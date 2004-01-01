Состоялась конференция «Агрохолдинги России»

В пятницу, 2 декабря, прошла ХVI федеральная бизнес-конференция «Агрохолдинги России — 2016», организованная журналом «Агроинвестор» при официальной поддержке Минсельхоза. В ходе мероприятия ведущие отраслевые и финансовые эксперты и аналитики, представители профильных союзов и ассоциаций, а также консалтинговых компаний подвели итоги 2016 года в сельском хозяйстве и на продовольственных рынках, а также представили первые прогнозы и сценарии развития АПК в 2017 году. Участники конференции обсудили состояние операционной и инвестиционной среды в агросекторе, инструменты государственного регулирования, импортозамещение, развитие экспорта и другие вопросы.

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Кукуруза станет товаром номер два на зерновом рынке

В ближайшей перспективе кукуруза может стать товаром номер два на зерновом рынке. Ее производство увеличится и по объемам превысит сбор ячменя. В этом году урожай первой уже вырос на 7% по сравнению с прошлым годом — до более чем 14 млн т (и сбор ее все еще продолжается), а второго прибавил почти 4% — до 18,2 млн т. Такими оценками на XVI ежегодной конференции «Агрохолдинги России — 2016» поделился гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Главной зерновой агрокультурой останется пшеница.

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Производство свинины вышло на рекордный рост

В этом году производство свинины увеличится на 300 тыс. т в убойном весе — это максимальный прирост за прошедшие 10 лет, несмотря на достаточно высокую базу 2015-го. Об этом рассказал гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, выступая на конференции «Агрохолдинги России». Производство в промышленном секторе составит 2,8 млн т, при этом его доля в общем объеме выпуска свинины достигнет 80%. За прошедшие три года индустриальное производство увеличилось на 750 тыс. т без учета ЛПХ. В европейской части страны вклад последних в общие объемы уже менее 10%, они не играют существенной роли на рынке.

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Россия может экспортировать 350 тыс. т сахара в текущем сезоне

В этом сельхозгоду наша страна может экспортировать до 350 тыс. т сахара, такой прогноз в ходе конференции «Агрохолдинги России» озвучил председатель правления ассоциации Союзроссахар Андрей Бодин. Ранее Минсельхоз оценивал перспективы вывоза на уровне 200 тыс. т. По итогам августа-ноября было отгружено 50 тыс. т, основными покупателями стали Казахстан (25 тыс. т) и Таджикистан (16 тыс. т), отметил эксперт. Увеличению поставок способствует укрепление мировых цен и рекордное производство сахара в России, которое составит 5,6 млн т. В следующем году производство сахарной свеклы может еще увеличиться — Союзроссахар прогнозирует, что ее посевы вырастут на 40 тыс. га.

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Агрокомплекс им. Н. И.Ткачева станет вторым латифундистом страны

ФАС России продлила срок рассмотрения ходатайства «Агрокомплекса» им. Н. И.Ткачева о покупке 100% агропромышленного комплекса Parus Agro group. Земельный банк компании в Краснодарском крае, Адыгее и Ставрополье составляет 102 тыс. га. Таким образом, в случае совершения сделки земельный фонд «Агрокомплекса» имени Ткачева будет составлять около 558 тыс. га, а с учетом сделанных в этом году приобретений может превысить 600 тыс. га и выйти на второе место в рейтинге крупнейших российских землевладельцев.

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