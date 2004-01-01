Группа «Русагро» кроме наращивания производства свинины рассматривает выход в производство птицы на Дальнем Востоке, сообщил в интервью RNS гендиректор компании Максим Басов. По его словам, в настоящее время прорабатывается инвестиционный проект по созданию производства мощностью 80−100 тыс. т бройлера в год. Компания готова вложить в его реализацию около 20 млрд руб.



По словам Басова, инвестпроект будет представлен на совете директоров группы до конца этого года. Ранее «Русагро» собиралась приобрести челябинский холдинг «Здоровая ферма», в который входят Кунашакская, Комсомольская и Аргаяшская птицефабрики, Родниковский свинокомплекс, перерабатывающий и комбикормовый заводы. В декабре 2015-го «Русагро» купила миноритарные доли предприятия, рассчитывая закрыть сделку в течение двух месяцев. Однако две недели спустя отказалась от своих планов, сославшись на невозможность согласовать с продавцом окончательные условия сделки. В результате договор был расторгнут, а миноритарные доли возвращены продавцу.



При реализации своего птицеводческого проекта группа будет рассчитывать на внутренний рынок, отметил Басов. «Все ориентировано на внутренний рынок, потому что экспортные рынки еще не открыты», — поясняет он. При этом топ-менеджер напомнил, что с Россией граничат три из четырех крупнейших импортных рынка — Китай, Япония и Южная Корея. «Россия может быть серьезным поставщиком, и нужно пробиваться. Самое главное — это мясо, продукт с большой добавленной стоимостью. В первую очередь курица и свинина, в меньшей степени — говядина», — сказал он. В конце прошлого года «Русагро» подписала меморандум о сотрудничестве с японской корпорацией Mitsui. «Сейчас выбрали девять проектов, они связаны в том числе с выходом на японский рынок нашей свинины, курицы, сельхозтоваров, сои и зерновых. Также мы изучаем с японцами проекты в России, связанные с автоматизацией наших производств», — рассказал Басов.



В 2016 году производство птицы на убой в живом весе во всех хозяйствах России составило 6,16 млн т, что всего на 2,1% больше уровня 2015 года. При этом ключевую роль сыграло начало 2016 года. Тогда эксперты говорили о насыщении российского рынка птицы и определенном превышении предложения над спросом. Так, эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Анна Кудрякова говорила «Агроинвестору», что в ряде ключевых регионов наблюдалось снижение производства, а в некоторых субъектах, в том числе в Адыгее, Карелии, Северной Осетии, Астраханской, Архангельской и Кировской областях, промышленное птицеводство фактически исчезло. По данным Росптицесоюза, в 2016 году закрылось более 30 птицефабрик. Тем не менее, как сообщает Росстат, в первом полугодии 2017-го производство птицы на убой показало рост на 5,2% до 3,17 млн т в живом весе.



«Насыщение рынка никуда не делось, и импорт курятины действительно практически отсутствует. Другой вопрос, насколько эффективно работает местное производство. То есть формально импорт мы заместили, однако есть низкоэффективные предприятия и даже убыточные. А с учетом того, что на Дальний Восток инвестиции приходят позже, чем в остальные регионы, то, я думаю, там есть место на рынке», — прокомментировал «Агроинвестору» директор Департамента корпоративных финансов инвесткомпании «Атон» Иван Николаев.



Дальний Восток в настоящее время не может полностью обеспечить себя мясом птицы, подтверждает председатель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. «Поставки на Дальний Восток осуществляются из других регионов страны, поэтому продукция нового предприятия вполне может быть востребована», — полагает он. По данным Росстата, в 2016 году в Дальневосточном федеральном округе было произведено 62,2 тыс. т птицы на убой в живом весе, что составляет лишь 1% всего российского производства. «Но, конечно же, учитывая близлежащие рынки Японии и Китая, нельзя сбрасывать со счетов и потенциальные возможности для экспорта этого вида мяса», — добавил Юшин. В середине июня президент России Владимир Путин заявлял, что договаривается с Китаем об открытии рынка для российских производителей свинины и мяса птицы, однако возможные сроки не назвал.



По итогам 2015 года «Русагро» стала 10-м в стране производителем мяса и восьмым производителем комбикормов по результатам 2016-го, согласно рейтингам «Агроинвестора». Группа является крупнейшим в стране производителем маргарина (доля на рынке — 43,2%), входит в топ-3 российских производителей сахара (14%) и в топ-10 переработчиков подсолнечника (4,5%). В настоящее время компания реализует на Дальнем Востоке масштабный свиноводческий проект производственной мощностью до 112 тыс. т в живом весе в год. Также она заявляла о планах инвестировать $1 млрд в производство молока на Дальнем Востоке. Как уточнил Басов, готовящийся инвестпроект рассчитан на 40 млрд руб., он также будет предложен на рассмотрение совета директоров до конца 2017 года.



Группа «Русагро» создана в 1995 году, По состоянию на конец декабря 2016 года основным владельцем компании была семья Вадима Мошковича (70,7%), еще 6,9% принадлежало Максиму Басову. В июне 2017-го группа сообщила об увеличении Басовым своей доли до 7,1%. В 2016 году выручка «Русагро» составила 84,25 млрд руб., прибавив за год 16,3%, чистая прибыль снизилась в 1,7 раза до 13,7 млрд руб.



Ожидается кризис

В июне Вадим Мошкович говорил «Интерфаксу», что у компании есть еще 20 млрд руб. неосвоенных средств. По словам Басова, компания готова вложить эти деньги в новые проекты с тем, чтобы они окупились, однако не может найти «достаточное количество таких проектов». «Сельское хозяйство переинвестировано. Туда пришло много игроков из других отраслей и компаний. Они покупают активы, за которые мы никогда бы столько не заплатили. Я думаю, ближайшие пару лет будет кризис», — прогнозирует он. По его словам, «инвестиции не окупаются». «Будет происходить консолидация. Так было во всех странах: была активная фаза роста, сейчас будет активная фаза консолидации, и потом, возможно, будет рост на другой основе — либо на основе новых технологий, либо новых экспортных рынков», — сказал Басов.



Он заметил, что уже во многих отраслях сельского хозяйства наблюдается превышение производства над потреблением. «Я считаю, что поддержка государства должна быть сосредоточена на инвестициях в отрасли, в которых возможен рост и еще нет профицита производства. У нас профицит производства практически везде. Молоко и фрукты — очень хорошие направления. Расширять производство по остальным направлениям бессмысленно, потому что это приводит только к кризису», — добавил он.

