов.



При этом цены на плодоовощную продукцию по итогам июня, напротив, продемонстрировали все возрастающие темпы снижения, подсчитал ЦБ. Так, если в мае снижение цен составляло 2,8% в годовом выражении, то в июне — уже 9,8%. Такую ситуацию аналитики Центробанка объяснили высокой базой прошлого года. «Тогда вследствие неблагоприятных погодных условий цены росли ускоренными темпами по сравнению с обычной сезонной динамикой, причем пик роста пришелся на июнь», — говорится в бюллетене.



Согласно данным Росстата, в первом полугодии продовольственная инфляция составила 2,2%, при этом по сравнению с июнем 2017-го цены на продукты питания снизились на 0,2%. Тем не менее, согласно прогнозу ЦБ, в ближайшие месяцы продовольственная инфляция ускорится. Удорожание будет происходить на фоне исчерпания высокого предложения агропродукции на внутреннем рынке и по мере сбора нового урожая, который с учетом погодных условий и результатов посевной кампании «по большинству сельскохозяйственных культур будет несколько ниже предыдущего года», уверены аналитики ЦБ.



Накануне вице-премьер Алексей Гордеев заявил, что причин для роста цен на продовольствие в стране нет. «Инфляционных предпосылок, связанных с тем, что у нас есть какая-то нехватка поставок, то есть уменьшение предложения на рынке, не прогнозируется. Работаем устойчиво», — сказал Гордеев. По итогам 2017-го инфляция в стране составила рекордно низкие в современной истории 2,5%, в том числе продовольственная — 1,1%.



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