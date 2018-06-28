Александр Ткачев может стать полпредом в Приволжье

Экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев может занять должность полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе (ПФО). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его словам, нынешний полпред Михаил Бабич не будет переназначен на эту должность.



По словам источника, в настоящее время рассматривается вариант о назначении Бабича послом России в Белоруссии. На освободившуюся должность претендуют Ткачев, а также бывшая глава Россотрудничества, сенатор Любовь Глебова. «На место полпреда в ПФО рассматриваются, в том числе, кандидатуры Ткачева и Глебовой», — рассказал источник агенства.



Во вторник президент Владимир Путин подписал указы о назначении новых полномочных представителей в трех федеральных округах. Так, место полпреда в Центральном федеральном округе, освободившееся после назначения Алексея Гордеева на пост вице-премьера, занял бывший помощник президента Игорь Щеголев. Также обновились главы полпредств в Северо-Кавказском и Уральском федеральных округах. Полпреды еще четырех округов — Южного, Северо-Западного, Сибирского и Дальневосточного — сохранили свои должности. В том числе был переназначен и полпред Южного федерального округа Владимир Устинов, место которого, по информации РБК, прочили бывшему главе Минсельхоза и экс-губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву.



Таким образом, остается неизвестной судьба лишь одного из восьми полномочных представителей президента — Михаила Бабича. Документа о переназначении или увольнении действующего полпреда президента в этом округе Михаила Бабича не обнародовано, хотя назначения во всех остальных округах произведены. Ранее близкие к Кремлю источники газеты «Ведомости» говорили, что Бабич давно хотел сменить сферу деятельности.



Ткачев является вполне вероятным претендентом на пост полпреда в ПФО, полагает руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. «Несмотря на то, что им были не вполне довольны на посту министра сельского хозяйства, у него довольно высокий политический вес», — сказал Миронов «Агроинвестору». Он пояснил, что при назначении полпредом в Южном федеральном округе мог бы возникнуть дисбаланс внутри элиты с учетом того, что с семьей Ткачева связан крупный аграрный бизнес в Краснодарском крае. «Однако крупные производители есть не только на Кубани, но и в Ростовской области, и в Ставропольском крае. Поэтому Ткачев и переводится в другой, также вполне развитый в аграрном отношении округ, при этом в случае назначения в ПФО он сможет оказывать влияние и на федеральном уровне», — отметил Миронов.



Александр Ткачев проработал на посту руководителя Минсельхоза

три года и подал в отставку вместе с остальными членами правительства 7 мая, в день инаугурации президента. 18 мая указом президента новым министром сельского хозяйства был назначен председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев, сын секретаря Совбеза Николая Патрушева. После этого аграрное ведомство покинули три замминистра — давний соратник Ткачева Евгений Громыко, а также Евгений Непоклонов и Елена Астраханцева. 6 июня новым замминистра был назначен Дмитрий Сергеев, занимавший пост первого зампредседателя правления Россельхозбанка.



Кроме того, 27 июня Патрушев на оперативном совещании в министерстве представил коллективу трех своих новых советников. По информации пресс-службы ведомства, ими стали Оксана Лут, до последнего времени занимавшая пост зампредседателя правления Россельхозбанка, а также Юрий Косован и Максим Увайдов. Последний уже работал в Минсельхозе, когда им руководил Алексей Гордеев, и считается одним из ключевых членов команды нынешнего вице-премьера.

