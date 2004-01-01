Рынок обсуждает сделку «Юга Руси» и «Солнечных продуктов»

Холдинг «Солнечные продукты» (входит в ГК «Букет» Владислава Бурова) намерен получить контроль над группой «Юг Руси» Сергея Кислова. Как следует из материалов ФАС, ведомство удовлетворило ходатайство на приобретение 100% акций аффилированной с «Югом Руси» компании YR Investments Group Limited кипрскими компаниями Solpro Investments Ltd (62% акций) и Indicativo Capital Ltd (38% акций). Одновременно структура Кислова YR Holding Limited приобретет 32,01% акций SolPro Investments. Эксперты по-разному оценивают возможную стоимость сделки, однако отмечают, что причиной слияния одних из ведущих компаний масложирового рынка могла стать долговая нагрузка «Юга Руси». Сделка приведет к дальнейшей монополизации рынка, что может создать проблемы для мелких и средних игроков.



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ЦИТАТА НЕДЕЛИ





По мнению топ-менеджера, в отрасли появилось много новых игроков, возник избыток капитала, а возможностей для роста за счет покупки новых активов становится все меньше. На счетах холдинга 24 млрд руб., которые он готов инвестировать, но пока не может найти достаточное количество окупаемых проектов.



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«Мираторг» покупает молочную ферму и землю в Орловской области

«Мираторг» подал ходатайство в ФАС о приобретении 100% в уставном капитале компании «Орел-Агро-Продукт». Основной вид деятельности «Орел-Агро-Продукт» — выращивание зерновых агрокультур, сотрудник компании уточнил, что предприятие контролирует «в пределах 50 тыс. га земли». Кроме того, компания имеет около 2 тыс. КРС, средний надой на фермах компании в прошлом году составил 4444 кг на корову, тогда как по хозяйствам Кромского района Орловской области этот показатель был на уровне 3565 кг. В октябре прошлого года компания завила о строительстве молочно-товарной фермы на 1,2 тыс. коров, а также приступила к возведению элеватора мощностью 100 тыс. т за 1,5 млрд руб. Эксперты оценивают возможную стоимость приобретаемых «Мираторгом» активов в 2,2−3,5 млрд руб.



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ЦИФРА НЕДЕЛИ





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«Комос Групп» купит бывший актив «Вамина»

«Комос Групп» подписала предварительный договор купли-продажи имущественного комплекса «Казанского молочного комбината» (КМК) с «Татагролизингом», сообщила компания. Предприятие, ранее входившее в холдинг «Вамин» экс-сенатора Вагиза Мингазова и до недавнего времени бывший в аренде у компании «Просто молоко», не работает с 30 июня. Стоимость сделки может составить 1 млрд руб. Комбинат станет шестой производственной площадкой субхолдинга «Милком». Основной договор стороны планируют заключить в октябре-ноябре этого года, после чего будет проведена модернизация. Кроме того, группа объявила о намерении развивать сырьевую базу в Татарстане с активным расширением молочного сегмента своего бизнеса.



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ОБЕЩАНИЕ НЕДЕЛИ





По словам главы Минсельхоза, в следующем году на поддержку агросектора будет выделено 242 млрд руб., при этом, по его словам, для обеспечения потребности в льготных кредитах нужно еще 50 млрд руб., но таких денег в бюджете нет.



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Урожайность зерновых бьет рекорды

По состоянию на 20 июля в России намолочено 25 млн т зерна, что лишь на 15% ниже уровня на аналогичную дату прошлого года, следует из оперативных данных Минсельхоза. Неделей ранее отставание превышало 25%, а две недели назад — более 60%. К настоящему времени зерновые и зернобобовые убраны с 12% всех посевных площадей, при этом урожайность в среднем по стране составляет 44,1 ц/га — на 2,6 ц/га или 6% выше показателя 2016 года на эту дату. По словам экспертов, урожайность зерновых остается рекордной благодаря хорошему состоянию озимых, однако и состояние яровых на текущий момент в целом выглядит лучше средних значений. В результате при сохранении благоприятной погоды во время уборочной кампании сбор зерна может даже превысить прошлогодний рекорд в 120,7 млн т.



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Среднее потребление мяса в этом году превысит 75 кг

Потребление мяса в 2017 году составит в среднем 75,2 кг/чел., то есть вернется к уровню 2013-го. Такой прогноз озвучил гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев в ходе годового собрания. «Последние пять лет стали рубежными, в 2013-м потребление впервые достигло дореформенного уровня», — отметил Ковалев. Для сравнения, в 2000 году среднее потребление мяса в стране составляло всего 41,5 кг/чел. В прошлом году этот показатель был на уровне 73 кг/чел. Драйвером роста сейчас является свинина, по оценке союза, в этом году ее потребление может достичь 25,8 кг на человека, что на 1,1 кг больше, чем в 2016-м. Тем не менее, в структуре потребления мяса в этом году по-прежнему будет преобладать птица — 33,7 кг на человека, что на 1,2 кг больше, чем в 2016-м. Спрос на говядину как наиболее дорогой вид мяса продолжит падать, в этом году ее потребление составит 13,6 кг на человека — на 100 г меньше, чем год назад.



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