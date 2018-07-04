Глава Минсельхоза стал членом совета директоров РЖД

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев вошел в совет директоров РЖД, следует из распоряжения правительства, опубликованного на портале правовой информации. Также в совет директоров вошли его нынешний председатель, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, вице-премьер Максим Акимов, министр транспорта Евгений Дитрих, замглавы Минэкономразвития Михаил Расстригин.

Своим места в совете сохранили гендиректор РЖД Олег Белозеров, основной владелец группы ЕСН Григорий Березкин, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, заместитель министра финансов Андрей Иванов, гендиректор «Росагролизинга» Валерий Назаров, председатели совета директоров «Русской холдинговой компании» Александр Рязанов и группы «Каскол» Сергей Недорослев, а также председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин.

О том, что Дмитрий Патрушев может войти в совет директоров РЖД, «Коммерсантъ» писал в январе этого года. Тогда глава агроведомства был председателем правления Россельхозбанка. По данным издания, кандидатуру Патрушева тогда рекомендовало правительство вместе с расширением совета с 13 до 15 человек. Однако сейчас в совете по-прежнему 13 человек.

Также Патрушев с 2016 года является членом совета директоров «Газпрома». Как сообщали «Ведомости», на этот пост его номинировали миноритарные акционеры компании, поскольку в списке кандидатов от Росимущества (владеет около 38,4% акций «Газпрома») Патрушева не было. В 2017 году нынешний министр потратил 22 млн руб. на акции «Газпрома», потратив на это большую часть вознаграждения за работу в совете директоров компании в 2016 году, составившего 25 млн руб. В конце июня при переизбрании совета директоров Патрушев сохранил в нем место.

Подробнее о новом министре сельского хозяйства и о том, чего отрасль ждет от агроведомства, читайте в июльском номере «Агроинвестора».